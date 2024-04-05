Если мужчина постоянно вас критикует: кто виноват и что делать

Критика со стороны мужчины - распространенное явление. Как правильно на нее реагировать? В чем может заключаться подоплека недовольства, претензий и замечаний вашего партнера? Насколько они справедливы? Давайте разбираться.

Общаясь с людьми, приходится так или иначе признавать чужие мнения. Но критика со стороны посторонних лиц и от близких - явления диаметрально разные. О чем свидетельствует критика мужчины? Имеются семь ключевых моментов, о которые следует задуматься, попав под град замечаний и упреков разного рода. Какие «подводные камни» таит критика мужчины и как грамотно на нее реагировать.

О мужской критике

Жертва

Типичная причина мужских осуждений - ваша позиция жертвы. Продолжает работать родительский сценарий либо женщина сама приняла решение принести себя в жертву. Оказывается, это может быть удобно. Вы не берете на себя ответственность, можно ничего не менять.

Однако, жертвенная позиция приманивает сатрапов, мужчин тираничных. Примерить роль жертвы довольно удобно, когда вы не развиваетесь и не в состоянии удержать рядом партнеров. Стабильная критика, исходящая от мужчины - явный сигнал того, что вы - жертва. Иной вопрос, если вам «нравится» такое положение дел. Это версия самобичевания. Партнер вас критикует, за этим следует какое-либо наказание за прошлую вину.

Как быть в этом случае? Ответ: меняться, меняться и еще раз меняться! Стряхнуть, наконец, с себя роль жертвы. Это та ситуация, когда невозможно элементарно уйти от партнера или делать попытки воздействовать на него. Для начала необходимо перестроиться и начать работать на себя. Мужчина адекватный станет меняться параллельно с вашим состоянием.

Если вы имеете дело с типом неудовлетворенного садиста, вам предстоит принять твердое решение: разорвать отношения или продолжать терпеть.

Конструктив

Есть тип людей, неспособных воспринимать критику под любым соусом. И объективную, и справедливую. К примеру, ваш партнер высказал мнение, что малиновая мини-юбка с оранжевым рисунком вам не идет, и попросил надеть что-нибудь другое для похода в ресторан. Вы разобидились, расплакались. Но он хотел, как лучше. И замечание было высказано довольно корректно… Пришла пора скорректировать собственный образ мыслей, в противном случае отношения логично подойдут к концу. Чем отличается конструктивная критика от неадекватной? В первой отсутствует оценочное и обвинительное суждение, упрек, недовольство. Она заключает в себе версии решения проблемы, а не наказания виновных. Обижаться на подобную критику бессмысленно, ведь она приносит лишь пользу. Важно понимать разницу.

Деструктив

Факторы этой критики могут скрываться не столько в ваших взаимоотношениях, сколько во внутреннем состоянии мужчины. Возможно, вы задели его чем-то, оскорбили, обидели. И вот так просто забыть это он не в состоянии. Поэтому изливает негатив посредством критики. Это бывает несложно заметить. Не надо спрашивать себя «Что со мной не так?». В данном случае смысл критиканства заключается в том, чтобы побольнее ударить по вашей самооценке и посеять сомнения, неуверенность в себе. Случаются ситуации, когда партнер критикует, ощущая собственную вину в измене.

Переадресация

Переадресация входящей агрессии - типичная причина критики. Не только мужской. Конфликты на рабочем месте, семейные неурядицы и прочие негативно влияющие ситуации могут наращивать в мужчине эмоциональное напряжение. Ему необходимо, что называется, «выпустить пар». А для этого нужно найти Объект, на голову которого обрушатся (часто несправедливые) гнев, критика, обвинения и проч. Получается, что вам отводится роль боксерской груши. А настоящий виновник раздражения вашего мужчины остается в стороне. Здесь важно не «дуть губки», а проявить отзывчивость, расспросить, что его тревожит. Продемонстрируйте свою любовь и заботу. Выражая нежные чувства в этом случае, вы даете понять партнеру, что не относитесь враждебно к его критике, открыты для диалога.

Издержки воспитания

Довольно важный фактор. Если в семье его родителей было вполне нормальным общаться при помощи критики, замечаний, недовольства, подобной стратегии он станет держаться и в собственных отношениях. В указанных семьях любые победы, достижения, хорошие качества не хвалят и не признают. Их игнорируют или списывают на «удачу». Отсюда и проистекают всевозможные бытовые придирки. Что делать. Во-первых, изменить партнера в мгновение ока не получится. Надежда будет, если он осознает проблему и будет иметь твердое намерение ее решить. Во-вторых, если мужчина имеет склонность меняться, работать над собой, и вы «шагаете с ним в ногу» и меняетесь как женщина, данную негативную привычку вполне реально искоренить.

Самоутверждение

К стабильной критике демонстрируют склонность лица, обремененные комплексом неполноценности. Таким образом они повышают свою значимость за счет окружающих. Если раньше партнер не был склонен к тотальной критике, а теперь по любому поводу придирается и высказывает недовольство, проблема кроется в его самооценке. Это возникает по целому ряду причин: случайное фиаско в интимном плане, отповедь шефа, успехи конкурента на работе. Подпитаться энергией из чужого самолюбия намного легче, чем нормализовать собственное. Как быть в подобной ситуации? Продемонстрируйте веру в него. Хвалите, благодарите, восхищайтесь, подпитывайте его мужественность.

Кривое зеркало

Раздражает поведение приятельницы или ее привычка ярко одеваться? Терпеть не можете неаккуратных личностей или скупых мужчин? Это происходит потому, что в окружающих нас раздражает то, что мы ненавидим в себе. Но глубоко это скрываем. Вот и мужчина может высказывать недовольство по поводу вашего лишнего веса, хотя сам страдает легким ожирением. Или сравнивает вас с другими: «а у Сергея жена…», но за рамками критики остается информация, что Сергей обеспечивает свою супругу в разы лучше и заботится о ней. Как разобраться с проблемой такого рода? Не следует нападать и истерить. Имеет смысл подумать: даете ли вы ему шанс реализовать себя как мужчина. Вы женщина разрушающая или созидающая? Следует деликатно и спокойно объяснить партнеру, что критику такого рода не приемлете. Обдумывайте свои слова. Отмечать свои границы или отказывать необходимо уметь.

Не молчать

Каждая нереализованная эмоция трансформируется в заболевание. Скрытые психологические проблемы могут проявиться в форме болезни. И еще - замалчивать обиды – прямой путь к разрушению личных отношений. Систематическое нервное напряжение, недопонимание, недосказанность накапливаются и влекут за собой проблемы в паре.

Давайте подведем итог. Самодостаточная женщина принимает к сведению конструктивную критику. И правильно выстраивает контакт с мужчиной. Она не забывает о том, что надо оставаться любящей нежной, проникаться проблемами своего партнера, заботиться о нем и снисходительно относиться к его слабостям. Разобравшись в подоплеке мужской критики, можно повернуть отношения в правильное русло и избежать ненужных сцен, ссор и взаимных претензий. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet