Газлайтинг: Как понять что тобой манипулируют

Манипуляций может быть множество. В этой статье мы поговорим о такой форме манипуляции как газлайтинг. Также о том, как сопротивляться газлайтингу в отношениях и его последствиям.

Выражение «газлайтинг» появилось после выхода известного голливудского фильма «Газовый свет» в 1944 году. В картине муж героини убеждает ее в том, что она сходит с ума. Периодически он зажигает лампу на чердаке, от чего другие лампы в доме начинают тускнеть и мерцать. Жена замечает это, а муж утверждает, что ей все кажется. Потом он идет дальше, убеждает ее в том, что она совершала поступки, о которых ничего не помнит, теряет вещи, видит то, что не видят другие. В итоге героиня начинает чувствовать, что сходит с ума.

Как понять, что тобой манипулируют и что это — газлайтинг?

Газлайтинг является формой психологического насилия. Этот тип манипуляции не связан с прямым проявлением агрессии. Манипулятор сохраняет видимое спокойствие и даже проявляет «доброжелательность», как бы беспокоясь о состоянии другого, желает только добра. Однако, он своими постоянными словами и действиями заставляет жертву сомневаться в собственной адекватности, точности своего восприятия и памяти, мыслей и действий.

Такая манипуляция возможна только при условии, что жертва находится в зависимости от манипулятора.

Термин газлайтинг возник в контексте взаимоотношений в паре. Однако, он может появиться не только в личных отношениях, но и в семейных, дружеских, деловых.

Как понять, что тобой манипулируют

Манипулятор отрицает очевидные, не вызывающие сомнений факты

Утверждает, что не говорил те или иные вещи, хотя вы точно помните, что это было

В ответ на попытку поделиться переживаниями обесценивает ваши чувства, переводит разговор на какой-то ваш недостаток реальный или придуманный

Говорит о неадекватности ваших реакций, мыслей, чувств

В присутствии манипулятора вы постоянно сомневаетесь в себе, в том числе в своей адекватности, постоянно чувствуете вину и за все извиняетесь

Вы чувствуете себя беспомощным, вам сложно принимать простые решения.

Жертвами газлайтинга могут быть не только взрослые, но и дети, родители которых стремятся сделать их более управляемыми. Дети в такой ситуации наиболее зависимы и беззащитны. Взрослые люди часто удивляются, когда понимают, что в детстве подвергались газлайтингу со стороны родителей.

Такие манипуляции могут принести ребенку больше боли, чем даже физическое насилие. Родители, отрицая собственную агрессию, чувства ребенка, обвиняют ребенка, что он плохо к ним относится, грубит и обижается без причин. Это может иметь самые тяжелые последствия для психики ребенка в дальнейшем.

Проявляться газлайтинг в отношении ребенка может так:

— Мне жарко!

— Да тебе не может быть жарко, сколько можно ныть, как можно быть такой плаксой? Ты это делаешь чтобы на занятия не идти, я знаю!

А дальше ребенок вынужден оправдываться, что он не собирался пропускать занятия, и что он действительно неудобно чувствует себя в слишком теплой одежде.

Или, например, ребенок может чувствовать, что в семье растет напряжение, поведение родителей меняется. Ребенок может спрашивать, что случилось, почему мама сердится или плачет. Но родители могут не хотеть отвечать на эти вопросы и говорить: «тебе показалось, все в порядке, ничего не происходит». Ребенок видит и чувствует одно, а родители говорят, что происходит совершенно другое. В итоге ребенок приучается не доверять своим чувствам.

Часто родители используют газлайтинг в адрес ребенка чтобы скрыть свои агрессивные чувства к нему. Это может выглядеть так. Взрослый обращается к ребенку в оскорбительном и/или пренебрежительном тоне, с колким замечанием (иногда осознает свое агрессивное поведение, иногда нет).

А в ответ на возмущенную реакцию ребенка говорит: «Ты почему мне грубишь!», «Ты не умеешь себя вести!», «Это же шутка!», «Разве можно так реагировать?!», «Чего ты так плачешь из-за пустяков, может ты не здоров?», «Ты в своем уме?».

Взрослый сообщает ребенку о том, что он реагирует «как-то неправильно», вызывают у него чувство вины за «неправильную, неудобную для взрослого» реакцию, обесценивают его переживания. Фразы: «Понятия не имею, о чем ты говоришь», «Я не мог такого сказать», «Не придумывай ерунды» заставляют ребенка усомниться в правильности собственных воспоминаний. ”Я тебя не бил, я просто задел тебя рукой”, “Я вообще-то пытаюсь тебе помочь”.

Ребенок может по наивности рассказывать посторонним, что происходит в семье. На что родители, не желая посвящать посторонних в свою жизнь, могут говорить: «Да он все придумывает» или «Все совсем не так было, ты все не так понял» или вообще, «Да он у нас дурачок, ничего не понимает».

