Главный признак, что вы не принимаете себя

✅Если вы не любите себя, если вы не принимаете себя, то у вас всегда не будет времени на себя. И не только времени. Вы будете ограничивать себя во всех ресурсах. Расходуя их вначале на других, и то что осталось (если осталось) на себя...

Этот признак всегда на виду. Если вы не принимаете себя, то вы сразу узнаете себя по этому признаку. У вас никогда нет времени на себя. На себя, свои интересы и свои радости. На свою жизнь.

Вы не любите себя и не принимаете себя, если...

Действительно, откуда взять время на себя. Ведь у вас семья. Дети, муж и другие родственники у вас на первом месте. Вы следите, чтобы их жизнь была комфортной и радостной. Вкусная еда, чистая одежда, уютный дом. Чистота и спокойствие. Вы прилагаете для этого все усилия. Потому что вы хорошая мать, жена и дочь.

И у вас совсем нет времени на себя. Как будто вам не нужны комфорт, спокойствие и радость.

Вы хорошая подруга. Потому что вы всегда придете на помощь, по первому звонку. Вы помогаете своим подругам разобраться с их жизненными трудностями. Вы утешаете их, даете мудрые советы. Подбадриваете и стараетесь сделать их жизнь легче. Вы составляете им компанию, когда им необходимо куда-то идти, независимого от того, хочется вам этого или нет. Потому что вы хорошая подруга.

Но у вас нет времени на себя. Нет времени разобраться с тем ворохом проблем, которыми наполнена ваша жизнь. Вы просто не успеваете с ними разобраться.

Вы, конечно, ответственный работник и хороший коллега. Вы всегда готовы задержаться допоздна или выйти в свой выходной поработать, если попросит начальство. Или кто-то из коллег. Вы всегда выручаете своих коллег. Потому что вы хорошая и всегда найдете время подсобить. И еще вы ответственный работник.

Но у вас нет времени на себя вовсе не потому, что вы ответственный работник. Вам просто чужие интересы важнее чем свои.

И вы не стремитесь ответственно подходить к своим желаниям и улучшению своей жизни. У вас на это просто нет времени.

Итак, основной вывод. Если вы не любите себя, если вы не принимаете себя, то у вас всегда не будет времени на себя. И не только времени. Вы будете ограничивать себя во всех ресурсах. Расходуя их вначале на других, и то что осталось (если осталось) на себя.

Время, деньги, здоровье, ум, тепло души и т.д. и т.п. Все для других. В первую очередь для них.

Конечно, это ваш выбор. Но рано или поздно вы поймете, что силы кончились. Что вы интересны и нужны, только когда вами можно пользоваться. Что никто не заботится о вас. И главное, вы тоже не заботитесь о себе.

И тогда сразу возникает вопрос. За что вы к себе так?

Пора понять, что ближе вас в этом мире у вас никого нет.

Пора понять, насколько вы важны для этого мира.

Пора начинать ставить свои интересы на первое место.

И найти для себя время.опубликовано econet

© Лариса Соловьева

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