Если вас ударили под дых: Приём защиты от психологической атаки

Я очень люблю простые и «скоропомощные» психологические упражнения, а скорее — приёмы, приёмчики, как в борьбе самбо. Не для умничанья, а для быстрой защиты от Зла.

«Психологическое Упражнение» – это то, что вы делаете в тиши своего дома, расслабившись и оставшись наедине с самим собой.

Психологическое упражнение «Наоборот»

А вот психологические «приёмы» – это то, что вам приходится мгновенно вспоминать и применять, когда вы общаетесь с другими людьми.

(Люди ведь, не всегда к нам благожелательны и благожелательны к Жизни вообще...)

Сегодня я познакомлю вас с моим любимым приёмом защиты от самой распространённой психологической атаки, которой подвержены все мы.

(Но для начала —введение в курс дела)

Чаще всего, такую атаку мы встречаем неподготовленными и невооружёнными. И чаще всего атаку мы встречаем — от друзей.

Хотя часто бывает и так, что психологическая атака поджидает нас на приёме у «специалиста продающих профессий» – любого профиля: от поликлиники до парикмахерской. Знаете, есть такой термин — «специалисты помогающих профессий»? А по аналогии с ним я придумала свой термин: «Специалисты продающих профессий»... Их у нас пока что гораздо больше.

Суть этой психологической атаки кратко сводится к следующему. Некий человек говорит нам, не ожидающему удара под дых, что-то типа следующего: «Нет мне и тебе никакой надежды на лучшее, потому что чего-то там... нет – не существует, закончилось, ушло, никогда и не было, а без него — ну никак...».

Давайте запомним раз и навсегда три простые вещи. Существует на свете три такие огромные-огромные Лжи. Их нужно знать в лицо и вычленять в потоке смутной речи.

Ложь первая

В мире чего-то нет

Смягчённый вариант этой лжи (когда нельзя отрицать очевидное!)

«В мире это, конечно. есть, но этого — недостаточно на всех людей».

Ответ на эту ложь может быть только один, и он такой: В мире есть всё! А если кто-то — слеп, глух или туп – это его проблемы.

Другое дело: почему же этого нет у меня?

Ведь мне это нужно! Я это хочу!

Но это уже – совсем другая история...

Во-первых, раз у тебя этого нет, значит, ты что-то не так делаешь;

Во-вторых, раз у тебя этого нет, значит тебе так выгодно;

В третьих: а точно тебе этого —надо?

В четвёртых: А точно ты именно — этого хочешь?

Ложь вторая

Без «чего-то» – ну никак!..

Эта ложь рассеивается тоже очень просто.

К человеку, который «затирает» нам про то, что «без чего-то – ну никак» нужно применить (подставить) старинный античный юридический вопрос:

«Кому выгодно?»

Или

«Какую выгоду преследует данный человек, пытаясь вызвать у нас осознание своей ущербности от того, что у нас «чего-то там нет?»

Здесь 50\50. В 50 % случаев — нам пытаются «продать», это элементарно. Продать не очень нужную нам вещь, чтобы получить от нас наличные деньги за эту вещь. А если с нами разговаривает не продавец, а друг?

В остальных 50 процентах случаев – нам пытаются просто испортить настроение, подселить на жилплощадь своего ада. Для чего? Чтобы сделать кому-то так же плохо, как себе!

Чтобы получить доказательство того, что «не одному мне так плохо». Возможность сделать кого-то несчастным котируется выше наличности из банкомата!

Ложь третья

Тебе (нам) это поздно

Ответить на эту ложь проще простого, на язык само просится: «Лучше поздно, чем никогда».

Но обычно в таких случаях я говорю так:

«В мире есть всё, всегда и для всех».

Просто кое-кому нужно сначала выздороветь и разобраться с тем, что ему нужно для счастья на самом деле. (Нельзя же положить в тележку всю Вселенную. Да и не надо!)

*** Приезжайте к нам на Колыму! Нет уж, лучше вы к нам!

А теперь прошу вас немного подумать. Возьмите ручку и лист бумаги, прежде чем я подарю вам универсальное и примитивное психологическое упражнение-приём защиты от людей, ввергающих нас в ад.

Ну-ка, подставьте сами переменные к формулам, которые я вывела. Формулам трёх Неправд. Что обычно говорят люди, когда пользуются формулой Неправды:

«В мире чего-то нет...»

(Справедливости, Бога, здоровья, любви — ну, чего там ещё нет у этих слепых?)

Что обычно говорят люди, когда используют формулировку:

«В мире это, конечно, есть, но этого — недостаточно на всех людей»

(Денег, хорошего воздуха, хороших продуктов — ну чего там ещё «есть только у везунчиков»?)

Что подставляют в формулу зла люди, которые говорят:

«А без этого – ну никак».

И о чём твердят люди, которые учат нас о том, что

«что-то может быть поздно».

Вы, конечно, помните, что (?) нужно мысленно отвечать таким любителям сеять панику и безнадежность:

«В мире есть всё, всегда, и для всех».

*** Но есть ещё один нюанс. Не всегда мы можем справиться с потоком чужой мутной речи, разложив её вот так спокойно и чётко «по полочкам трёх Неправд», как это сделала я.

Иногда на нас выливается такой мутный поток чужой депрессии, что мы просто перестаём ориентироваться в нём.

И тогда на помощь приходит психологическая техника «Наоборот»

Психологический приём защиты от зла «Наоборот»

А теперь, внимание...

Когда вы чувствуете, что общение с «приятным» человеком зашло куда-то не туда и он начинает отнимать у нас нашу Надежду, вселять страх, панику, уныние, красит наш мир в серый (или чёрный цвет), мгновенно

Переводите в уме всё, что он вам говорит в «наоборот» тому, что он вам говорит!

Таким образом — яд его речей тут же обратится в мёд. Эту алхимию сделаете вы сами!

Бывает, что работа про переводу чужих слов на «наоборот», превращает яд чужих слов не в мёд, а в … бессмыслицу, чепуху, несуразицу, нонсенс.

И это тоже —прекрасный результат. Ведь доведение чужих пафосных и серьёзных слов до абсурда, до идиотизма —вызывает смех, а смех уничтожает всякое Напыщенное Зло.

Попробуйте поиграть в психологическое упражнение «Наоборот». Не пожалеете!опубликовано econet.ru.

Автор Елена Назаренко

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