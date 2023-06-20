«Это всего лишь мысль»: как не позволять мыслям контролировать вас?

Контролировать свои мысли – ответственное дело. Сделать это не так уж и просто. Вот и получается, что не мы ими управляем, а они манипулируют нами. Мысли повторяются как заезженная пластинка. Как перестать быть жертвой своих мыслей и стать просто наблюдателем?

В двух словах, мысль – это «идея или мнение, порождаемое мышлением или внезапно возникающее в голове». Большинство из нас преклоняются перед собственными мыслями и очень серьёзно относятся к ним.

Мы полностью доверяем своим мыслям

Что бы наши мысли ни говорили, мы полностью доверяем им и принимаем их за абсолютную истину.

Следовательно, когда мы верим негативным мыслям, мы испытываем самые болезненные эмоции. Примеры:

« Мне нужно похудеть».

«Я обманщик».

«Я всё испортил».

«У меня не получится».

«Они меня игнорируют».

«Мне постоянно не везёт».

«Они считают меня глупым».

«Слишком тяжело, мне придётся сдаться».

«День будет ужасным».

И так далее. Однако проблема заключается в том, что мы не научились отделять себя от наших мыслей. Мы – это не наши мысли. Так кто же мы тогда? Мы – наблюдатели; те, кто контролирует ситуацию.

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Контролировать свои мысли – наша ответственность

Это важно, поскольку большинство из нас не контролируют мысли, которые появляются в нашей голове каждый день. Не мы ими управляем, а они манипулируют нами. Когда это происходит, мысли становятся повторяющимися. Мы начинаем слишком много думать.

Как сказал Томас Оппонг: «Люди, которые слишком много думают, постоянно прокручивают в голове то, что они сказали и сделали вчера, и беспокоятся об ужасном будущем, которое может их ожидать».

Перестаньте быть жертвами своих мыслей, станьте наблюдателями. Когда вы наблюдаете за собственными мыслями, вы не цепляетесь за них: вы просто смотрите, как они приходят и уходят. Вы не отождествляете себя с ними. Вы ломаете шаблоны. В конечном счёте, вы начинаете менять свою жизнь.

«Наблюдайте за своими мыслями, но не верьте им». – Экхарт Толле

Что значит «наблюдать за мыслями»?

Давайте выполним простое упражнение. Опустошите голову. Теперь позвольте появиться в ней следующим объектам: самолёт, широкая река с сильным течением, синий круг. Отпустите их.

Урок, который следует усвоить из этого, состоит в том, что наблюдать за самолётом, широкой рекой с сильным течением и синим кругом – это всё равно, что наблюдать за всеми мыслями, которые приходят вам в голову в течение дня.

Если вы можете контролировать появление и исчезновение самолёта, реки и круга в вашей голове, значит, вы можете контролировать все мысли, возникающие в течение дня.

Вы не самолёт. Вы не широкая река с сильным течением. Вы не синий круг. Аналогичным образом, вы не мысли, которые приходят вам в голову. Вы не их пленник – вы можете их останавливать и становиться тем, кем вы хотите быть.

Вы – это не ваши мысли.

Однако они могут контролировать вас, если вы позволите им.

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Как не позволять мыслям контролировать вас?

Дело в том, что большинство из нас не наблюдают сознательно за собственными мыслями. Большую часть времени вы не осознаёте то, о чём думаете; точно так же вы неосознанно дышите прямо сейчас. Вот несколько простых, но практичных способов начать замечать собственные мысли:

Скажите себе: «Это всего лишь мысль».

Переходите от одной мысли к другой, просто говоря: «Далее».

Переключите внимание на своё дыхание на некоторое время.

Спросите себя: «Что противоположно этой мысли?»

Представьте, что у вас в руке перо, и вы прикасаетесь им к каждой мысли, которую хотите начать осознавать.

Представьте, что вы помещаете мысль на листик, и его уносит рекой.

Цель этих упражнений – научиться наблюдать за собственными мыслями. Выбирайте те, что нравятся вам больше всего. Главное – практиковать регулярно.

Как только вы научитесь следить за мыслями в своей голове, вы начнёте отделять себя от истории, которую они рассказывают. Почему это так важно? Что бы ни говорилось в этой истории, знайте, что она влияет на ваши ожидания. Она определяет ваше восприятие мира, ваши представления о том, что такое жизнь, ваши убеждения относительно того, кто вы, ваши чувства, ваше настроение, ваши мысли – вас.

Вы – это не ваши мысли. Вы не синий круг. Вы можете перейти от жертвы к создателю собственной истории прямо сейчас.опубликовано econet

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