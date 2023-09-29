Главный недостаток, который все разрушает

Вовремя прекратить спор, пока он не превратился в ссору. Вовремя перестать "пилить" мужа за пустячную ошибку. Вовремя прекратить посылать сообщения, звонить, чтобы не опостылеть человеку.

В древности был бог Митра. Он мог одарить любимцев особой милостью - чувством меры. Умением вовремя останавливаться. И тот, кому Митра пожаловал драгоценный дар, был счастлив во всем. И в любви, и в дружбе, и в карьере, и в деньгах... Именно чувство меры, умение останавливаться вовремя приносит хорошие плоды. Но немногие люди смогли получить этот подарок бога Митры. Поэтому вспыхивают ссоры и переходят в войны, деньги тают, а вес растет, друзья исчезают, а враги появляются. И человек может попасть в плен к алкоголю или еще к чему-то...

Скажите себе волшебное слово "Хватит!"

А ведь всего-то и надо: вовремя остановиться. Вовремя прекратить спор, пока он не превратился в ссору. Вовремя перестать "пилить" мужа за пустячную ошибку. Вовремя прекратить посылать сообщения, звонить, чтобы не опостылеть человеку. Вовремя остановить поток слов и понять - ещё чуть-чуть, и все границы будут нарушены. И сказано будет такое, после чего человек отойдёт от нас навсегда. Хотя все так хорошо начиналось!

И торт не надо есть целиком, даже если он вкусный. И заказывать ещё один коктейль не надо! Он явно лишний. Шекли написал, что это главный порок и недостаток - неумение остановиться вовремя. В общении, в игре, в тратах, в еде… Но главное - в отношениях.

Неумение вовремя останавливаться отпугивает других людей. Делает человека неуправляемым и опасным, превращает в машину со сломанными тормозами. И после пятого звонка или десятого сообщения с душевными излияниями и "смайликами" люди теряют интерес к общению. А дискуссия выходит за рамки обсуждения и превращается в скандал. Все хорошее забыто; и сказаны или написаны слова, после которых дальнейшее общение невозможно.

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Умение останавливаться вовремя - главное условие гармоничных отношений с миром и с людьми. И всего-то и надо: приложить усилие небольшое. Почувствовать черту, за которую не надо заходить! Но прилагать усилия не хочется; а потом горько на душе. И хочется все вернуть "как было"; но уже ничего не поделаешь иногда…

Останавливайте себя, пока еще не набрали ускорение. Спросите себя, перед тем как сказать, выпить, съесть, написать, - а не лишнее ли это? Прислушайтесь к внутреннему голосу, он всегда подает сигнал, но мы не хотим его слышать. Сделайте крошечную паузу - этого достаточно, чтобы остановиться и не разрушить все, что так хорошо начиналось. Скажите себе волшебное слово "Хватит!". И через некоторое время все начнет налаживаться в отношениях и в жизни. Чувство меры - действительно Божий дар.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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