При попытке стороннего человека выяснить, все же, как развивалась ситуация и показать, что ребенок переживает не просто так, родитель может уклониться от темы, перевести разговор на какой-то существующий или не существующий недостаток ребенка, снова делая его «виноватым» в якобы неадекватной реакции. Например: «Да что ты жалуешься все время? Как можно быть таким нытиком?»

Взрослый может искажать и перефразировать то, что было сказано или сделано ребенком. Таким образом родитель заставляет его сомневаться в себе, побуждает поверить в собственную версию событий, даже если в душе ребенок знает, что это не так.

Если ты ребенок, как понять, что тобой манипулируют? К сожалению для ребенка это практически невозможно. Ребенок может переживать чувства злости и возмущения в ответ на манипуляцию, но не разобраться в причине этих чувств. В этом ему понадобится помощь поддерживающего взрослого.

Газлайтинг не всегда происходит осознанно и намеренно

Часто родители используют манипуляции в отношениях с детьми не сознательно и без злого умысла. Им просто по какой-то причине кажется, что так всем будет проще выйти из создавшейся ситуации.

Важно сказать, что не каждый случай искажения или отрицания очевидных фактов является газлайтингом. Человек иногда может действительно не помнить, как все происходило на самом деле. Но это не может повторяться регулярно.

Когда родители так поступают с детьми – это может быть следствием общей инфантильности взрослого, неспособности взять на себя ответственность за отношения с ребенком. Таким образом газлайтинг является средством сбрасывания ответственности с себя и перекладыванием ее на ребенка.

Это так же может быть выученным способом общения в семье, если у такого взрослого в свою очередь тоже были газлайтящие родители. Чтобы ответить на вопрос «как понять, что тобой манипулируют», часто приходится обращаться к детскому опыту самого родителя.

Если вы — уже взрослый, вы можете обнаружить, что подвергались газлайтингу в детстве со стороны своих родителей. Что еще печальнее, вы можете заметить, что делаете это по отношению к своему ребенку. В таком случае важно понять не только, что вы подвергались манипуляциям, но и то, что вы сейчас делаете то же самое со своим ребенком.

Когда взрослый сам понял и признал, что общение родителей в детстве с ним было газлайтингом, ему проще остановиться и не повторять подобное в отношении своего ребенка.

Обратите внимание на то, как вы разговариваете с детьми, не допускаете ли вы незаметно для себя газлайтинг. Есть большой соблазн вместо сложного разговора просто сделать вид, что ребенок что-то не правильно понял в силу своего возраста или отсутствия опыта. Если вы заметите за собой такие вещи, это повод пересмотреть то, как вы относитесь к своей ответственности за собственные действия и поработать над тем, чтобы перестать перекладывать ее на ребенка.

Газлайтинг в отношениях. Возможные последствия

Сопротивляться газлайтингу сложно. Если газлайтинг в отношениях проявляется по отношению к ребенку, ему сложнее, чем взрослому, сохранять уверенность в своей позиции. Он пытается подстраиваться под родителя и соответствовать его требованиям.

Любому человеку необходимо периодически получать подтверждение своей адекватности от окружения, особенно от близких ему людей. Так ребенок и любой другой человек сверяет собственное мнение с реакциями других и убеждается в его правильности.

К сожалению, ребенок, подвергающийся газлайтингу, лишается этого подтверждения со стороны человека, которому больше всего доверяет. Чувства и эмоции человека, подвергающегося газлайтингу систематически обесцениваются. Вместо поддержки он получает равнодушие, молчание и необоснованные обвинения.

Какие последствия влечет газлайтинг в отношениях

Постоянная жизнь в атмосфере газлайтинга несет серьезную угрозу психологическому здоровью и благополучию не только ребенка, но и взрослого. К наиболее распространенным последствиям этого относятся тревожные и депрессивные расстройства, склонность к зависимостям и утрата веры в себя, сомнения в адекватности своих реакций или вообще уверенность в своей неполноценности.

Сложнее всего в этой ситуации приходится детям, которые не имеют возможности отказаться от общения с манипулятором и дать ему отпор. Они погружаются в настолько тяжелое эмоциональное состояние, что это сказывается на формировании характера и способствует развитию различных личностных расстройств. Восстановиться в таком случае можно только с помощью серьезной психотерапевтической работы.

На работу с последствиями газлайтинга требуется время и поддержка. Пока дети, подвергающиеся газлайтингу, несовершеннолетние, они не могут разорвать отношения с газлайтером. Им приходится начинать свое восстановление уже после того, как они станут взрослыми.

Чтобы обрести контроль над своей жизнью им придется отдалиться от обидчика, осознать, какой ущерб нанес им газлайтинг в отношениях.

Существуют определенные рекомендации, которые помогут человеку самостоятельно справляться с последствиями газлайтинга

Полезно выработать привычку говорить себе фразы, которые будут «противоядием» для последствий газлайтинга

Если вы замечаете, что начинаете думать об эпизодах газлайтинга в позитивном ключе (например: это было мне полезно, иначе было невозможно, они хотели мне добра, по сути они были правы и т.д) или обесценивать или преуменьшать нанесенный вам вред и жестокое обращение с вами, важно напоминать себе о том, что на самом деле происходило.

Этому помогут специально подобранные индивидуально для вас фразы. Они будут возвращать вас к реальным воспоминаниям. Например: «С моим восприятием все в порядке. Я не сумасшедший. То, что делал этот человек, называется газлайтинг в отношениях (или насилие). Я не виноват в том, в чем он меня обвинял. Ни с кем нельзя так жестоко обращаться, со мной тоже. Мне такое жестокое обращение причинило вред».

Часто люди, пережившие в прошлом газлайтинг в отношениях, сомневаются в правильности своего восприятия манипуляций, которые происходили (это со мной что-то не так, я правда виноват в том в чем меня обвиняют, манипулятор был прав на счет меня).

Создание списка случаев жестокого обращения поможет вам восстановить реальность во времена неуверенности в себе. Такие списки могут включать записи жестокого обращения (если жертве удается записать на телефон разговор с газлайтером), выдержки из личного дневника, текстовые или голосовые сообщения, фотографии, видеозаписи или фразы, которые напомнят Вам о том, что Вы испытали, и объяснят, почему это было неприемлемо.

Это поможет Вам вернуться в реальность и перестроить свои мысли так, чтобы Вы больше не были сосредоточены на вымыслах, в которых вас убеждал манипулятор. Эти списки может составить сам человек, может так же сделать это с помощью психолога.

На примере фильма «Газовый свет» утверждения могли бы быть такими: Я не сумасшедшая. Лампы и правда мигают. Это вижу не только я (инспектор полиции тоже видит). Убеждать меня в том, что я сумасшедшая — жестоко.

Это — неприятная часть работы с последствиями газлайтинга. Напоминать себе о боли, которую вы испытали, может быть не легко. Однако, это нужно для того, чтобы выйти из картины мира, которую создал для вас манипулятор и вернуться в реальность. Вы не только напоминаете себе о реальных болезненных событиях, но и говорите себе о том, что такое отношение к вам недопустимо, что с вами так нельзя. Это не поможет изменить прошлое, однако это поможет изменить ваше восприятие прошлого, основываясь на своей позиции, а не на позиции газлайтера.

Можно описать, что вы чувствовали, слышали и пережили своими словами, вместо того чтобы вспоминать и рассказывать эту историю через призму взглядов газлайтера. Очень важно вернуть свой голос, и это можно сделать в обстановке, где вас услышат и поймут. Для некоторых людей, переживших газлайтинг в отношениях, возможность рассказать свою историю другим людям, которые были в похожей ситуации, может пойти на пользу. Лучше всего это делать в безопасной поддерживающей обстановке, например в группе психологической поддержки для жертв насилия.

Важно опираться на свое мнение и отучаться от необходимости получать одобрение от манипулятора. Манипулятор чаще всего слишком заинтересован в своих собственных целях, в поддержании картины своей правоты, чтобы признать случаи своих манипуляций. Поэтому важно останавливать попытки донести до манипулятора то, как вы видите ситуацию, если он отказывается вас слышать.

Важно не контактировать с газлайтером или контактировать как можно меньше (например, в ситуации совместного воспитания детей). Можно установить необходимое расстояние между вами и манипулятором, для того чтобы у вас было время и место восстанавливаться после контактов с ним.

Важно общаться с людьми, которым вы доверяете. Можно попросить их оценить реальное положение вещей. Например, в фильме «Газовый свет» когда жена, подвергающаяся газлайтингу, получила подтверждение от инспектора полиции, что газовые фонари действительно мерцают, она поняла, что была права все это время. Вы можете найти психолога, психотерапевта, который изучал травмы и понимает динамику последствий насилия.

Как противостоять газлайтингу

Если вы заметили, что газлайтинг в отношениях присутствует в вашей жизни прямо сейчас, постарайтесь:

Сохранить стойкость в своей позиции.

Отказаться от попыток переубедить манипулятора.

Сократить по возможности общение с манипулятором и больше времени проводить с поддерживающими людьми.

Проанализировать какие именно слова и действия газлайтера вызывают у вас сильные эмоции.

При усилении давления со стороны газлайтера – заканчивать разговор.

При обвинениях задавать уточняющие вопросы – обычно газлайтер оказывается, не готов привести серьезные аргументы.

По возможности общаться при свидетелях или записывать разговор.

Принять, что изменение ситуации манипулятору не нужно, оно нужно вам.

Противостоять газлайтингу и его психологическим последствиям на свою жизнь не легко. Он не так очевиден, как физическое насилие, угрозы. Его сложнее осознать и доказать. Восприятие человека, подвергающегося газлайтингу, искажается. Он привыкает соответствовать ожиданиям газлайтера, отказывается от своих потребностей и интересов.

Однако, бороться с газлайтингом и его последствиями можно. Если вам не удается самостоятельно противостоять газлайтингу или его последствиям можно обратиться к психологу, в психологическую группу поддержки по работе с последствиями насилия. Если такой возможности у вас нет, можно обратиться за поддержкой к друзьям и близким, которым вы можете доверять.опубликовано econet

Автор Лола Макарова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet