«Естественные» причины депрессии

Депрессия - сложное психическое состояние, из которого крайне сложно выйти самостоятельно. Депрессия формируется в течение длительного времени и влечет за собой негативные последствия для здоровья и благополучия человека. Каковы причины ее развития?
В данной статье под «депрессией» понимается стойкое состояние угнетенности и подавленности, без претензий на академическую строгость определения. Каковы же ключевые факторы депрессии?
В жизни каждого присутствуют привычные и «нормальные» факторы, вызывающие подавленность, которую в тяжелых случаях называют «депрессией».
Большинство людей делят территорию с кем-то. Вынужденных соседей по территории называют «домашними».
Я не имею в виду человека, которого любишь, и он тоже любит тебя, и присутствие которого дает ощущение счастья. Я имею в виду тех, кто рядом по воле обстоятельств. Мамки-бабки, тетки-дядьки, братья-сестры, в общем, те, кто навязаны жизнью.
Домашние – это самое большое зло.
В общем, наличие «домашних» означает, что у человека отсутствует личное пространство и нет возможности для уединения и покоя. Это сильнейший фактор возникновения депрессии.
Человека встраивают в экономический механизм. Человек является придатком этого механизма, ничтожным винтиком. Ему жестко предписывают:
Отказ от встройки означает угрозу голода.
Чтобы встроиться в экономику, человеку приходится:
Такое самоподавление и самопринуждение разрушает человека. Именно поэтому многие выглядят старыми уже в 40 с небольшим лет.
Перманентное самоподавление и самопринуждение вызывают состояние подавленности, когда оно продолжается слишком долго (как бы накапливается), говорят о депрессии.
Враждебные действия со стороны окружения в «социально-приемлемой» форме. Это могут быть упреки, обвинения, высмеивания, как бы «безобидные» и «за дело».
Это может быть откровенная травля. Некоторые рабочие коллективы представляют собой крысятники (без кавычек), участники таких коллективов жрут тех, кто послабее, удовлетворяя свои садистские наклонности.
Эти «нормальные» явления общественной жизни вызывают состояние подавленности и угнетенности. Накапливаясь, они в конце концов приводят к депрессии.опубликовано econet
Автор Алексей Тукмаков
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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