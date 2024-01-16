Когда вещи – не только лишь вещи. Удивительно тонкие наблюдения психолога Малки Лоренц про отношения к вещам и людям.

Чувак приходит в гости к знакомой и садится в уличных штанах на ее постель (джинсы не стираны с месяц плюс чувак приехал автостопом). Знакомая орет как раненая птица. Чувак сперва вообще не врубается, что не так. Нормально же общались(С) Потом, разобравшись, восклицает: - Тебе вещи дороже людей!

Истинные приоритеты

Еще один чувак (случай из жизни) помогает знакомой с ремонтом. Красит, например, окна. Подстелить газетку чувак не заморачивается, про малярную ленту вообще не слыхивал ни разу. На стеклах широкие мазки, на полу тоже все замечательно, хозяйка недовольна. Чувак обижен - он пришел на помощь, он трудился! А она, вместо спасиба, ворчит что-то про свинство. Ей вещи дороже людей.

Другой чувак приходит опять-таки в гости и с размаху швыряет свой багаж (то ли молоток, то ли еще какое кайло, он с работы) на антикварный столик (черный лак, сложная резьба). Хозяйка как-то не рада. Ей, походу, тоже вещи дороже людей.

Жена пилит мужа - муж толкал чью-то машину из глиняной ямы, не снимая кашемирового пальто. Жена не в силах понять мужского братства и мужниной удали. У нее тоже что-то не так с приоритетами. Все вещи жалеет, а на людей ей плевать.

Дочь-десятиклассница, переодеваясь, бросает снятое строго себе под ноги (видела в кино и запомнила, что это шикарно). Мать с унылым видом подбирает черную шелковую блузку с пыльного пола. На лице у матери написано полное равнодушие к экзистенциальным проблемам и патjлогическая озабоченность материальным. Совершенно очевидно, что для нее вещи дороже людей, и намного.

Ведь это всего лишь вещи, говорят все эти люди. Нельзя же так на них зацикливаться.

Нет, дружочки. Это не всего лишь вещи. Каждая из этих вещей стоит дороже, чем ваша жизнь значит гораздо больше, чем вам кажется.

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Чувак всего лишь сел на то, что подвернулось. А хозяйке теперь придется снимать этот пододеяльник, запускать стирку, вешать все это сушиться, а также стелить новое белье. Она вообще-то собиралась посидеть с книжкой, а ты ей принес в виде подарочка целый вечер бардака, чехарды и физических усилий. Не с пустыми руками пришел, молодец.

Второй чувак покрасил окно, это работы на час. Хозяйке он подкинул работы часов на шесть - соскребать эту краску со всего сущего. Офигеть помог с ремонтом.

Чувак, испортивший антикварную полировку - ты вообще представляешь, сколько стоил этот столик? И сколько он стоит теперь, в покоцанном виде? И сколько стоит реставрация? Вот эти деньги ты одним движением отобрал у хозяйки столика. И это я еще не касаюсь того, что столик фамильный, и других лирических моментов.

Муж, изгваздавший кашемир - на твое пальто были потрачены деньги, которые могли бы быть потрачены на жену. Теперь будет куплено новое пальто - значит, твоей жене снова чего-то не достанется, снова она без чего-то обойдется.

Мать, подбирающая дочкины шмотки с грязного пола, - она их купила тоже ценой каких-то усилий. Она на них заработала, за них заплачено куском ее жизни. А сейчас она отдаст еще кусок жизни на то, чтобы привести эти вещи в порядок.

Это такая старая песня. Про пошлую, бездушную и бескрылую бабу, которая трясется над барахлом. А нам, окрыленным и душевным, важны человеческие отношения. А не вот это вот все.

Нет, дружочки. Кто не бережет вещи, тот и людей не бережет. Это закон. опубликовано econet

Автор Малка Лоренц

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