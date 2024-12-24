Есть 7 вещей, которые никому нельзя говорить

Восток учит человека многим мудрым вещам. Согласно восточной мудрости нужно уметь молчать в определенных ситуациях. Вот 7 важных моментов, когда необходимо держать язык за зубами, чтобы не навредить самому себе.

Случается так, что мы часто вредим себе сами. Происходит это, когда нас втягивают в разговоры, когда затрагиваются неподходящие темы, и мы говорим много лишнего. Не зря считается, что "молчание - золото". О чем же следует промолчать, чтобы сберечь свою энергию и не нанести ущерб собственным мечтам и планам? На помощь придет мудрость Востока.

Мудрые правила

1. Никогда не стоит повторять того, что слышали

Сплетни и «перемывание костей» людям аморальны.

Если вы и услышали что-нибудь ненароком, оставьте это при себе. Умейте держать язык за зубами.

2. Не хвалитесь собственными духовными достижениями

Все ваши духовные достижения - мудрость, энергия и гармония принадлежат только вам одним. Вы можете поделиться этим с кем-то в одном случае — когда кто-то нуждается в духовном наставнике.

3. Не разглашайте информацию о своих недостатках

Нет нужды заниматься самоуничижением и корить себя за недостатки. Так вы лишь покажете всем свою слабость и низкую самооценку. Плюс понизите уровень своей духовной энергии.

4. Не распространяйтесь об отношениях

О любых отношениях — дружбе, любви или деловых отношениях не стоит говорить. Среди ваших слушателей могут найтись завистники и злые люди, которые позавидуют или пожелают сам чего-то недоброго.

5. Не говорите о своих планах на будущее

Если вы хотите, чтобы ваши планы точно претворились в жизнь, не озвучивайте их слишком часто. Это ослабляет вашу силу, намерения. А планы могут таковыми и остаться.

6. Не хвастайтесь своими победами

Не позволяйте себе стать высокомерным и заносчивым. Помните, что успех – вещь временная. И завтра удача может отвернуться от вас.

7. Не выставляйте напоказ свои добрые дела

Осознание, того факта что вы преуспели, может быть полезно для вашей души. Но не стоит трубить об этом на всех перекрестках. В любом случае все добрые дела будут вознаграждены со временем. Довольствуйтесь удовлетворением от того, что вы просто смогли кому-то помочь.

Эти полезные правила необходимо соблюдать, если вы хотите сберечь свою жизненную энергию и не разбазаривать ее по пустякам. Помните – умный человек всегда думает, прежде чем начать говорить.опубликовано econet

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