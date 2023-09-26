Если ваш партнер пассивно-агрессивная личность: 12 симптомов + 3 основные тактики

Пассивно-агрессивные партнеры обычно являются созависимыми личностями, а будучи созависимыми, страдают от стыда и низкой самооценки.

Пассивно-агрессивные люди ведут себя пассивно, выражая при этом скрытую агрессию. По сути они препятствуют вашим интересам и пытаются помешать всему, что вы хотите. Их подсознательный гнев переносится на вас, и в результате вы злитесь и становитесь раздраженным. Но ваш гнев – это их гнев, поэтому они в то же время могут невинным тоном спросить вас: «Почему ты сердишься?» и обвинить вас за злость, которую сами же и спровоцировали.

Кто такой пассивно-агрессивный партнер и как с ним себя вести

Личностные расстройства

Характеристики пассивно-агрессивного расстройства

Что вы можете сделать

Пассивно-агрессивные партнеры обычно являются созависимыми личностями, а будучи созависимыми, страдают от стыда и низкой самооценки. Их поведение призвано умиротворять и одновременно контролировать партнеров.

Вы можете чувствовать злоупотребление и насилие с их стороны, не осознавая этого, поскольку они используют стратегию скрытого выражения враждебности, что приводит к конфликтам и проблемам с близостью в отношениях.

Личностные расстройства

Расстройства личности носят постоянный, устойчивый и длительный характер.

Пассивно-агрессивное расстройство охарактеризовано в DSM-IV как поведение, отражающее враждебность, которую индивид чувствует, но не осмеливается выражать открыто.

Часто подобное поведение – единственное проявление обиды индивида, вызванное невозможностью найти удовлетворение в отношениях с другим человеком, или группой, с которыми сложились созависимые отношения.

DSM-IV описывает это расстройство как негативное отношение и пассивную сопротивляемость пациента, включающую по меньшей мере 4 из нижеперечисленных черт, не связанных с депрессией:

пассивно сопротивляется выполнению обычных ежедневных задач

жалуется на то, что его не понимают и не ценят

хмурый, конфликтный, склонен спорить

презирает и критикует авторитеты и власть

чувствует зависть и обиду по отношению к тем, кто кажется ему более удачливым

часто преувеличенно жалуется на отсутствие везения и удачи

демонстрирует чередующееся враждебное неповиновение и раскаяние.

По прошествии почти сорока лет данный диагноз был исключен из DSM-IV в 1994 году.

Но в настоящее время возрождается интерес к пассивной агрессии, которая оказывается связанной с пограничным и нарциссическим расстройствами, негативными переживаниями в детстве и различного рода зависимостями.

Характеристики пассивно-агрессивного расстройства

Поскольку вы не можете вести честный открытый диалог с пассивно-агрессивным партнером, в ваших отношениях никогда ничего не решается.

Они говорят вам: «да», но затем все их поведение кричит: «нет!». Они пытаются саботировать ваши желания, потребности и планы, используя множество разнообразных тактик.

Мы все совершаем подобные действия время от времени, но когда речь идет о широко распространенной практике и одновременном присутствии в поведении нескольких симптомов, вероятно, вы имеете дело с пассивной агрессией.

1.Отрицание. Подобно всем созависимым, пассивно-агрессивные личности отрицают свое проблемное поведение.

Вот почему они стыдят других, не осознавая, что сами являются причиной трудностей.

Они отказываются брать на себя ответственность, искажают реальность, рационализируют, обвиняют других, оправдываются, минимизируют, отрицают или откровенно лгут о своем поведении или относительно обещаний, которые они вам дали.

2.Забывчивость. Вместо того, чтобы сказать «нет» или прямо выразить свой гнев, они «забывают» про ваш день рождения или планы, которые вы обсуждали вместе, они «забывают» заправить машину, захватить рецепт по пути в аптеку, или починить протекающий кран. В результате вы чувствуете обиду и гнев.

3.Прокрастинация. Они всячески избегают точных сроков и не выносят любых расписаний и графиков.

Это еще одна форма бунта - в виде отсрочек, задержек и бесконечных оправданий. Они не выполняют своих обязанностей, обещаний и достигнутых соглашений.

Например, будучи безработными, они изо всех сил тянут с поиском работы. В конечном итоге вы можете сделать больше для поиска им работы, чем они сами!

4.Препятствия. Это еще одна невербальная форма отказа.

Например, когда вы решаете, куда поехать в отпуск, какой отель выбрать или строите планы на отдых, они придираются к каждому вашему предложению, но не предлагают никаких со своей стороны.

5.Двусмысленность. Их трудно заставить занять конкретную позицию. Они точно не говорят, что хотят или что имеют в виду. Однако, их поведение говорит правду, которая обычно заключается в слове «нет».

Таким образом, они сохраняют контроль над ситуацией и получают возможность обвинить вас в том, что вы их контролируете.

При обсуждении соглашений, например, при разводе или о графике посещения ребенка, они раздражаются и избегают связывать себя обязательствами. Они могут настаивать на «разумных договоренностях» и отметать ваши попытки наметить конкретный план действий как попытку контроля.

Не дайте себя обмануть. Это лишь осложнит дальнейшие переговоры, когда конфликты будут возникать при каждом изменении ситуации. Кроме того, они часто соглашаются на предложенные условия, но не соблюдают их. Ожидайте, что вам придется вскоре вновь вернуться в суд.

