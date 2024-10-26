Если в детстве нам чего-то не дали

Не каждый в детстве имел все то, о чем ему мечталось. Например, щенка, велосипед, говорящую куклу. Но мы выросли и можем теперь воплотить свои детские мечты в жизнь. Что вам сейчас мешает купить велосипед и кататься на нём?

Многим в детстве чего-то не давали. Не давали экспериментировать и исследовать, совершать свои ошибки и пытаться их исправлять. Не давали свое внимание, свое время, свою любовь в том виде, в котором она нужна была именно вам. Не давали «жадничать», «капризничать», «ныть», «грубить старшим». Не давали есть сладкое перед обедом, гулять без шапки.

Мы сами ответственны за то, как живем

Кому-то, возможно, не давали сидеть в луже, возиться в грязи или читать по полночи. Не давали забывать о вежливом «спасибо» и «здравствуйте», отказывать взрослым в их просьбах и указаниях, получать «двойки». Не давали чувствовать свои собственные чувства и думать свои собственные мысли (а значит – иметь свое собственное мнение). Не давали быть собой. Не давали познать, кто это вообще такой или такая – Я.

Шло время, мы выросли. Никто теперь не может не давать нам что-то чувствовать, думать, делать или не делать. Никто не может не давать нам быть собой, жить собой. Нет нам указа, потому что мы сами себе взрослые. И только нам решать, что себе давать, а что не давать. И если у вас все еще чего-то нет, то это по двум причинам: потому что в детстве вам этого не дали родители И потому что сейчас это не даете себе вы.

Мы ничего не можем поделать с прошлым. «Если в детстве не было велосипеда, то в детстве не было велосипеда» (Анна Паулсен). Всё, точка. Его УЖЕ не было. Ничего с этим не поделаешь. Но кто мешает купить себе «велосипед» сейчас, когда мы сами себе взрослые?

Сейчас мы можем попробовать все то, что хотелось делать в детстве. Мы можем экспериментировать и исследовать, совершать свои ошибки и пытаться их исправлять. Мы можем заботиться о себе, уделять себе время, любить себя так, как мы хотим.

Мы можем разрешать себе жадничать, капризничать, ныть, грубить старшим. Мы можем есть сладкое перед обедом, гулять без шапки, сидеть в луже, возиться в грязи и читать по полночи. Мы можем не говорить «спасибо» и «здравствуйте» (всем подряд или выборочно), отказывать взрослым в их просьбах и указаниях. Можем даже пойти учиться, специально чтобы получать «двойки»!

Мы можем научиться чувствовать свои собственные чувства и думать свои собственные мысли (а значит – иметь свое собственное мнение). Мы можем быть собой. Можем узнать, кто это вообще такой или такая – Я.

Мы можем попробовать все это, чтобы понять — а как оно нам? Подумать, оставлять что-то из опробованного в своей жизни или не так-то и приятно оказалось. Отбросить то, что «не-не-не» и «фу-фу-фу», оставить себе то, что «вау, класс!» и «о боже, наконец-то!». Узнать своего внутреннего ребенка — того самого, обделенного, но все еще надеящегося, что его услышат. Услышат и дадут.

Почему же порой так трудно сместить фокус с «мне в детстве не дали» на «сейчас я могу взять сама»? С зависания в пассивном «родители виноваты в том, что у меня сейчас такая жизнь» на активное «моя жизнь – моя ответственность, я могу строить ее так, как хочу»?

Мы не можем оправдывать свою не-жизнь или «не такую как хочется» жизнь тем, что когда-то нам чего-то не дали. «Не дали родители» — это прошлое. И это наша грусть и печаль.

Но теперь, когда мы уже не дети, мы сами ответственны за то, как живем. Мы можем выбирать, можем решать, можем менять. А если по каким-то причинам не можем – то психотерапия нам в помощь.опубликовано econet

Автор Лара Покровская

фото Desiree Dolron

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet