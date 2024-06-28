Сама фраза может быть построена так, что это будет то лаз в границы сверху, то лаз в границы снизу. И эта фраза будет бесить и раздражать, независимо от нормального содержания. Именно форма делает ваш запрос хамским или липким. Переформулируй без багов и будет в границах.

Некоторые думают, что формулировки - вещь десятая. Ну какая разница, как сказать? Главное, что сказать. И они думают, что учиться корректным формулировкам - это зря тратить время, морочиться и придираться к словам. Но это касается только их формулировок.

Именно форма делает ваш запрос хамским или липким

Чужих формулировок, обращенных к ним, это совсем не касается. Очень не касается.

От одного неверно подобранного слова их может охватить гнев.

И если они привыкли думать, что формулировки - это ерунда, они начинают с ума сходить, не понимая, почему же их так бомбит.

Они пытаются требовать, чтобы человек сформулировал иначе, а он формулирует все хуже и хуже обычно. Потому что на него давят.

И если этот человек такой же, как они, и считает формулировки мелочью, он начинает возмущаться, зачем к его словам придираются? Что за мелочность? Что за щепетильность?

Но это если вопрос не касается формулировки, обращенной к нему.

- У тебя такая задница отъевшаяся.

- Ты хочешь сказать, что я много жру?

- Нет, я только про задницу. Она круглая у тебя, мне нра.

- Но нафига ты сказал, что она отъевшаяся? При чем тут это, если я качаю ее в спортзале?

- А почему ты придираешься к словам? Я имел в виду накачанная.

Это из недавнего письма примерный диалог. Или вот еще из недавнего поста в ленте, примерно:

- Пришли себя, соскучился.

(Девушка посылает селфи в курточке-унисекс)

- Все молодишься?

- Нет, бегу в магаз покупать одежду по возрасту. Пока.

- Ты обиделась что ли? Боже, какие мы ранимые.

Парнишкам в диалоге непонятно, зачем придираться к словам. Ну отъевшаяся задница или накачанная попка, какая разница-то? Смысл один вроде: мясистая, большого размера, да? А про одежду, ну что такого? Хотелось сказать, что стиль у нее молодежный или андрогинный по-подростковому, а сказал "молодишься", будто речь о пенсионерке. Ну и что? Смысл-то один. Можно ведь понять, что обидеть ее не хотелось, не враг все-таки ей пишет, зачем обижаться?

Но давайте поглядим, как чувствуют себя подобные мужики, когда им самим не нравится формулировка.

Это тоже из моей ленты и из письма. У меня столько вашего материала, друзья, что мне даже моделировать ничего не нужно.

- Давай приеду за тобой, скажи во сколько заканчиваешь.

- Может в другой день? Опять будешь такой вялый.

- Я вялый? В каком месте?

- Ой, ну я имела в виду уставший. К вечеру устаешь. Что ты придираешься? Что ты весь в комплексах?

- Ладно, пока. Ищи себе без комплексов. И не вялого.

Отъевшаяся задница вместо накачанной ей бы явно не понравилась, но сказать вместо "ты устанешь" "ты опять будешь вялый" она может и недоумевает, почему ему неприятно. И почему же нельзя сказать, что он весь в комплексах? Чего это он обиделся? Подумаешь, какой нежный.

- Хорошая стрижка.

- Спасибо.

- Очень трогательно.

- От слова трогать?

- Уши торчат. Так беззащитно.

- Умеешь ты испортить настроение.

- Что-то оно у тебя часто портится. Может я тебе просто надоела? Так и скажи.

Конечно, дело в том, что он безбожно плюсует, а не в том, что ее комплименты на грани хамства. Ей кажется, что это мимими, но ей не понравилась бы отъевшаяся задница или если бы про ее нос сказали, что у нее славный клюв. Или про ее грудь сказали, что это прелестные мешочки.

Про мешочки - это уникальный придурок один сказал своей девушке.

Он сказал, что грудь ее - это два прелестных мешочка счастья. Он был доволен своим комплиментом, а девушка чуть не заплакала. Она и так переживала за упругость своей груди после родов, а тут этот идиот со своими мешочками.

Но дебильные слова, которые воспроизводят неприятный для человека образ и злят его, это еще не все.

Сама фраза может быть построена так, что это будет то лаз в границы сверху, то лаз в границы снизу.

И эта фраза будет бесить и раздражать, независимо от нормального содержания.

Именно форма делает ваш запрос хамским или липким. Переформулируй без багов и будет в границах.

Вот глядите, диалог из комментариев к прошлому посту. Этот диалог привели как пример хороших границ при разделении домашних дел, без штурманства. Лебезящий штурман с вкрадчивой училкой - это не значит "без штурманства". И здесь партнер еще открытый, а обычно от штурманства он быстро становится закрытым.

- Солнце, у нас как-то сложилось, что я одна занимаюсь бытом. Давай разделим обязанности?

- Эээ. Окей. Что ты предлагаешь?

- Может ты мог бы взять на себя стирку? Может готовить иногда. За продуктами заезжать. Да в общем на твое усмотрение. Что ты сам думаешь, что мог бы делать?

- Ну я могу починить кран в ванной. Стирать два раза в месяц могу, не проблема.

- Было бы здорово, спасибо. Ну смотри, в общем. Буду очень признательна, если будешь иногда что-то делать там и здесь.

- Хорошо, я постараюсь.

Посмотрите, какой здесь бодрый коврик в короне.

Она так деловита, немного небрежна, хоть и сложилось, что она - лошадь в короне и обслуживает мужика.

Она бодро и как бы мимоходом агитирует его разделить обязанности (ее обязанности, видимо, поскольку он это не делал).

Он соглашается кран в ванной починить и два раза в месяц положить свою одежду в стиральную машину.

И она его хвалит и благодарит, как Училка и Попрошайка и Штурман в одном флаконе. И еще раз благодарит, и еще, формулируя его новые обязанности как "иногда что-то делать там и здесь".

Где там и где здесь? О чем речь?

Почему такие простые вещи нельзя сформулировать корректно, не лебезя и не штурманя?

Или в другом диалоге.

- Я буду готовить и пылесосить.

- Круто.

- А ты что готов делать?

- Для кого?

- А как ты думаешь?

- Я не знаю.

- Ты в детдоме рос?

Нет, он не в детдоме рос, он просто готовит себе сам и стирает себе сам и ему не понятно, о чем речь: что он готов делать для нее? Да многое наверное готов, но не готов подписать обязательства при таком допросе.

Нет, она убеждена, что он лентяй и хочет навалить на ее плечи обслуживание себя. Поэтому она агрессивна и злится, что он не хочет взять часть домашних дел, описав эту часть на словах. А ему вообще не понятно, что такое "домашние дела". Он пришел домой, кинул свою одежду в машинку, кинул стейк на сковородку, потом на тарелку, открыл пиво и пошел отдыхать. Стало грязно, клининг вызвал. Посуда накопилась, в машинку посудомоечную поставил. Вот и весь быт. Ему надо понять, что конкретно она от него хочет. Он бывший холостяк.

Но она - в слиянии границ. Она не только быт хочет сделать общим побыстрей, она вообще уже слилась мыслями и чувствами. Ей кажется, что ему все понятно и он в курсе конечно, чего ей надо, но не хочет признаваться.

Многие девушки так. Намекают и дальше раздражаются, что их инициативу не перехватили и не поддержали сразу. Не просто штурманы, а царицы.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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