6.Никогда не выражают злость. Пассивно-агрессивные личности никогда не выражают гнев открыто. Возможно, в детстве их наказывали или ругали за гневные эмоции или не разрешали спорить и отстаивать свое мнение.

Их единственный выход – пассивно-агрессивное оппозиционное поведение.

7.Некомпетентность. Когда они в конце концов делают то, о чем вы их просите, вам, скорее всего, придется все за них переделывать.

Если они начали ремонт, это или не продлится долго, или вы будете вынуждены часами убирать беспорядок, в который они превратят дом.

Если они «помогают» вам с домашними делами, их неэффективность заставит вас махнуть рукой и все делать самостоятельно.

На работе они также часто допускают ошибки, связанные с небрежностью и нерадивостью.

8.Опоздания. Хронические опоздания – еще один половинчатый способ сказать «нет».

Они соглашаются прийти в определенное время, но затем опаздывают. Вы наряжаетесь, ждете их у дверей, а они «застряли в офисе», «зависли в Интернете» или смотрят что-то интересное по телевизору и еще не готовы.

Постоянные опоздания на работе или задержки с выполнением порученных заданий – это своеобразный способ самосаботажа в форме бунта, который может закончиться увольнением.

9.Негативизм. Пассивно-агрессивные люди часто дуются и выглядят угрюмыми, упрямыми или конфликтными.

При этом они чувствуют себя непонятыми и недостаточно оцененными, презирают и ругают власть и авторитетные фигуры. В то же самое время они жалуются, завидуют и негодуют на тех, кто более удачлив.

10.Играют роль жертвы. Проблема всегда состоит в том, что виноват кто-то другой.

Отрицание собственной вины, стыд и недостаток ответственности приводят пассивно-агрессивных людей к роли жертвы, заставляя обвинять во всем окружающих.

Вы или их босс просто слишком требовательны или чрезмерно контролируете их.

У них всегда есть оправдания, но на самом деле лишь собственное саморазрушительное поведение является причиной проблем.

11.Зависимость. Хотя они опасаются доминирования с чьей-либо стороны, пассивно-агрессивные люди зависимы, не уверены в себе и нерешительны.

Но они не осознают своей зависимости и восстают всякий раз, сталкиваясь с ней. Их обструкционизм (оппозиционное поведение – прим.ред.) – это псевдопопытка независимости. Они не уходят, но отказывают партнеру в близости.

Автономный человек имеет здоровую самооценку, занимает ассертивную (уверенную) позицию, может высказать свою точку зрения и соблюдать взятые на себя обязательства.

Для пассивно-агрессивной личности все происходит не так. Ее поведение определяется избеганием ответственности за себя и семью.

12.Отвержение. Отказ от коммуникации – еще одна форма пассивного выражения гнева и укрепления своей власти.

Они могут уйти, отказавшись обсудить то, что происходит, или принять на себя роль жертвы, заявив: «Ты, как всегда, права», оборвав дискуссию. Они не способны сформулировать то, что хотят, что чувствуют и в чем нуждаются.

Вместо этого, они сохраняют свою власть над партнером, используя «игру в молчанку» и отказ в материальной/финансовой поддержке, любви, внимании или сексе. Это подрывает близость в отношениях.

Есть и множество других, более тонких поступков, которые они могут совершать, выражая пассивно-агрессивную агрессию в ваш адрес, например, хлопать дверями, забирать и не возвращать то, что принадлежит вам, или даже настойчиво предлагать вам десерты, хотя вы аллергик или сидите на диете.

Что вы можете сделать

Поскольку пассивно-агрессивная личность действует не напрямую, ее тактику трудно вычислить. Ищите повторяющиеся модели поведения и систему в перечисленных выше признаках, и отслеживайте свои чувства.

Вы можете испытывать гнев, смущение, растерянность или бессилие, когда пытаетесь наладить сотрудничество. Если это типичная модель взаимодействия с вашим партнером, вы, вероятно, имеете дело с пассивно-агрессивной личностью.

1.Важно не реагировать. Когда вы ворчите, ругаетесь или злитесь, вы раздуваете конфликт и даете вашему партнеру больше оправданий и поводов уходить от ответственности.

Более того, вы поневоле принимаете на себя роль родителя – ту самую, против которой так бунтует ваш партнер.

2.Не будьте ни пассивным, ни агрессивным. Вместо этого старайтесь вести себя ассертивно – то есть быть уверенным в себе. Это позволит вам гораздо лучше справиться с проблемами и неудовлетворенностью в отношениях.

Формулируйте свои претензии в терминах «У нас проблема», а не «Все дело в тебе», которая вызывает у пассивно-агрессивной личности острый стыд.

Не обвиняйте и не осуждайте партнера, но опишите поведение, которое вам не нравится, как оно влияет на вас и ваши отношения, и чего вы хотите. Если вы позволите партнеру предложить свое решение проблемы, это хороший шаг на пути к решению конфликта.

3.Когда вы подчиняетесь тактике партнера и принимаете на себя его ответственность, вы тем самым поощряете пассивно-агрессивное поведение еще больше. Это похоже на потворство хныкающему ребенку, который добивается, чтобы ему разрешили не делать уроки.

Уверенный подход требует практики и ассертивности. Будьте готовы четко установить границы в отношениях и принять на себя последствия этого.опубликовано econet

By Darlene Lancer

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