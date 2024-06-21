ЭНЕРГЕТИКА РЕВНОСТИ

Проблема ревности актуальна для большинства в той или иной степени, и почти все хотя бы однажды с этой проблемой встречались.

Если давать определение, то Ревность – это чувство, возникающее в ответ на какой-либо раздражитель. Как правило, ревность, это целиком и полностью ответственность ревнующего, даже если его провоцируют и «заставляют» ревновать. И «раздражители», в ответ на которые рождается чувство ревности, являются реальными только лишь для ревнующего, так как он сам, можно сказать, «виноват» в их возникновении. Давайте рассмотрим эти самые раздражители и энергетику ревности.

Ревность как катализатор очистки энергетики. Раздражитель – зашлакованность собственной энергетики и необходимость избавиться от энерго-мусора

Представьте себе состояние влюбленности как некий источник получения энергии. Аналогично тому, как электроприборы подключают к розеткам, где течет эклектический ток, так и человек «подключается» к источникам энергии в состоянии влюбленности. Такой человек накапливает избыточную энергию и становится «заряженным», аналогично тому, как одежда, предметы или вещи накапливают избыточный электрический заряд.

Если обычный, не влюбленный человек, может считаться «нормально» заряженным, может адекватно воспринимать реальность, то влюбленный человек оказывается заряженным намного сильнее, и вести себя адекватно, «нормально» он не может.

Конечно, обычно влюбленный человек не бросается на прохожих и не начинает впадать в крайности, но искаженное восприятие реальности присутствует.

Ремарка: Скорее всего, повышение заряда энергетики влюбленного человека связано с некими резонансами с различными эгрегорами, которые происходят помимо воли человека, и эти резонансы сродни «болезни», которая поднимает температуру тела, активизирует защитные силы организма, и делает его более устойчивым и адаптированным к жизни на планете. Так и «любовная горячка» прокачивает защитные силы личности, делая человека более сильным, развитым и цельным.

Итак, переживание любви избыточно «заряжает» энергетику человека, и у того возникает возможность преобразовывать и запускать в ход большое количество личной энергии. У него появляется реальная возможность улучшить проводимость своей энергетики.

В то же время избыточный заряд вызывает чувство тревоги, и желание иметь постоянную возможность избавляться от его части. И вместе с тем избавиться от всяческого энергетического мусора, комплексов, зажимов, блоков. Избавляется человек от избыточного заряда через семь энергоцентров, называемых чакрами. Эти семь энергетических центров человека являются преобразователями энергии любви во что-то, более применимое в жизни.

Каждый энергоцентр формирует характерную для него энергию, и в идеале человек может решить, куда он хочет направить избыточную для него энергию «любви», чтобы все получилось так, как он хочет. Кто-то может направить ее на здоровье, кто-то на работу, кто-то на личностный рост.

Но это в идеале, а на практике возможность «разрядки» ограничена, поэтому влюбленный человек стремится использовать любую возможность, любой контакт для максимального энергообмена. Он как бы нагоняет весь свой избыточный заряд в канал, не разбирая, какого он толка. Главное – избавиться от избытка энергии. В канал идет как «хорошее», так и «плохое». Например, избавление о каких-либо комплексов, ограничений, барьеров будет восприниматься человеком как «хорошее», так как это приводит к свободному течению энергии внутри тела. Но для других это избавление будет восприниматься как энерго-мусор, грязь, шлак.

Как весной реки выходят из берегов, размывая их, преодолевая все завалы и пробки, так и избыточный заряд энергии любви преодолевает все препятствия на своем пути, ломая комплексы, барьеры, ограничения.

Вода, размывающая завалы и мусорные пробки, сама становится грязной и мусорной.

Так же и человек, сливающий избыточный заряд энергии любви, поднимает и выносит наверх все свои комплексы, страхи, какие-то низменные проявления себя, и его энергетика становится грязной и мусорной.

Для выхода из берегов реки нужен критический фактор, некая критическая масса. Сработав, этот фактор вызывает сели, лавины и потопы. Так же и для выхода избыточного заряда нужен критический фактор. И у меня есть предположение, что таким фактором является возникновение чувства ревности к партнеру. В данном случае ревность, как чувство, вызывается как «помощник» в преодолении «пробок» в энергетике. Не смотря на нагубные для отношений последствия.

В паре всегда есть тот, кто более заинтересован в отношениях, и тот, кто менее.

Тот, кто влюблен больше, понимает, что его партнер, вызвавший столь бурные чувства, не отвечает взаимностью. По крайней мере, равноценной взаимностью.

понимает, что его партнер, вызвавший столь бурные чувства, не отвечает взаимностью. По крайней мере, равноценной взаимностью. А тот, кто менее зависим в отношениях, понимает и чувствует, что рядом с ним человек с «грязной» энергетикой, который стремится «очиститься» об него.

