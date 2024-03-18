Если не складывается личная жизнь: 5 действий, которые нужно предпринять

Эта статья будет полезной для женщин, которые не замужем и не состоят в отношениях, но стремятся к этому. А также для женщин которые состоят в отношениях, но не любят своих мужчин, для тех, кто вообще не понимает что такое любовь и как понять любишь или нет.

Для начала разберемся что значит - не складывается личная жизнь? К сожалению, в нашем обществе в основном принято понимать под этим выражением наличие или отсутствие семьи. Россия и страны СНГ зомбированы (еще со времен Советского Союза) стремлением иметь семью. А если ты не имеешь к 25-30 годам семью, значит, ты не полноценный и общество считает своим долгом выдать советы и рекомендации незамужней женщине (мужчин мы не будем затрагивать, к ним общество лояльней в этом отношении).

Простые рекомендации, которые помогут пересмотреть свои взгляды на личную жизнь и понять чего вы хотите от отношений

Да, мы живем в таком обществе, и выслушиваем советы, и даже оправдываемся по поводу своей личной жизни перед родственниками, коллегами и знакомыми. Все это рождает массу негативных эмоций внутри женщины, чувствуется скованность, комплексы укрепляются, самооценка падает еще ниже и от безысходности депрессия накрывает своим плотным покрывалом.

Вам это знакомо?

Мне довелось очень хорошо прочувствовать это на своем опыте после развода с нелюбимым мужем.

Ситуацию усугубляют рекламные щиты на улице и рекламные ролики по телевизору, где изображены счастливые семьи, которые вместе ходят в супермаркеты и ездят отдыхать за границу. Создается впечатление, что только для семьи предназначено все лучшее.

Что же дальше?

Настойчивость найти свой идеал продолжает сверлить изнутри и вот, женщина предпринимает все возможные способы. В голове одно приоритетное направление - поиск, я бы сказала, сканирование подходящих экземпляров для совместной жизни. Но, увы.... Все равно не получается... Почему..? Как..?

Если в вашей жизни присутствует опыт, когда вы:

притягиваете "не тех" мужчин (меркантильных, неуверенных в себе, тиранов, маменькиных сынков, альфонсов и др., которые цепляются за вас как тонущий за соломинку);

(меркантильных, неуверенных в себе, тиранов, маменькиных сынков, альфонсов и др., которые цепляются за вас как тонущий за соломинку); отношения непродолжительны : после 2-3 встреч мужчина исчезает из вашей жизни;перечитали десятки книг и прошли тренинги по теме как стать женственной и выйти замуж, но ничего не срабатывает;

: после 2-3 встреч мужчина исчезает из вашей жизни;перечитали десятки книг и прошли тренинги по теме как стать женственной и выйти замуж, но ничего не срабатывает; в каждом мужчине видите потенциального мужа ;

; цепляетесь за первого попавшегося , который проявил вам интерес, хотя он не ваш типаж;

, который проявил вам интерес, хотя он не ваш типаж; нервничаете, когда родственники и знакомые задают вам один и тот же вопрос о личной жизни (что то типа: "почему ты такая красивая и хозяйственная и не замужем?" или "а что у такой симпатичной нет мужчины?, или вот еще "стыдно в твоем возрасте быть без мужа!!!" и т.д., список вопросов дополните сами).

Если в хоть одном пункте вы узнали себя, то вы пришли по адресу.

Я так же как и вы испытала на себе все вышеперечисленные обстоятельства. Переживала постоянные неудачи и провалы в личной жизни, начинала с нуля и повторяла раз за разом один и тот же сценарий развития отношений. Строительство никчемных отношений все равно заканчивалось ничем, по одной простой причине - я не любила тех мужчин, с которыми строила отношения.

Более того, я не понимала для чего мне нужна семья и чего хочу от отношений. Я не знала что мне отвечать на бестактные вопросы о личной жизни, страх остаться одной притягивал ко мне мужчин с комплексами неполноценности которыми были непродолжительные и мучительные отношения.

Благодаря опыту мне пришло ясное понимание для чего мне нужна семья, что я хочу от отношений, какими я их вижу, как я себя чувствую в этих отношениях и почему так долго я к этому шла.

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Моя история отношений началась с вопроса моей подруги: «Люблю ли я своего молодого человека?». Я ответила, что не знаю что такое любовь, я не понимаю люблю ли я его или нет, я не знаю что чувствуют люди когда любят. Тогда мне было 20 лет, я дружила с парнем, вокруг меня были поклонники, внутри себя я ощущала бесчувственной к отношениям, даже дискомфорт.

Вдруг рядом со мной появился женатый мужчина (назовем его Андрей), который ненавязчиво оказывал мне внимание и помощь. Я была далека от женатых мужчин, молода и с достаточным количеством внимания от холостых парней, но что-то притягивало меня к Андрею, и я сдалась.

