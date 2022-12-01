Есть люди, которые попросту вас недостойны

Очень часто мы привязываемся к людям, которые не стоят нашей любви, они ищут только личной выгоды от общения с нами. Постарайтесь держаться от них на расстоянии, это полезно для здоровья!

Есть люди, которые попросту нас недостойны. И осознание этого факта, как бы странно это ни звучало, действительно полезно для здоровья и хорошего самочувствия. Мы тратим время и силы на то, чтобы окружающие нас люди приняли нас. Посредством своих стараний мы ищем чужого одобрения, восхищения, дружбы, нежности, любви. Но такое существование, в рамках данных психологических параметров, ошибочно.

Отношения должны быть динамичными и сбалансированными, иначе - расставайтесь

Люди, которые не посвящают вам времени, недостойны вас

Смотрят, но не видят, слушают, но не слышат

Не оставляют личного пространства

Эгоизм и альтруизм: что полезно для здоровья?

Если вам врут…

Отношения должны быть динамичными и сбалансированными, они должны двигаться в обе стороны с точки зрения «вложений» и «прибыли» с тем, чтобы все участники были удовлетворены. Модель «я тебе даю, а от тебя получаю» — не потребительская и не эгоистичная, это называется взаимность.

Если я предлагаю тебе свои уважение и любовь, то и в ответ заслуживаю того же. Если вы сможете это осознать, то это сильно облегчит ваши отношения с окружающими.

Предлагаем вам немного поразмышлять вместе с нами на эту тему.

Люди, которые не посвящают вам времени, недостойны вас

Известный факт: каждый день нам не хватает времени. Но если оно у нас вдруг появляется (свободное от различных дел и обязанностей), мы всегда знаем, на что его потратить: на то или, точнее, тех, кто нам дорог.

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Если кто-то из близких вам людей не практикует этого «полезного занятия» по отношению к вам, он не ценит вас .

. С другой стороны, ранее мы говорили о принципе взаимности. Если мы кого-то любим, то должны показать это. Посвящайте близким людям время и старайтесь, чтобы такие моменты были максимально полными.

Смотрят, но не видят, слушают, но не слышат

Смотреть и видеть — не одно и то же, так же, как слушать и слышать.

Мы должны быть в состоянии создать глубокие отношения, только такие могут называться здоровыми. Нужно научиться «видеть и слышать» сердцем.

Есть пары, где люди настолько привыкли к присутствию друг друга, что кажется, будто речь идет о мебели.

Они слышат голос и видят фигуру, но при этом не являются участниками внутренних переживаний партнера.

Здоровый и обогащающие отношения — те, где есть место сопереживанию и неподдельному интересу, где способны «читать по глазам», понимать по тону голоса и даже по молчанию.

Если ваш партнер не «видит» вас, хотя вы все время проводите вместе, вам необходимо пересмотреть некоторые аспекты своих отношений.

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Не оставляют личного пространства

Тот, кто нарушает ваше личное пространство, не разделяет ваши ценности, высмеивает ваши слова и действия, недостоин вас.

Не забывайте, что есть и такие люди, которые заполняют собой все пространство и «стирают» другие личности.

Это, к примеру, родители, которые контролируют каждый вздох своего ребенка. Также это партнеры, которые стремятся доминировать над любимым человеком. Ими могут быть руководители, которые путают лидерство с угнетением и унижением человеческого достоинства.

Старайтесь избегать таких моделей, научитесь устанавливать границы. Позаботьтесь о том, чтобы никто и ничто не нарушало вашего эмоционального спокойствия и не снижало вашу самооценку. Поверьте, это полезно для здоровья.

Эгоизм и альтруизм: что полезно для здоровья?

Никто не заставляет вас разделять свою жизнь с другими людьми, посвящать им свое время, делать одолжения и совершать другие альтруистические поступки, не ожидая ничего взамен.

Однако есть те, кто считает это чем-то обязательным.

Многие думают, что подобное благородство — прекрасная возможность реализовать свои личные цели. Вскоре они становятся весьма требовательными, просят от нас все больше и больше. В итоге это становится невыносимым бременем.

Если вы начинаете чувствовать нечто подобное, замечаете, что кто-то пользуется вашей добротой и хорошим расположением для удовлетворения собственных интересов, не сомневайтесь: дистанция — лучшее решение данной проблемы.

Если вам врут…

Самая обидная ложь — это ложь близких нам людей, тех, кого мы искренне любим. Конечно, мы понимаем, что неправда и полуправда — весьма распространенные явления в любом обществе. Наша повседневная жизнь — не исключение, но все-таки…

Нашему терпению есть предел. Мы можем принять полуправду от тех, кто боится или ему стыдно рассказать о чем-то.

Наглую ложь терпеть сложно (да и ни к чему). Ведь, по сути, это лишь маскировка недобрых намерений, которые вредят нам.

Так что, если вы точно знаете, что кто-то вам врет, то не стесняйтесь прямо спросить его, зачем он/она это делает.

В зависимости от реакции и дальнейших действий вы сможете принять решение, как поступить.

В заключение следует отметить, что наша личная и эмоциональная целостность являются приоритетом. Позаботьтесь о том, что полезно для здоровья!опубликовано econet.ru.

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