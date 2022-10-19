Этот ТЕСТ станет открытием для одного или обоих супругов

Методика "Мое письмо о супруге" была разработана Белорусовым С. А. в 1998 году и является вариантом известного в психологии метода незаконченных предложений.
Данный тест широко используется в семейном консультировании и призван выявить причины недопонимания и конфликтов между супругами с дальнейшей возможностью их решения. Для обоих супругов методика обладает большой ценностью: содержащаяся в ней структурированная информация может быть открытием для одного или обоих супругов, что дает возможность для новых перспектив совместной жизни.
Тест желательно проходить обоим супругам - обоим написать "письмо", заполнив предложенные незаконченные предложения. Тем не менее, диагностика только одного из супругов позволяет ему лучше понять себя и предъявляемые претензии, требования, пожелания к супругу. Время заполнения теста "Мое письмо о супруге" не ограничено, в среднем занимает не более получаса. Методика "Мое письмо о супруге".
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Инструкция: Напишите письмо о супруге - вставьте пропущенные слова (или группы слов, предложение) в предлагаемые ниже незаконченные предложения. Обоим супругам над письмом следует работать молча, не обсуждая друг с другом текст написанного до окончания тестирования.
Материал к методике "Мое письмо о супруге":
Что я могу рассказать о самом _________________ для меня человеке, моем партнере по браку? Когда мы познакомились, для меня решающим было____________ _____________, а для этого человека __________
Впоследствии оказалось, что __________________________________________.
Если пошутить, то из животных он (она) напоминает__________________ _________________, потому что главное в нем (ней)__________________ _________________________, а во мне, по-моему, _______________
Наши родители ___________________________________________________
Вступая в этот брак, больше всего мне хотелось, чтобы у нас____________________________
Для этого я_______________________________________________________
Мне кажется, мой партнер по браку хотел_____________________________
Мои ожидания______________________________
В целом наш брак____________________________
Иногда мы_________________________________
Тогда я___________________________________ .
Ревность по отношению к партнеру в браке я__________________
Мы понимаем друг друга____________ ______________, чем раньше. Конечно, мы изменились, о себе могу сказать, что______________ ______________, а человек, который рядом со мной,_______________ .
Иногда я думаю, что, если бы все сложилось иначе, это было бы просто__________________.
Согласившись написать это письмо, можно признать, хотя бы внутри себя, что у меня есть ______.
Начать с себя: во-первых, я__________________________ ____________________________, во-вторых, у меня____________________________, в-третьих, мне _____________________.
Существуют вещи, которые я воспринимаю как негативные качества у моего семейного партнера. Например, мне трудно переносить, когда ______________
Впрочем, я могу мириться с тем, что_______________________ ________________________.
На его (ее) месте я бы не_____________________________
Из положительных черт моего партнера три главные для меня — это__________
Работа для моего партнера — это_________ ___________, а про себя я могу сказать, что моя цель____________
Из развлечений я предпочитаю_____________ ______________, и здесь мой партнер ___________________
Если в момент свадьбы рейтинг партнера в моих глазах составлял 10 баллов, то за последнее время —_____ баллов. Наши трудности больше всего связаны с____________ _____________ сферой. Причина этого в том, что человек, с которым оказалась связана моя жизнь, мог бы быть_________.
Наши взгляды на семейную жизнь практически________________ _.
Когда мы вместе, мы редко__________________________ _.
Друзья и родственники для нас — это источник_________________ _.
Остается добавить, что в отношении детей_______________________
Мне кажется, что наилучшим выходом было бы___________________
С любовью,__________________ ___________________
Дата:___________________ ________________________
Рекомендации для супругов, проходивших тестирование: После заполнения формы письма супругам надлежит обменяться написанным и прочитать вариант письма супруга. Далее следует обсудить написанное собой и партнером по браку. Особое внимание следует обратить предложениям оставшимся незаполненными или дописанным очень детально и объемно.опубликовано econet.ru.
Авто Юлия Человская
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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