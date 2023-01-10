Если вы "выбираете" НЕ замечать, как с вами на самом деле ведет себя ваш партнер

Обращайте внимание на то, как человек ведет себя с вами именно сейчас, а не живите иллюзиями, что потом все будет гораздо лучше, ведь этого может и не быть. Это очень важный момент, который многие не принимает во внимание, думая, что если сейчас их что-то не устраивает друг в друге, то потом все как-то само собой наладится, например, благодаря браку. Но это так не работает и вы должны устраивать друг друга еще до того, как вы решите создать семью.

Люди часто придумывают себе то, чего на самом деле вовсе нет. Например, отношение своего любимого человека к ним. Особенно часто, этим "грешат" женщины. Они могут напридумывать все те качества, которые они хотели бы видеть в своем мужчине и со временем даже начинают действительно видеть их там, где ими даже и близко не пахнет. Но женщина может упорно не снимать свои "розовые очки" и с каждым разом все больше погружаться в собственный мир фантазий, где у неё идеальные отношения и любящий, понимающий мужчина рядом.

Не ждите, когда кто-то из вас изменится

Ведь "ничего страшного", если этот мужчина постоянно где-то пропадает, особенно, когда у неё появляются какие-то проблемы - "ой, он так занят в последнее время, нечего его беспокоить, у него серьезные дела, а я и сама могу решить все свои проблемы".

Что делает женщина в данном случае? Она «выбирает» позицию, как будто «не замечать», что каждый раз, когда у неё возникают какие-то проблемы, её партнера никогда нет рядом, чтобы помочь или хотя бы поддержать её. Она свято верит, что он просто занят и совсем скоро все измениться.

Но эта женщина не принимает во внимание тот факт, что если бы она действительно была важна для своего партнера и если бы он действительно хотел, то все же нашел бы хоть немного времени, чтобы помочь или хотя бы поинтересоваться, как у неё дела и все ли хорошо. Ведь то, как человек обращается с вами сейчас - показатель того, как он будет вести себя с вами и потом.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Поэтому не стоит жить надеждами на будущее, где все как-то само по себе, почти волшебным образом изменится и тот, кто игнорирует и ни во что не ставит вас сейчас, почему-то начнет это делать потом. Ведь, к сожалению, так происходит довольно редко.

Будьте открыты и искренни, но не наивны. Конечно, вам надо верить в лучшее и пытаться видеть это лучшее в людях, но если ваш партнер постоянно пренебрегает вашими чувствами, то почему вы думаете, что, например, выйдя за него замуж, вы сможете его изменить к лучшему и его сразу начнут очень интересовать все ваши чувства и мысли?

Обращайте внимание на то, как человек ведет себя с вами именно сейчас, а не живите иллюзиями, что потом все будет гораздо лучше, ведь этого может и не быть. Подумайте, готовы ли вы жить с человеком, если он всегда будет таким, как сейчас, ведь, возможно, он вовсе не планирует кардинально меняться и тогда вы оба сильно разочаруетесь друг в друге, ведь ваши ожидания не оправдаются.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Это очень важный момент, который многие не принимает во внимание, думая, что если сейчас их что-то не устраивает друг в друге, то потом все как-то само собой наладится, например, благодаря браку. Но это так не работает и вы должны устраивать друг друга еще до того, как вы решите создать семью. А вот уже в семье вы будете продолжать укреплять свои отношения, ведь для того, чтобы они гармонично развивались, от вас потребуется много ваших с партнером усилий и постоянной работы.

Поэтому живите здесь и сейчас, а главное - принимайте, цените и любите друг друга тоже - здесь и сейчас, а не когда-то потом, когда, возможно, кто-то из вас изменится. Любви и взаимопонимания вам.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet