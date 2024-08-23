Если вы можете со своим партнером обсуждать все, то вы – в отношениях любви

О том, что такое настоящая близость в отношениях, и какие критерии характеризуют здоровую близость - порассуждаем вместе с психологом.

Я уверена, что главный критерий здоровых отношений – это качество общения. Ничего больше. Все остальное – внимание, ответственность, забота и прочее – вытекает из этого. Если вы можете со своим партнером обсуждать все, вообще все, без осуждения, без пресекания, без обесценивания и осмеяния, без последующих припоминаний, без обвинений, значит, вам сильно повезло или вы созрели для того, чтобы быть в отношениях любви и гармонии.

Настоящая близость

Моя практика показывает, что люди, между которыми случается любовь, могут говорить часами обо всем на свете. Сомнения, переживания, неуверенность, надежды… Нет запретных тем, включая бывшие отношения и нюансы физиологии.

Настоящая близость – это о том, что ты можешь быть открытым с другим, как с собой. Это не значит, что надо постоянно жить нараспашку (мы все время от времени нуждаемся в уединении и в личном пространстве), это о том, что когда ты готов и хочешь поделиться, другой человек сонастраивается и готов тебя выслушать. С желанием понять. С сочувствием. С поддержкой.

Он может иметь свое мнение и может быть даже не согласен с тобой, но не будет разбирать еще больше твое неустойчивое состояние. Он подождет лучшего момента или подберет подходящие слова, чтобы донести свою мысль, не цепляя тебя.

Бережное отношение – вот что характеризует здоровую близость. “Я не должен быть источником боли для любимого человека”. Всегда ласка и нежность. Даже несогласие – мягкое.

Если человек изображает из себя учителя: “Вот видишь, ты сама травмированная, тебе надо с собой что-то делать. Кричишь, истеришь, злишься – лечись”, к черту такого учителя. Сразу.

Тот, кто любит, так не скажет, потому что считается с твоими чувствами. Если ты злишься, значит, тебе болит, и он это понимает. “Все хорошо, я люблю тебя”.

Тот, кто любит, не будет ходить туда, где живут твои страдания. Потому что он чувствует тебя, и ему будет больно ровно так же. Это как ранить себя самого. Взаимное чувствование.

Для того, кто любит, важно, чтобы близкий человек мог развиваться, мог реализовывать свои мечты, мог рассчитывать на понимание и поддержку во всех жизненных ситуациях.

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Любимый человек должен быть счастлив. Это цемент здоровых отношений, если так в паре думают оба.

Если кто-то терзает тебя, значит, ему не болит, когда болит тебе. Ведь это же очевидно, правда? Если он наступает на то, что для тебя важно и не желает слушать твои доводы, значит, твое счастье для него не имеет значения. Это же понятно? Если он, видя твои чувства, продолжает раскручивать тебя на еще большие эмоции, не говорит ли это о его равнодушии? Кого он любит и о ком думает в данный момент?

Если вы не можете общаться с близким человеком, как с собой, значит, другого близкого человека, кроме себя самого, у вас нет.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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