Есть люди, которые попросту вас недостойны

Очень часто мы привязываемся к людям, которые не стоят нашей любви, они ищут только личной выгоды от общения с нами. Постарайтесь держаться от них на расстоянии, это полезно для здоровья!
Есть люди, которые попросту нас недостойны. И осознание этого факта, как бы странно это ни звучало, действительно полезно для здоровья и хорошего самочувствия. Мы тратим время и силы на то, чтобы окружающие нас люди приняли нас. Посредством своих стараний мы ищем чужого одобрения, восхищения, дружбы, нежности, любви. Но такое существование, в рамках данных психологических параметров, ошибочно.
Отношения должны быть динамичными и сбалансированными, они должны двигаться в обе стороны с точки зрения «вложений» и «прибыли» с тем, чтобы все участники были удовлетворены. Модель «я тебе даю, а от тебя получаю» — не потребительская и не эгоистичная, это называется взаимность.
Если я предлагаю тебе свои уважение и любовь, то и в ответ заслуживаю того же. Если вы сможете это осознать, то это сильно облегчит ваши отношения с окружающими.
Предлагаем вам немного поразмышлять вместе с нами на эту тему.
Известный факт: каждый день нам не хватает времени. Но если оно у нас вдруг появляется (свободное от различных дел и обязанностей), мы всегда знаем, на что его потратить: на то или, точнее, тех, кто нам дорог.
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Смотреть и видеть — не одно и то же, так же, как слушать и слышать.
Мы должны быть в состоянии создать глубокие отношения, только такие могут называться здоровыми. Нужно научиться «видеть и слышать» сердцем.
Если ваш партнер не «видит» вас, хотя вы все время проводите вместе, вам необходимо пересмотреть некоторые аспекты своих отношений.
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Тот, кто нарушает ваше личное пространство, не разделяет ваши ценности, высмеивает ваши слова и действия, недостоин вас.
Старайтесь избегать таких моделей, научитесь устанавливать границы. Позаботьтесь о том, чтобы никто и ничто не нарушало вашего эмоционального спокойствия и не снижало вашу самооценку. Поверьте, это полезно для здоровья.
Никто не заставляет вас разделять свою жизнь с другими людьми, посвящать им свое время, делать одолжения и совершать другие альтруистические поступки, не ожидая ничего взамен.
Однако есть те, кто считает это чем-то обязательным.
Многие думают, что подобное благородство — прекрасная возможность реализовать свои личные цели. Вскоре они становятся весьма требовательными, просят от нас все больше и больше. В итоге это становится невыносимым бременем.
Если вы начинаете чувствовать нечто подобное, замечаете, что кто-то пользуется вашей добротой и хорошим расположением для удовлетворения собственных интересов, не сомневайтесь: дистанция — лучшее решение данной проблемы.
Самая обидная ложь — это ложь близких нам людей, тех, кого мы искренне любим. Конечно, мы понимаем, что неправда и полуправда — весьма распространенные явления в любом обществе. Наша повседневная жизнь — не исключение, но все-таки…
В заключение следует отметить, что наша личная и эмоциональная целостность являются приоритетом. Позаботьтесь о том, что полезно для здоровья!опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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