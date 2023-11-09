Если мужчина ушел молча

Встречаются мужчина и женщина. У них отношения. По крайней мере, так думает женщина, что у них отношения и чувства. Мужчина так не думает. А что он там себе думает, сложно сказать. И в один совсем не прекрасный момент он исчезает. Не то чтобы он превращается в невидимку, нет..

В один совсем не прекрасный момент он исчезает. Не то чтобы он превращается в невидимку, нет. Он оставляет женщину молча, не объясняя причин своего поведения. И это вводит женщину в состояние, которое на языке психологов называется "состояние незавершенности".

Как помочь себе завершить отношения

Крайне неприятное состояние, которое характеризуется наличием целого букета чувств - растерянности, брошенности, потерянности, страха, гнева, обиды, сожаления. В таком состоянии психика находится в состоянии постоянного возбуждения.

Женщина невольно вспоминает своего партнера, который оставил ее. Она пытается найти логическое обоснование его поступку. Начинает обвинять себя или его и ведет с ним бесконечные диалоги в собственной голове. Особенно тяжело становится тем, кто успел до расставания влюбиться и испытывал очень теплые чувства к мужчине.

Иногда психика не выдерживает такой нагрузки и отправляет эти "незавершенные отношения" в ту часть мозга, где они не приносят мучений. И тогда женщина перестает осознавать произошедшее, как бы забывает о нем. Но при этом проблема не разрешается - незавершенные отношения не становятся завершенными.

Этот мужчина становится суперценным для нее. Она мечтает о том, как он вернется и попросит прощения. Как скажет ей "Что был дураком" и "Теперь он ни за что ее не оставит".

Среди моих клиенток есть те, кто испытали на себе все "прелести" такого "расставания". Таким женщинам трудно находиться в отношениях с другим партнером. Ибо предыдущие не были завершены.

Как определить, что отношения не завершены:

партнер неожиданно оставил вас. Перестал отвечать на звонки и смс. И это не плавное "схождение" отношений на нет, а именно резкое их прекращение;

вы ведете с ним диалоги и монологи и делаете это в своей голове;

оставивший вас партнер снится вам даже по прошествии нескольких лет. Во сне вы продолжаете быть с ним в отношениях;

в других мужчинах вас начинают привлекать черты, которые были в оставившем вас партнере. Вплоть до манеры говорить и цвета глаз. Так вы стремитесь встретиться и продолжить/завершить отношения;

вы можете раз за разом рассказывать своим подругам и знакомым историю о нем, даже по прошествии многих лет. Так психика стремится "покончить" с этим незавершенным действием;

исчезнувший мужчина наделяется вами качествами, которыми он в реальности не обладает. Он ставится вами на пьедестал и всячески идеализируется. Либо "втаптывается в грязь".

Что делать, если с вами расстались таким способом:

Напишите терапевтические письма. Как их написать, подробно изложено в книге Дж.Грея "Исцеление сердца".

Договоритесь с собой и определитесь, кто этот человек для вас. А это бывший. Напоминайте себе об этом. Осознайте, почему вас тянет к нему, извлеките уроки.

Найдите фильм с похожей историей, тот, который вам нравится и пересмотрите его несколько раз. Если он заставляет вас плакать и, даже, рыдать, - прекрасно! Так вы освобождаетесь от боли потери. Один из таких терапевтических фильмов - "Любовь по правилам и без". В нем главная героиня не стала пренебрегать своей болью и смогла исцелиться.

Сублимируйте энергию переживания на новые проекты. Это действительно мощная энергия. Если вы это сделаете, то станете, как минимум, успешнее, а максимум - счастливее во сто крат.

Возможно, вам поможет осознание факта, что мужчины почти всегда уходят без объяснений и "неожиданно", в силу особенностей их психики. Понимая, что эти отношения для них не ценны, они уходят молча. Они думают, что делают лучше для всех, в том числе и для самой женщины...опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet