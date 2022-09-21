ГАЙМОРИТ: Психосоматика и техника лечения

В этой статье психология Надежда Архангельская предлагает рассмотреть некоторые особенности терапии гайморита. Гайморит весьма распространенное заболевание, главной особенностью которого является воспаление носовых пазух и скопление гнойной жидкости в них.

Давайте разберемся именно с психологической и психосоматической картиной гайморита и проработки нюансов эмоционально-волевой сферы личности. Итак, перед нами тело человека. Удивительный шедевр Вселенской архитектуры. Мудрость Природы и Божественного Провидения такова, что все продумано до мелочей. Если есть что-то лишнее и ненужное, то от него человек может легко избавиться. И на эти вполне естественные процессы мы уже и не обращаем внимания. Мы принимаем, полезное усваиваем, а ненужное выходит.

Психосоматика: техника лечения гайморита

Но к сожалению, бывает и такое, что разного рода токсины скапливаются в организме, метафорически как бы устраивая бунт против организма и демарш, не желая выходить из своей "зоны комфорта" в организме человека.

Предшествовать гаймориту на физическом уровне могут плохо пролеченные простуды, а также психосоматические аллергия и даже бронхиальная астма.

Снова посмотрим на тело. В данном случае это органы дыхания. Дыхание - это отражение самой Жизни, собственно, это сама Жизнь. Жизнь начинается именно с первого вдоха, с первого глотка воздуха. Поэтому трудности с дыхательной системой - это звонкий, "кричащий" сигнал.

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Человек как будто не принимает Жизнь; не видит ее радость и ценность.

И здесь рождается вопрос - Что-то мешает? Что-то удерживает изнутри, какая-то сила, словно злая волшебница отняла дорогой и такой нужный чудодейственный ключ, который поможет открыть сокровенный тайник и выпустить оттуда запертую Боль и Слезы.

В каких психоэмоциональных состояниях может проявиться гайморит:

ощущение ненужности

жалость деструктивная к самому себе, погружающая человека в осознание собственной ущербности и безысходности;

низкая самооценка;

неуверенность;

скрытая ревность (у мальчиков часто именно к матери);

чувство брошенности, одиночество, душевной тоски, съедающей человека и т.д.

Итак, человек на приеме у психолога. Жалобы на неэффективность лечения консервтивными средствами (не успеешь пролечиться, снова возвращается). Рекомендация психологического сопровождения.

Но есть три важных условия:

Первое условие - это выполнение предписаний доктора.

Второе - собственное осознанное искреннее желание исцелиться от болезни.

Третье - готовность и открытость для перемен в своей жизни.

И вот человек оказывается в Стране невыплаканных слез... Ему страшно, он испытывает дискомфорт, но нам необходимо пройти по тропинкам его истерзанной души, чтобы найти заветный ключ.

Мы пользуемся подсказками-указателями. Куда идти и что делать?

1. Страна невыплаканных слез...Что это? Как она выглядит? Какой вы ее представляете?

Человек рисует цветными карандашами эту страну или вербально рассказывает о своих видениях.

Важна каждая деталь: используемые цвета, предметы, дома, пейзажи. Мы входим в очень тонкую сферу - сферу фантазий человека, поэтому необходимо помнить о деликатности и в то же время контролировать психоэмоциональное напряжение нашего собеседника.

Возможно, в этой Стране он вспомнит такое, о чем никогда не вспоминал или не хотел вспоминать. Поэтому слезы, переходящие в рыдание, весьма частый спутник такого нелегкого путешествия.

2. Отыскиваем заветный ключик к тайникам Души.

Человек рисует этот ключик, также обращаем внимание, как он изображен, на какой стороне листа, какого цвета. Параллельно задаем нашему собеседнику наводящие вопросы. Как мы его нашли? Кто мешает проникнуть за потайную дверь? и тд.

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3. Открываем заветную дверь (ларец).

Боль, Скорбь, Стенания... Это сложный процесс. Процесс, с одной стороны, запускающй механизмы самоочищения, с другой стороны, наша задача подбадривать человека, успокаивать. (Некоторое время назад я не считала нужным вмешиваться в столь интимное состояние человека, в состояние плача. Тем не менее, в каждом конкретном случае психологу необходимо принимать адекватное решение с учетом наблюдения за человеком). Это крайне болезненный процесс, весьма напряженный для обоих людей.

По мере успокоения мы осторожно выясняем травмы, записывая их в том порядке, какой обозначает наш собеседник. Например, передо мной 46-летняя женщина с проблемой гайморита. Ее долго не пускает что-то открыть дверь. С одной стороны, она улыбчивая, раскрепощенная, заводная. Шутит. Старается сохранять заряд бодрости. Но с другой, будто оттягивает процесс погружения. Надо сказать, что с ней "открытие" дверей произошло только на пятой беседе. Причем, что целенаправленно женщина обратилась именно по поводу психологического сопровождения при терапии органов дыхания.

Дальше истерика.

Пожалуй, впервые в моем опыте такого масштаба, когда я была вынуждена обратиться к коллегам для приведения ее в чувства.

Вспоминать не хотелось, но пришлось. Изнасилование в 14 лет, беременность, аборт методом заливки на 21 неделе... Исковерканная, надломленная жизнь, тяжелейшая непроработанная травма..."Я и не-Я".

После этого размягченное, практически ватное тело, обессиленное, но в то же время, как Птица Феникс, обретшее вторую Жизнь...

И терапия пошла как по маслу. И наступила Новая Жизнь... Благодаря Путешествию в страну невыплаканных слез...опубликовано econet.ru.

Автор Надежда Архангельская

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