Наши отношения продолжались 1,5 года, рядом с ним я ощущала внутреннее спокойствие, гармонию. Мы могли находится рядом и молчать, я понимала его без слов, принимала его таким какой он есть. Я не ощущала ревности, бабочек в животе, эмоциональных переживаний. В наших отношениях не было манипуляций, ожиданий и требований. Я наполняла его своей энергией. Сегодня я понимаю, что получила опыт безусловной любви к мужчине.

Конечно, мы расстались. Мы не должны были быть вместе, я получила в полной мере от Вселенной ответ на свой запрос «Что такое любовь?».

Расставшись с Андреем почему-то я сделала вывод, что я любовь бывает только раз и вышла замуж за человека, которого не любила только для того, чтобы не остаться одной и гордо носить кольцо на безымянном пальце и печать в паспорте.

Мой муж хороший человек, но меня постоянно раздражали его привычки, его действия. Я никогда не поддерживала его, обсуждала с подругами, смеялась над ним, пыталась изменить его. Наша близость была мучением для меня. Я пыталась заставить себя улучшить наши отношения, еще больше требовала от него действий. У мужа стали появляться другие женщины. Это и понятно, ведь когда не любишь мужчину, то не можешь ничего ему дать. В этом опыте для меня раскрылась причина измен.

Однажды в моей жизни настала точка невозврата, я приняла решение расстаться и ничто не могло его изменить. Я больше не могла переступать через себя, быть с тем, кого не люблю, заставлять себя ложиться в постель с нелюбимым. У нас не было детей потому, что я внутренне не хотела иметь от него ребенка. Мы жили как два врага под одной крышей и старались побольнее укусить друг друга. Для чего нужна такая жизнь? Муж был против развода, но не останавливал меня.

После развода я сконцентрировалась на карьере, кардинально сменила место жительства нашла любимое дело и увлеклась процессом. Я как будто летела на реактивном самолете, все складывалось отлично, но в личной жизни ничего не менялось.

Тогда я задалась вопросом: «Почему? Что со мной не так?». Родился комплекс неполноценности, мне стыдно было признаваться, что не замужем, я избегала вопросов о личной жизни. Два года была в состоянии зависимости от человека. Надо было срочно что-то с этим делать. На помощь пришли книги по личностному росту и тренинги. И все равно отношения не складывались, были непродолжительные отношения с мужчинами, но ни с одним из них я не хотела остаться.

И я поняла почему так происходит.

Я всю свою жизнь пытаюсь втиснуться в рамки общественных установок в отношении семьи. Мама учила меня, что семья это труд, вышла замуж – значит ты несвободна, надо «пахать на семью».

Самая большая моя ценность в жизни это свобода быть собой. Свобода дает мне творчество и вдохновение, энергию, которой я делюсь с любимым человеком и окружающими людьми. Я желаю свободных доверительных отношений с мужчиной, в которых каждый из нас самодостаточен и в которых мы самореализуемся. Это те отношения, в которых нам хочется засыпать и просыпаться вместе, и хочется возвращаться домой, что-либо планировать и воплощать вместе, делать спонтанные приятные сюрпризы любимому человеку. Это отношения, в которых мы принимаем друг друга, поддерживаем в любых ситуациях, без осуждения, без ограничений, без запретов заниматься своими хобби и увлечениями. В таких отношениях мне достаточно всего.

Я поняла для чего я так долго не замужем. Для того, чтобы я наконец-то сформировала свой личный запрос в отношении семьи и любимого человека и почувствовала. Для того, чтобы это было мое личное желание и воля, а не навязанное стандартное общественной мнение.

Большинство из нас стремится соответствовать стандартам общества, семьи, родительским установкам. Все изменится в вашей личной жизни, когда вы начнете действовать. Пусть даже через ошибки, пусть не с первого раза все получится, но все равно вы достигнете цели!

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Благодаря своему опыту я поделюсь с вами простыми рекомендациями, которые помогли мне пересмотреть свои взгляды на личную жизнь и понять чего хочу я от отношений:

1. Остановитесь в гонке за созданием семьи. Перестаньте складывать отношения, перестать делать все то, что вы так активно делали и что не привело вас к результату.

Если план «А» не сработал, у тебя есть ещё 32 буквы, чтобы попробовать…

Иначе вам грозит ситуация "белка в колесе" - бег по кругу. Остановитесь и отпустите ситуацию как можно дальше. Уединитесь! Сделать это гораздо сложнее, чем сказать, но у меня получилось значит получится и у вас. Но твердое намерение творит чудеса и это того стоит.

Для того, чтобы настали перемены необходимо осознать чего вы хотите? Если вы от одних неудачных отношений перетекаете в другие еще более худшие, то вы никогда не разберетесь в себе. Останьтесь на какое-то время в одиночестве.

