Это надо знать родителям! Психологическая безопасность ребенка

Родителям надо быть с ребенком и в радости и в беде. Не справляться/делать «за ребенка», а вместе с ребенком. Научиться самим и научить ребенка правильно и безопасно отпускать болезненную эмоцию из себя!
Психологическая безопасность для ребенка заключается в отсутствии опасных условий психического развития ребенка, когда правильно и корректно исключаются внутренние и внешние угрозы психическому здоровью ребенка.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Проанализировать свое собственное родительское отношение к ребенку. Обоснованны ли претензии, неудовольствия.
Обратиться к специалистам, если необходима помощь, а не обвинять себя и всех.
Разговаривать, но, не читая нотации и ругая ребенка, а рассказывая о личном примере или литературном примере, который помог справиться с данной ситуацией/проблемой.
Важно понимать, что ребенок специально не хочет быть плохим, злым, агрессивным и непослушным.
Понимать и принимать любую эмоцию ребенка, говоря ему об этом: «Мне кажется, что ты сейчас злишься; негодуешь; обижаешься; грустишь; тоскуешь; горюешь, боишься и т.д. Да, так бывает! У меня так же было, я понимаю тебя! Что я сейчас могу для тебя сделать?»
Научиться самим и научить ребенка правильно и безопасно отпускать болезненную эмоцию из себя!
Защищать своего ребенка всегда. Давать ему поддержку! Дома, в спокойной обстановке вы сможете разобраться в причинах и вместе исправить последствия! Сделать выводы и сформировать иной полезный опыт.
Родителям надо быть с ребенком и в радости и в беде. Не справляться/делать «за ребенка», а вместе с ребенком.опубликовано econet
Автор Ирина Василакий
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий