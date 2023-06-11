Гиперопека, Так вырастают несчастливые дети

Хотя это и может показаться лучшим способом заботы о детях, очевидно, что гиперопека может привести к тому, что они вырастут неуверенными в себе людьми, с завышенным уровнем самокритичности.
Гиперопека — это чрезмерная забота о детях. Как вовремя остановиться в процессе воспитания детей? Где предел? Каждое живое существо нуждается в любви и постоянном родительском внимании. Следовательно, иногда нам довольно сложно понять, что мы перешагнули невидимую черту, и забота превратилась в гиперопеку.
На самом деле речь идет о довольно тонкой грани. При этом главное — помогать личностному росту наших детей, не впадая при этом в эмоциональную токсичность.
Воспитание не есть тотальный контроль, потому что образование не должно душить на корню самооценку и лишать свободы выбора. Завтра дети станут взрослыми, которые должны быть способны принимать решения и брать на себя ответственность за свою жизнь.
С гиперопекой связано множество последствий, о которых нужно знать.
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Любопытной особенностью такого типа родительского поведения и образовательного подхода является то, что отцы и матери принимают весьма активное участие во всех аспектах жизни своих детей: школа, спорт, хобби, еда, друзья…
Они постоянно находятся рядом и думают, что являются лучшими в мире родителями, и что у них самая правильная тактика воспитания. Тем не менее, эмоциональный и личностный баланс детей не всегда является синонимом того, что они счастливы.
Родители воспитывают детей так, чтобы они соответствовали их идеалу совершенного ребенка. Более того, они и себя позиционируют, как эталон.
Однако спустя годы такие родители видят, что иногда дети не соответствуют их идеалам. Это приносит разочарование.
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Согласно исследованию, проведенному в Королевском университете Онтарио (Канада), одно из наиболее серьезных последствий гиперопеки заключается в том, что дети в возрасте 7-12 лет практически не знают, что такое поиграть на улице или общаться с друзьями. Это крайне несчастные дети.
Мы знаем, что воспитание ребенка, прежде всего, направлено на его защиту. Однако эта защита должна быть основана на следующих аспектах.
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Мы оберегаем детей, чтобы они не падали, шли по правильному пути и т.д. Родительская защита должна быть направлена на то, чтобы дети имели свой собственный голос, и, прежде всего, могли совершать свои собственные ошибки, чтобы учиться на них.
Привязанность и прочность семейной связи является необходимым условием воспитания, особенно в первые годы жизни детей. Тем не менее, в возрасте 7-8 лет дети быстро взрослеют. Это важный период в их развитии.
Мы должны выбирать стратегию воспитания на основе опыта, а не идеи гиперопеки. Гиперопека лишает детей права голоса и ставит перед ними идеальные цели, которые невозможно достичь. Никогда не забывайте об этом.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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