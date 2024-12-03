Если не задумываетесь о ваших чувствах и нуждах, вы всю жизнь будете смотреть одно и то же кино

Ожидания – это личное дело и личная ответственность каждого человека. Не надо ждать, а лучше начать предпринимать усилия, чтобы заботиться о себе и наполнять себя. Просить других людей о помощи, а не ждать того, что они не должны. А для начала нужно поверить, что то, что мы имеем, начинается не во внешнем мире. То, что мы имеем, начинается во внутреннем мире.

Что происходит, если вы признаете исключительно практическую сторону жизни? Что, если вы стремитесь делать, и не желаете замечать чувства? И не исследуете свои внутренние процессы? Желания, сопротивление, другие защиты? Тогда вы каждый день повторяете одно и то же кино.

Декорации могут отличаться – разные люди и интерьеры, но монологи – те же, сюжетные линии – тоже.

Ожидания – это личное дело и личная ответственность каждого

...Одна женщина ждала, что ее взрослый сын будет ей звонить, справляться о ее здоровье, предлагать помощь. Но он редко звонил, а помощь не предлагал. Женщина обижалась, жаловалась подругам. Потом снова ждала, снова не дожидалась, снова разочаровывалась, снова жаловалась. Год проходил за годом, но ничего не менялось.

...Еще один мужчина ждал, что его назовут значимым и ценным. Ждал от одной жены, ждал от другой. От начальника тоже ждал, потом от детей. Они не признавали его ценность, он становился все более мрачным.

...Еще одна женщина надеялась, что ее когда-нибудь оставят в покое. Она жила свою жизнь, как подвиг – постоянно жертвовала собой. О себе не заботилась. Зато заботилась о детях и муже. В ответ она тоже ждала заботы, но дети этого не знали. Муж – тоже. Они привыкли к тому, что мама и жена – такая. Жертвенная, не думает о себе.

Так проходили годы – в расстройствах и недовольстве.

Что произошло бы, если бы они заметили свои ожидания? Что изменилось бы, если бы они задумались, почему все вот так происходит – как в дурном кино?

Не сразу, через какое-то время, они осознали бы, что их ожидания – это их личное дело и их личная ответственность.

Они перестали бы ждать, а начали бы предпринимать усилия, чтобы заботиться о себе и наполнять себя.

Просить других людей о помощи, а не ждать того, что они не должны. А для начала нужно поверить, что то, что мы имеем, начинается не во внешнем мире.

То, что мы имеем, начинается во внутреннем мире.

Все желания, которые мы подавляем. Все защиты, которые не дают нам быть открытыми и мешают создать близость. Все страхи, которые подавляют нашу активность, и оставляют нас зависимыми детьми. Все начинается там.

И чем меньше мы хотим об этом знать, тем ближе вариант дурного кино, которое повторяется каждый день, и нет никаких шансов на изменение его сценария.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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