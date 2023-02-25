Если бывший захочет вернуться

Если бывший партнер захочет вернуться к вам, хорошо взвесьте все за и против, как бы вам ни хотелось возобновить отношения. Слишком больно будет пережить его безразличие еще раз, слишком велика может оказаться плата за возобновившееся общение. Тем более, что и вернуться к вам он возможно решил, только, чтобы проверить, действуют ли еще его чары. В целях самоутверждения.

Вот кажется, ты закрыла крепко дверь, отгородилась от человека, успокоилась. Но сидя с чашкой чая у камина, и с ностальгией вспоминая об отгремевшей недавно буре чувств, вдруг слышишь странные звуки. Кто-то явно пытается войти: трогает ручку двери, потом пытается подобрать ключ.

А если он захочет вернуться...

Сложно описать чувства, которые охватывают тебя в этот момент. Это ужас, смятение, любопытство. Нежелание никого видеть, и странный интерес – хоть бы одним глазком взглянуть - кто это? Встает прямой вопрос – это не он?

Такая примерно гамма чувств пробегает в душе, когда вроде бы успокоившись, и оставив бывшего партнера, вдруг по некоторым признакам начинаешь понимать, что он склонен вернуться и начать все сначала.

Хорошо это или плохо? Трудно ответить правильно, слишком много негатива было принято от прошлых отношений. Большая работа проведена, чтобы пережить токсичные чувства и простить мужчину.

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Но ты со знакомым холодком и мурашками по коже, понимаешь, что готова все забыть и перечеркнуть, если только он сейчас появится здесь. Это не отсутствие воли, это зависимость, детка. Твое состояние нуждается в коррекции, работе со специалистом.

Но хочется послать к чертовой бабушке всех специалистов мира, и просто жить. А жить полной жизнью, в твоем понимании – это знать, что именно он стоит сейчас за твоей дверью. И не медля ни минуты, броситься к нему, обнять, прижать к себе, чтобы больше никогда не отпускать.

Если бывший партнер захочет вернуться к вам, хорошо взвесьте все за и против, как бы вам ни хотелось возобновить отношения. Слишком больно будет пережить его безразличие еще раз, слишком велика может оказаться плата за возобновившееся общение. Тем более, что и вернуться к вам он возможно решил, только, чтобы проверить, действуют ли еще его чары. В целях самоутверждения.

При таком развитии событий, один процент счастливого исхода существует. Но всегда надо держать в уме остальные девяносто девять. И хотя трудно взвесить все, находясь в таком душевном раздрае, все-таки постарайтесь не делать резких движений. Выйдя из собственной зоны комфорта, вы рискуете нарваться на чужую, закрывшуюся перед вашим носом дверь.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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