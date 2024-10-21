Этот человек никогда не выполнит своих обязательств

Есть такая форма манипуляции, когда вам обещают, сулят чуть ли не золотые горы, но никогда не выполняют этого. Если человек горячо заверяет, что «всё будет», - это значит, что не будет ничего. И, что самое интересное, манипулятор при этом сохраняет хорошие отношения с жертвой.
Один из самых распространённых, на мой взгляд, манипулятивных трюков - это манипулятивный трюк "Всё будет".
- Шеф, Вы же обещали, что когда я выйду на требуемые показатели, то Вы мне повысите зарплату.
- Всё будет. Всё будет.
- Любимый, мы уже столько месяцев встречаемся и занимаемся сексом. Давай жить вместе.
- Всё будет. Придёт время и всё будет.
…
- Слушай, ты взял у меня мангал в прошлом месяце. Когда вернёшь?
- Верну.
- Когда?
- Скоро.
- Когда скоро?
- Всё будет. Не переживай. Ты мне что - не доверяешь?
…
Как уже видно, манипулятор использует формулы:
«всё будет», «придёт время» («придёт время — всё будет»), дополняя их убедительными «сделаю» («верну», «напишу», «поговорю», «скажу», «заплачу», «раз обещал — сделаю», и так далее и тому подобное), а также уверенными «скоро», «потом» («не так долго осталось», «надо немного подождать», «не давите на меня», и так далее).
Главное на что следует обратить внимание — манипулятор никогда не называет конкретные и точные дату и время, когда он выполнит своё обязательство. Более того, он не называет их даже приблизительно (он не говорит "сделаю до конца месяца" или что-то в этом роде).
Это позволяет манипулятору:
Самое главное же что следует понимать — это то, что когда Вам говорят «всё будет», это значит только то, что выполнять это обещание абсолютно не собираются.
В Евангелии от Матфея Христос очень точно говорит на этот счёт: «Но да будет слово ваше: да – да; нет – нет; а что сверх того, – то от лукавого.»
Именно лукавством (обманом, жульничеством, манипуляцией, разводкой) и ничем иным является обещание в стиле «всё будет» без чётко обозначенных сроков исполнения этого обещания.
Так что, если Вам дают обещание в стиле «всё будет», то Вам надо искать какие-то другие способы воздействия на того, кто Вам такое говорит, если Вы действительно хотите, чтобы это его обещание было выполнено.опубликовано econet
Автор Павел Евлахов
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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