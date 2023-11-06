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Это один из даров ноября: знакомить с собственной темнотой

Источник: sobiratelzvezd.ru 06 ноября 2023 5848
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Это один из даров ноября: знакомить с собственной темнотой. Не окунать, как в ледяную воду, не сталкивать – лицом к лицу – выключая весь свет за раз. А постепенно, мягко, держа за руку вести в саму ее сердцевину...

Это один из даров ноября: знакомить с собственной темнотой

Это один из даров ноября: знакомить с собственной темнотой. 

Не окунать, как в ледяную воду, не сталкивать – лицом к лицу – выключая весь свет за раз. А постепенно, мягко, держа за руку вести в саму ее сердцевину. А потом отпускать, оставляя тебя наедине с этим темным бархатом воздуха, шероховатым небом, пульсирующим лунным сердцем, налитым до краев. Не вручить ни карты, ни компаса, ни подсказки.

Сказать: ну, иди теперь домой. 

Добавляя еле слышно: если сумеешь найти дорогу. 

Вот только дорога всегда сама появляется под ногами идущего, жаждущего, ищущего. И фонари зажигаются как раз вовремя, и искры света разбивают стеклянный холодный воздух. 

Это один из даров ноября: знакомить с собственной темнотой

Подружишься с ноябрськой темнотой, считай, выпил эликсир бесстрашия: до конца этого года хватит точно. Говорят, те, кто выходит на прогулки ночным городом ноября – обретают способность слышать в голосе того, с кем говорят одновременно прошлое и будущее, по свету глаз определять людей из своей стаи, по звуку шагов – узнавать с какими новостями идет человек. 

Говорят, сами они улыбаются не так часто, но когда случается – словно огни гирлянд наполняют комнату. 

Ноябрь – это всегда последний шанс на честность. Все, за что можно было спрятаться, чем укрыться – теперь само беззащитное, уязвимое. 

Скажешь ложное — разрушишь важное, промолчишь, когда слово было необходимо (а это всегда чувствуется безошибочно) — считай, провалил экзамен, вот тебе год подготовиться к новому.  

В ноябре, таким как ты, положено идти на свет.  

В ноябре, таким как ты, положено свет зажигать.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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