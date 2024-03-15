✅Что делать если вас РАЗЛЮБИЛИ? В этой статье психолог Анжелика Богданова предлагает свой рецепт, как можно пережить расставание и выжить... Берегите себя!

Если тебя разлюбили – забирай душу и уходи. Особенно, когда не любили. Наступает момент, когда отчетливо понимаешь это, будто смотришь на себя с горы: такая маленькая и беззащитная. И невольно приходит на ум вопрос – а зачем нужно было терпеть все, что произошло «дотого»?

Если тебя разлюбили... уходи быстро, но спокойно

Но в том, кружащем в вихре чувств мире, такой вопрос даже не вставал. Была одна цель – во что бы то ни стало добиться расположения, горячей любви другого человека. Все бестолку, ничего не случилось, хотя, много произошло всякого. Но сейчас наступила хрустальная ясность, душа не хочет больше подчиняться каким-либо установкам. Просто силы закончились, а еще вспомнилось про такое старое отжившее понятие, как гордость.

Защититься всеми возможными способами - такая первостепенная цель всплыла на поверхность сейчас. Не надо разбирать по кусочкам то, что произошло вчера, неделю и год назад. Забыть, вычеркнуть все. Да оно уже и сами вычеркивается из сознания, когда в активном режиме включился инстинкт самосохранения.

Подумать завтра - универсальный рецепт, хорошо придумано. Но фишка в том, что думать завтра тоже не нужно. А просто бежать от самой себя, или напротив - остаться спокойно с собой, сесть рядышком с тенью воспоминания на диване, взять в руки пульт от телевизора. Любое времяпровождение: фильмы, книги, беседы с друзьями, дурацкие селфи на улице и в кафе - все хорошо сейчас, лишь бы не думать. "Все думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи..." - но новой встречи точно уже не будет.

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И даже лучше, это эффект, знакомый многим - когда чего-то очень хочется, и перетерпишь, то уже ничего не хочется совсем. Даже хуже, депрессивнее себя чувствуешь. Состояние угнетенное и напоминает легкую прострацию, но победа над собой достигнута, пусть и такой ценой.

Душу спрятать в чемодане вместе с собранными наспех вещами, не раскидывать же свои вещи и чувства на ставшей чужой территории. Уходить спокойно, но быстрыми шагами, не раздумывая, и не прислушиваясь. Точно знай - никто догонять не будет, так что вперед, и с Богом! опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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