Этот простой вопрос изменит вашу жизнь к лучшему

Как давно мы задавали себе тривиальный вопрос: "Чего ты хочешь"? Этому нужно научиться. Нужно научиться решать для себя, что нам нравится в этой жизни, а что - нет.

Чего ты хочешь? Ну, вот по-настоящему, честно и именно в этот момент, в эту секунду, в этот день, в эту жизнь? Не твой любимый или любимая, не родители и даже не обязанности, "не должен и не нужно», а вот именно ты? Чего хочешь ты? Как давно ты спрашивал это у себя? Признайся себе честно. Этот вопрос может менять жизнь...

Чего ты хочешь?

Я, например, научилась этому умению лишь недавно, но теперь очень ценю это и стараюсь не забывать чаще задавать себе этот вопрос. Поверьте, он изменит вашу жизнь к лучшему.

И я благодарна, что научилась этому, хотя и не так давно. Но лучше же поздно, чем никогда, правда..? Хотя иногда, все же, мы очень поздно об этом вспоминаем, уже когда жизнь почти позади, почти прошла. Не надо так...

Да, теперь я часто задаю себе этот вопрос, но просто спрашивать мало. Надо еще не искать оправданий своему желанию и не думать, а что скажут другие? Просто встать и сделать это. Подчиниться импульсу собственного тела и мыслей, и от этого наполниться чем-то невероятным.

Теперь, когда я хочу что-то сказать, то просто говорю это - нравится это кому-то или нет, хотя, конечно, стараюсь никого специально не обижать. Но если мне, например, хочется сделать кому-то комплимент, или сказать, что «я тебя люблю», то я так и говорю и не думаю, как это будет выглядеть или как это воспримут.

Думаю, хорошо воспримут. Человеку будет приятно такое услышать, а это уже хорошо. Подняла кому-то настроение и подарила улыбку, значит уже день не прошел даром. Поэтому делайте то, что хотите.

Целуйте, обнимайте родных и любимых чаще, даже просто внезапно посреди улицы, если вам так захотелось, говорите им приятные слова, устраивайте сюрпризы, дарите впечатления и незабываемые эмоции. Срывайтесь в путешествии, если вам действительно этого хочется.

Ведь именно в этот момент, когда ты выполняешь свое желание - ты действительно живешь и чувствуешь это по - полной! Ведь, когда ты исполняешь свое, пусть и еще сначала маленькое желание, но это уже значит, что совсем скоро ты сможешь выполнить и свое большое, самое заветное желание, свою мечту, которая еще вчера казалось такой недостижимой и нереальной, а теперь уже стала на один шаг ближе к тебе. Просто сделай этот шаг, даже если немного страшно.

Знаешь, я не могу поделиться с тобой поэтапной инструкцией, как стать счастливым. Но я могу поделиться маленькой её частичкой. Научить, как можешь сделать себя счастливым ты сам, без чьей либо помощи. Просто начни с собственного «хочу» и больше не бойся. Ведь все самое лучшее - по ту сторону страха. Ведь только так можно лучше познать себя. Ну что, попробуем сделать это вместе ...?опубликовано econet

Автор: Виктория Кирста

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