Ревность в данном случае играет роль «усилителя» и катализатора процесса. Можно даже сказать, что ревность равна злости, направленной на того, кому не приходится испытывать такую жесткую порой «очистительную» терапию.

Зато в следующих отношениях, скорее всего, у человека, прошедшего «очищение» все сложится хорошо, так как заблокированные места станут открытыми, а энергетика более «чистой». Хотя заслуга в очистке полностью будет принадлежать другому человеку… Текущие же отношения, скорее всего, разрушатся, так как в них не будет смысла. Хотя так бывает не всегда.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ревность как индикатор отсутствия собственных опор. Раздражитель – рост личности другого в отношениях

Любые любовные отношения, как было сказано выше, имеют свойство «очищать» энергетику, способствуя избавлению от комплексов, ограничений и энергетических пробок. Не всегда отношения могут строиться на безумных страстных чувствах, чтобы иметь мощный очищающий результат, но всегда отношения строятся на сильном желании найти человека, который скомпенсирует собственные зажатости, шлаки, пробки. По сути, станет тем, об кого можно «почесаться», чтобы снять избыток заряда.

Чем больше этих самых комплексов, зажатостей и блоков, тем меньше внутренних опор у человека. Поэтому он вынужден искать того, кто скомпенсирует отсутствие собственных опор.

В идеале, у человека со сбалансированной чистой энергетикой энергетическое тело обладает достаточной проводимостью, и он все внешние и внутренние напряжения может снимать, подключив «контакт» туда, куда ему вздумается, получив от этого пользу. В реале все гораздо «интереснее». Обычно у людей энергетическое тело забито шлаками, которые препятствуют «проводимости контактов». И взаимодействие с кем-либо приводит к тому, что напряжение спадает только в одном «месте». В других все остается по-прежнему. И найти человека, который снимает напряжение в трех-пяти местах – это уже большая удача, и про нее говорят, что «я нашел свою половину».

На самом деле человек нашел человека, который такой же, как он сам. С практически тем же набором проблем, зажатостей, комплексов и блоков. Так же ищущего того, кто «перезарядит» его, сделав его энергетику более «чистой».

Отличие таких отношений от вышеописанных будет в том, что тут партнеры обладают каждый примерно одинаковой зашлакованной энергетикой, в примере выше – один из партнеров намного более «чист», чем другой. Отношения двух «зашлакованных» нередко бывают проблемными, а их участники – капризные, мнительные и придирчивые. Малейшие изменения в энергетике одного тут же сказываются на состоянии другого. Если одному удается проработать какой-то свой комплекс, то вторая сторона остается как-бы не у дел.

По сути один растет личностно, а второй наблюдает. И у того, кто наблюдает, рождается ревность, как реакция на рост личности другого. Главная задача этой ревности – воспрепятствовать любому развитию своей половины. Ревнующий боится того, что другой «вырастет», изменив себя в чем-то, и станет более свободным и независимым от отношений. А то и вовсе уйдет из отношений. И тот, кто остался, останется один на один со своими хлипкими опорами, да еще и с дополнительными комплексами. Такой тип ревности и тип отношений больше свойственен людям с низким уровнем энергетики, которые живут иллюзиями того, что кто-то сделает за них «грязную» работу. Собственных сил на выстраивание внутренних опор у них не хватает, партнеры попадаются такие же «хромоногие».

Надо сказать, что в принципе такие пары могут быть довольно устойчивыми, если смогут дать друг другу недостающие опоры, и смогут договориться о паритете интересов. Но это будет жизнь двух людей, которые осознанно отказались от развития в пользу отношений. В этом нет ничего плохого, но и сильно хорошего то же.

Ревность как реакция на нарушение границ. Раздражитель – поведение другого

Такой реакции подвержены люди, занимающие ведущую роль в отношениях. Напомню, что в отношениях, в большинстве случаев, есть тот, кто в них больше заинтересован, и тот, кто меньше. Тот, кто сохраняет растождествленность (пусть не в полном объеме, иначе и отношений бы не было) и тот, кто отождествлен с партнером. Первый – ведущий партнер, второй – ведомый.

Так вот, ревность, как реакция на нарушение границ, свойственна ведущему партнеру. Это злость на нарушителя его границ, и нарушитель – это ведомый партнер. Что ведущий хочет от того, с кем у него отношения? По сути – любви и нужды в нем ведомого партнера. Но так, чтобы тот «не путался под ногами» и занимал как можно меньше места, но при этом был «полезным». Ведущему обычно льстит, что в нем нуждаются, его удерживают, он необходим. А он как бы оказывает милость ведомому, что не уходит от него.

Но в то же время, он не хочет, чтобы партнер был всегда «на его территории». А ведомый партнер как раз это и делает. Он унижается, пресмыкается, он доказывает свою невиновность, он прогибается и всячески «налаживает мосты» в надежде на лучшую совместную жизнь. Он полностью подстраивается под требования ведущего, лишь бы не гнали. Такое поведение вызывает у ведущего партнера жалость и презрение к «вечному» унижению ведомого, а так же агрессию.

Агрессия – это энергия, которая идет на защиту своей территории, на изгнание со своей территории того, кто мешает, того, кто имеет наглость пользоваться твоим.

В случае любовных взаимоотношений ведущий партнер считает своим время, внимание, пространство, а ведомый партнер постоянно «зарится» на это, что вызывает злость у ведущего. Чтобы снять агрессию ведущий партнер начинает устраивать показательные выступления с ревностью. Хотя ревностью в классическом понимании это назвать сложно. Это «псевдоревность», это банальная злость на то, что другой человек, с одной стороны, нужен как источник обожания, а с другой стороны – бесит своим присутствием в жизни.

Когда ведомый партнер прогибается и признает за ведущим все больше и больше прав, это может снять избыточный заряд агрессии у ведущего. Но ненадолго. Новые расширенные границы рано или поздно будут нарушены, и это даст повод снова показать «псевдоревность» ведомому партнеру. По сути, отношения превращаются в отношения «собственник – вещь», где «собственнику» можно все, а «вещи» – ничего. Не так посмотрел, не то сказал, не так ответил. Нельзя никуда ходить, ни с кем общаться, нужно все больше и больше прогибаться, чтобы каждый раз доказывать «собственнику» свою нужность. И самый простой способ держать в напряжении своего партнера – это устраивать ему показные выступления «псевдоревности», больше похожей на тиранию, чем на что-либо еще.

Ревность как нарушение «правильности» мира. Раздражитель – собственные иллюзии относительно другого в отношениях

Есть люди, которые входят в отношения, имея кучу иллюзий относительно того, как эти отношения должны развиваться, кто что должен делать/не делать, говорить/не говорить и так далее. Человек имеет перед собой картинку «правильных» отношений, и заранее договаривается сам с собой о том, что отношения будут соответствовать картинке несмотря ни на что. Причем никто никогда не обещает заранее другому, что будет соответствовать всем его ожиданиям, чаяниям, требованиям и надеждам. Но обычно это упускается из виду, как нечто несущественное.

Люди входят в отношения с принципом «мне все равно, что ты хочешь, я хочу, чтобы было по-моему».

Как правило, с такими установками в отношения входят ведомые люди, которые еще не знают, что они станут ведомыми, но быстро ими становятся. Ведь человек, обладающий сильной энергетикой, уже знает, уже избавился от большинства своих иллюзий, и понимает, что другой никогда не будет полностью соответствовать желаниям другого. А тот, кто имеет иллюзии, сам себе ставит ловушку в отношениях, так как входит туда с претензиями на «божественность», что он может повелевать реальностью, а люди становиться такими, как он их «придумал». Хотя спроси такого человека, он будет искренне и громко отрицать, что именно так он и думает, и хочет, и пытается продавить реальность.

«Правильность мира» для такого человека заключается в том, что его партнер должен соответствовать той картинке, что есть у него в голове. А если он не соответствует, и «правильность» ломается – возникает ревность. Вернее даже не ревность, а злость на то, что мир не хочет быть удобным и правильным, таким, как его придумали.

Ревнующий всеми силами пытается «загнать» партнера под плинтус выдуманной реальности, привести его действия, мысли, чувства, поступки в соответствии со своей картинкой. Осложняется это тем фактором, что ревнующий чувствует, что он не сильно значим для своего партнера. Это сильно обижает и злит, но сделать ревнующий ничего не может. В принципе это чувство не подводит человека, он действительно не является значимым для партнера, хотя, по идее, должен бы был.

Здесь есть банальная жестокая правда. Каждый стремится быть поближе к человеку, имеющему более сильную или равную энергетику. А ревнующий партнер, живущий в иллюзиях и не желающий расставаться с «божественными» картинками, имеет энергетику более низкую, чем его партнер. Поэтому с ним не интересно. И его поменяют на кого-то более интересного при первом же удобном случае.

Здесь ревность может выступать еще и как некая алчность. Она указывает, что, пытаясь подстроить картинку мира под себя и свои желания, человек дорогущий кусок своей энергии отдает в никуда (вернее, отдает романтическому эгрегору), и от этого ему нет никакой пользы. Человек чувствует себя как «пахарь», пытаясь подогнать картинку под реальность (или наоборот), но отдачи не получает.

Как мне видится, ревности в чистом виде нет, скорее это злость на то, что что-то идет не так, как мы хотим. И злость эта показывает, что в нашем собственном отношении к миру и другим людям что-то не так.

Человек без иллюзий, с собственными опорами и более-менее чистой энергетикой, умеющий иметь отношения на правах равного – вряд ли будет ревновать и злиться.

Остальные – да, скорее всего, будут и ревновать, и злиться, и иметь искаженную картину мира. Выход – взрослеть, избавляться от комплексов, шлаков и иллюзий. Скорее всего, с помощью специалистов.опубликовано econet

Автор Ольга Цыбакина

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet