Если не получаются деньги, отношения, квартиры... что делать?

Подсознание всегда выполняет наши истинные желания. Например: если не получается повысить доход, сбросить лишний вес, сменить работу, трудоустроиться, уйти от мужчины, найти мужчину, купить квартиру... и так далее, может быть, на самом деле, вы этого не хотите, только не знаете об этом? Что не получается у вас?

Например:

Молодая женщина хочет разорвать отношения с мужем, который оформил кредит под её многокомнатную квартиру. Поэтому она вынуждена общаться с ним, поскольку сама платить не может.

Что делать, если ничего не получается?

Предлагаю девушке заполнить табличку, на вопросы необходимо ответить 16 раз

Первые ответы относятся к так называемым защитным. Далее идёт именно то, чего на самом деле хочется и чего боится девушка. А больше всего она хочет чего? И чего боится?

После паузы, молодая женщина осторожно спрашивает:

- Так это получается... я сама боюсь... потерять мужа, и кредит мне в этом «помогает»? Даже не квартиру боюсь потерять, а его?

- Получается, что да!

И в этой ситуации её подсознание будет делать всё, чтобы не мочь оплачивать кредит, и зависеть от выплат мужа. Она «не сможет» найти больший доход и ничего не сможет, что сделает её автономной и платежеспособной. Формально будут находиться преграды, якобы не зависящие от неё.

Другой пример: девушка не можете трудоустроиться.

Предлагаю девушке заполнить табличку, на вопросы необходимо ответить 16 раз:

Хочет ли подсознание девушки трудоустраиваться? Несмотря на то, что она утверждает, что хочет. Каждый день рассылает резюме. Ей либо не отвечают, либо отказывают уже на собеседовании. Почему?

Могу сказать по опыту участия в отборе (без поиска и подбора) персонала, что внутреннее состояние соискателя чувствуется. По интонации, голосу, выражению глаз и прочим невербальным сигналам. Даже если соискатель формально подходит под требования вакансии, стоит ему предложить нарисовать рисунок, и его можно разворачивать на выход.

Каким бы соискатель не был профессионалом, однако если личностные особенности и состояния не резонируют с его высоким профессионализмом, соискателя развернут на выход сразу или через короткое время после трудоустройства.

Что делать, если обнаружились внутренние установки и ограничения? В ситуации с трудоустройством, если есть запрос, мы работает с каждым ограничивающим убеждением отдельно. Расширяем восприятие ситуации, проводим рефрейминг - смотрим под разными углами.

Пример о покупке квартиры. Заполните аналогичную табличку, как в первых двух примерах. Ответьте хотя бы на один вопрос, только 16 раз: что произойдёт, что поменяется в вашей жизни, если вы купите квартиру? Что вы сможете, чего раньше не могли? Посмотрите на ваши ответы. Если трудно разобраться и понять, приходите на сессию, вместе расшифруем ответы вашего подсознания.

Например, вы не решили до конца, хотите ли рожать ребёнка. Пока квартирный вопрос не решён, вроде само собой разумеется, что рожать рано, поскольку вы хотите сначала квартиру, потом ребёнка. Таким образом, отсутствие квартиры помогает оттягивать вопрос с беременностью. Поэтому, подсознание сделает всё, чтобы квартира не покупалась. Тем более, что покупки и/или приобретения чего-то на крупные суммы начинаются не с... денег. И если верно выстроить цепочку действий в эту сторону, то деньги находятся. Впрочем, если подробнее на эту тему, то это уже отдельная статья.

Таким образом, если у вас что-то не получается, призываю не посыпать голову пеплом, не страдать и не отчаиваться. Глобально говоря, вы не виноваты. Да и локально тоже. Установки и ограничивающие убеждения потому и называются подсознательными, что не осознаются. Человек думает, что ему ничего не мешает, кроме внешних злых обстоятельств, или, он сам недостаточно «хорош», а именно, квалифицирован, строен, даже красив для реализации своей цели.

На самом же деле, стоит ему вывести на свет сознания то, что им в данный момент не осознаётся, но влияет и мешает, так сразу картина потенциально может поменяться. Почему потенциально, потому что если будет реальный запрос на эти перемены. Поскольку, подсознание не просто так «мешает». В действительности, оно как раз помогает, защищает от того, чего боится индивид. И создаёт ему условия для того, чего он действительно хочет, в глубине себя, на самом деле.опубликовано econet

Автор Марика Бения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet