Если произошел срыв

Одна из самых больших проблем в попытках что-то наладить в своей жизни – это срывы. Срывы происходят со всеми и регулярно.

Что такое срыв? Фактически, это отступление от намеченного шаблона поведения. Решил гражданин не пить/не играть/не злоупотреблять женским вниманием, а вот взял и запил/поиграл/кхм… или, наоборот, решил что-то делать, а делать перестал (например, вести блог, как некоторые). Вот это срыв.

Что такое срыв и что делать, если он случился

Проблемность срыва в том, что он, как будто бы обесценивает весь предыдущий путь и лишает смысла продолжение его. Сгорел сарай, гори и хата. Но, мыслить так большая ошибка. Давайте разбираться, почему.

Начнем с главного: любое проблемное поведение существует не просто так, оно имеет конкретную функцию и просто так выдернуть его из человека нельзя. Это кусок его жизни. И, иногда, довольно серьезный. Алкоголь – это относительно эффективный способ справиться со стрессом, компьютерные игры могут заменить реальную жизнь, а лень очень хорошо оберегает от ошибок и усталости. Все эти поведенческие модели «полезны». Они пронизывают многие другие его сферы жизни и выбивание этой подпорки может означать утрату друзей контактов и привычного взгляда на мир.

И тут человек решает отказаться от проблемного поведения и приобрести новое, «здоровое». Очевидно, что это путь, усыпанный камнями, болью и кровью. Но, парадокс в том, что закономерные ошибки на этом пути рассматриваются как нечто, чего быть не должно. Будто, если ошибка на самом сложном пути возникнет, то дорога сразу исчезает из-под ног!

Но, это же не так. И очень важно и терапевту, и клиенту помнить о том, что необходимо фокусировать внимание не на ошибке, совершенной на пути, а расстоянии, клиентом пройденным. Хотя, это касается не только психотерапии, но и любых других изменений.

Поэтому, если вдруг у вас случился срыв и вы бросили начатое, оглянитесь назад и посмотрите, что вы уже шли по пути к своим ценностям и прошли уже какое то расстояние. Оно не исчезло и не обесценилось вашим срывом и все, что вам нужно сейчас - выбраться из кювета и продолжить свой путь с той точки, где вы остановились.

Помните, что все, что вы делаете - вы делаете ради своих ценностей, ради того, что для вас важно. И, даже пусть с ошибками и огрехами - это все равно путь к ценностям. Ошибки неизбежны, но, в ваших руках оставить их позади, развить свой успех и идти дальше. В ваших силах увеличить разрыв между срывами, заполнив разрывы тем, что вы считаете важным.

Бежать марафон сразу нет необходимости. Учиться стоит на коротких дистанциях.опубликовано econet

Автор Кирилл Стуклов

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