Ключевой вопрос, который важно задать себе: для чего это происходит с вами?

Для чего вы не замужем?

Для чего вы несчастны в браке?

Для чего вы выбрали этого человека себе в мужья?

Ответ на этот вопрос раскроет истинную причину вашей ситуации.

2. Задайте себе вопрос: для чего вам нужна семья? Какова цель создания семьи для вас?

Выпишите все мысли по этому поводу, которые будут приходить в вашу голову. Механическое выписывание без обсуждений прямо по пунктам 1, 2 и т.д. Если сразу никакие мысли не приходят, ничего страшного. Сконцентрируйтесь на этом вопросе и живите своей обычной жизнью. Мысли к вам обязательно придут и ваша задача их фиксировать на бумаге как только получите ответ.

3. После того как выписали все, что было по этому вопросу перечитайте и определите, чьи эти мысли.

Какие из них принадлежат вам, а какие вы услышали из уст родственников, средств массовой информации, подруг и т.д. Отметьте напротив каждой мысли источник ее появления. Этот список очень ценный материал, с которым вы будете работать. Проделывайте эту работу не напрягаясь, расслабьтесь, все придет само собой без усилий, не торопите события.

4. Выделите из всего списка один пункт (убеждение), который вызывает в вас сильную эмоциональную и физическую реакцию (например, чувствуете гнев, зависть, внутри что-то сжимается, когда видите свадьбу, счастливые пары и т.д.).

Опишите этот пункт в деталях (какие мысли, картинки, эмоции, физические ощущения возникают, когда вы читаете фразу). В каких ситуациях у вас проявляется негатив? Нравится ли вам жить с этим убеждением?

5. Практика. Создайте новое убеждение и внедрите его в жизнь.

Представьте, что вы наделены полномочием творить свою жизнь. Создайте новое убеждение, которое будет вам приносить позитивные эмоции, глубоко прочувствуйте его. Тренируйтесь проживать ваше новое убеждение, так как будто оно давно является вашей неотъемлемой частью.

А теперь самое главное: вам нужно заменить старое убеждение на новое прямо в процессе жизни. Т.е. когда снова возникнет ситуация негатива, в котором у вас начнет срабатывать старая реакция, вам нужно изменить свою реакцию на это событие применив новое убеждение.

Сначала будет трудно это сделать. И если делать каждый день хотя бы один шаг, то через неделю можно продвинуться на целых 7 шагов вперед.

Ключевой момент данной практики: вы осознанно меняете свою реакцию на проблему, вы совершаете выбор: какую эмоцию вы хотите чувствовать по отношению к проблемной ситуации.

Ошибки, которые могут быть при применении практики - ожидание мгновенных результатов.

Представьте, что вы жили много лет со своим убеждением, на которое есть отработанная привычка тела реагировать, и тут вдруг решили поменять отношение. Ваш ум, разум, душа и тело должны привыкнуть к новому поведению, и действовать сообща как одна команда. Просто помогите себе в этом терпением.

Я искренне желаю благоприятных перемен в вашей жизни. Верьте в себя, слушайте только себя не смотря ни на что!

Для тех, кто стесняется ОДИНОЧЕСТВА.

На самом деле можно жить в семье и чувствовать себя одиноким, можно идти в огромной толпе и чувствовать себя одиноким. Если помните замечательного и талантливого актера Александра Абдулова, то внешне он выглядел преуспевающим и самодостаточным человеком. Красивые роли, толпа поклонников, востребованность, внешний успех был на лицо, его всегда окружали многочисленные друзья. И только после его смерти (от рака легких) его родные люди рассказывали, что Александр чувствовал себя очень одиноким, не смотря на бурную и насыщенную жизнь. После премьеры он устраивал вечеринки у себя дома, но многих людей, которые приходили к нему он даже не знал. Вот такая история.

Не все люди, которые демонстрируют внешнее счастье чувствуют его внутри. Одиночество может испытывать человек вне зависимости от внешнего окружения. Некоторые люди стремятся к одиночеству (УЕДИНЕНИЮ), им комфортно быть с самим собой. Так что ОДИНОЧЕСТВО - это МИФ. О нем я писала в предыдущей статье.

Меняйте его на УЕДИНЕНИЕ.

Находясь сознательно в уединении, вы сможете услышать свой внутренний голос, который даст вам подсказку о дальнейших действиях на пути к цели. Согласитесь, что в толпе вы просто не сможете его услышать.

А если вас "достают" вопросами о личной жизни, то помните - что ни у кого нет права вторгаться в вашу личную жизнь какой бы она не была. Смело давайте отпор. Разговаривайте с людьми на том языке, на котором они поймут вас (с хамами - по-хамски, с тактичными - аналогично).опубликовано econet

Автор Любовь Скубко

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