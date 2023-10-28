Если вы не плачете, ПЛАЧЕТ ваше ТЕЛО

Мы привыкли думать, что ПЛАЧ - признак слабости, но на самом деле слезы освобождают. Если вы не плачете, ваши эмоции в конце концов будут вырываться наружу, и вы не сможете быть счастливой.

Если вы не плачете, ваше тело плачет вместо вас. Потому что если вы изо всех сил стараетесь сдерживать слезы и свои эмоции, в конце концов произойдет взрыв. Мы не созданы для того, чтобы хранить чувства и эмоции в себе; нужно выражать их. Мы часто сдерживаем себя, боимся реакции окружающих. Но то, что мы держим в себе, рано или поздно вырывается наружу.

Почему плакать - полезно

Если вы не плачете, вы начинаете страдать

Ваше тело сигнализирует вам, что с вами что-то не так

Представления, травмы и переживания

Если вы не плачете, вы начинаете страдать

Если вы не плачете, приготовьтесь страдать, приготовьтесь к тому, что в вашей жизни будет много печали, будет отчаянье и депрессия…

Но у вас есть возможность избежать этого. Держать все в себе — неправильно.

Приведем пример. Представьте, что ваш партнер всегда кладет ноги на стол. Вы ничего ему не говорили, а пытались «уговорить» себя, что в этом нет ничего страшного.

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Влюбленность делает нас немного «глупыми». Но что происходит, когда влюбленность заканчивается? Реальность отрезвляет нас. И теперь то, на что мы старались не обращать внимания, вызывает у нас сильное раздражение.

Конечно, вы начнете его как-то выражать. Время от времени будете говорить ему: «Знаешь, мне это не нравится» или дадите понять, что вы недовольны, выражением лица.

Но если в его поведении ничего не меняется, в конце концов вы взорветесь.

Ваша ошибка заключалась в том, что вы с самого начала делали вид, что вас не беспокоит такое его поведение. Вы считали, что нужно потерпеть, что рано или поздно это прекратится.

Наши ожидания часто оказываются ошибочными.

Ваше тело сигнализирует вам, что с вами что-то не так

Если вы привыкли держать свои чувства и переживания в себе, ваше тело начнет подавать сигналы тревоги.

Постоянные головные боли, боль в желудке, экзема, другие проблемы со здоровьем — это могут быть сигналы о том, что с вашим внутренним миром не все в порядке.

Важно не игнорировать их.

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Возможно, мы не знаем, что с нами происходит. Это может быть связано с давно прошедшими событиями, которые мы не можем вспомнить.

Но если жизнь вас не радует, если вы постоянно испытываете тревогу или плохо себя чувствуете, если вы чувствуете себя несчастливой, «прислушивайтесь» к своему телу.

Оно мудрое. Анализируя, что с ним происходит, мы можем добраться до сути проблемы.

Тело и психика взаимосвязаны. Вы можете не знать, в чем проблема. Но вы не сможете игнорировать боли и недомогания, которые испытывает тело.

Более того. Если вы не занимаетесь своим внутренним миром, не пытаетесь разобраться в нем, желудочные боли могут преобразоваться в экзему. Экзема — проблемы с кровообращением, а эти проблемы — в дерматит волосяного покрова.

Если вы игнорируете сигналы тела, оно будет подавать другие. И, в конце концов, вы будете чувствовать себя совершенно больной и несчастной.

Представления, травмы и переживания

Наши проблемы часто связаны с определенными представлениями, травмами, переживаниями, испытанными нами помимо нашей воли.

Но все они дают нам возможность открыть глаза, извлечь уроки и освободиться от гнета этих травм и переживаний.

Эта боязнь сказать «нет» может быть связана с чем-то, пережитым в раннем детстве.

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Эта боязнь сказать то, что вы чувствуете в данный момент, может быть связана с каким-то негативным переживанием в прошлом. Например, тем, из-за которого у вас теперь низкая самооценка и чувство неуверенности.

Не поддавайтесь всему этому. Не сдавайтесь.

Любая травма и переживание — это возможность сделать себя такой, какой вы хотите быть. Поэтому помните: если вы не плачете, это будет делать ваше тело. Плачьте «на здоровье», когда есть такая потребность. Освобождайте свое тело от проблем со здоровьем. Вы ведь выбираете здоровье и счастье, а не страдание, не так ли?опубликовано econet

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