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Это просто не ваше

Автор: vk.com 01 октября 2022 6832
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Не делайте ставок на тех, кто не верен вам... У кого никогда нет на вас времени, ласки, тепла. У кого нет ценности того, что между вами происходит. Это просто не ваше...

Это просто не ваше

Один из самых ущербных способов провести собственную жизнь - это потратить её на доказательства своей значимости тем, кто когда-то вас предал, оставил, не выбрал, или не счёл возможным для отношений...

Не делайте ставок на тех, кто не верен вам...

Я видела много покорёженных этими доказательствами судеб, люди в которых, даже многого достигнув, так и не смогли оценить по достоинству ни себя, ни своих достижений - ждали оценок от тех, кто или уже и думать о них забыл, или никогда и не думал, или приблизил к себе на ноте расчётливого потребления, но никак не любви...

Отчего-то им кажется, что счастье - это лишь то, что не далось им в руки, и достичь его любой ценой становится одержимостью...

Тут тоже нет любви, друзья мои...

Есть неумение быть у себя...

Есть неумение быть в психологически здоровых отношениях...

Есть неактивированное чувство собственного достоинства, расплачиваться которым нельзя ни за один товар на свете...

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И есть патологичное мышление, загоняющее в бессмысленные марафоны, и в иллюзию того, что поимка убегающего - это способ получить любовь, а не оккупировать зависимостью...

Ещё никто не обрёл счастья с теми, для кого сам не был счастьем...

А не быть чьим-то счастьем - это не вопрос того, что ты его не заслужил, или не достоин...

Это вопрос того, что каждому из нас нужно своё счастье...

Это просто не ваше

Не делайте ставок на тех, кто не верен вам...

У кого никогда нет на вас времени, ласки, тепла...

У кого много условий доступа к ним в одностороннем порядке...

У кого много тщеславия насчёт своей незаменимости и неотразимости, и много идей насчёт того, кем заменить вас, и с кем сравнить...

У кого нет ценности того, что между вами происходит...

Это просто не ваше...

И помните, что взаимную любовь не доказывают...

В ней живут...опубликовано econet.ru.

Автор Лиля Град

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Источник: https://econet.kz/

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Лиля Град психология жизнь отношения любовь

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