Неспособность распознать и назвать собственные чувства – даже на самом примитивном уровне, типа «мне это нравится» или «мне от этого плохо», не говоря уже о каких-то тонкостях и оттенках переживаний – приводит к тому, что человек остаётся без внутренних ориентиров. Без понимания того, чего ему хочется, и что ему совершенно не нужно.

Мы – существа социальные, нам необходимо «отражаться» в других. Люди, которые жалуются на одиночество, жалуются чаще всего не на фактическое отсутствие в их жизни других представителей вида хомо – а на отсутствие тех, с кем можно разделить свои мысли и чувства, быть понятым, оказываться, что называется, на одной волне.

Неспособность распознать и назвать собственные чувства

Эмпатический провал – это когда твои чувства «проваливаются в никуда», не встречая желаемого ответа.

Когда жалобы на трудности наталкиваются на «ты сам(а) виноват(а), что с тобой такое происходит» - это эмпатический провал.

Когда успехи и достижения встречаются не радостью и одобрением, а равнодушием или обесцениванием – это тоже эмпатический провал.

Когда вместо внятного объяснения, что именно в твоих действиях не понравилось и что желательно вместо этого, выдаётся пресловутое «догадайся сам(а)» или вовсе бойкот с молчанием – это тоже оно.

Когда человека рассматривают исключительно с точки зрения функциональности – что с него можно взять или насколько им можно похвастаться – это тоже туда же.

Когда вам втирают, что нечего носиться со своими эмоциями, как с писаной торбой, давно пора забыть, простить, отпустить и далее по тексту – это вовсе не забота о вашем благополучии, это просто попытка отмахнуться и заткнуть.

Если вам грустно – а вас пытаются развеселить или призывают «успокоиться уже» - то это тоже не про заботу, не про поддержку, это про то, что ваши эмоции тут не нужны и их пытаются «отменить».

И, кстати, реакции на ваши неприятности в виде заламывания рук и прочего «мне от этого больнее, чем тебе!» - это не проявление какой-то большой любви, это… ну, вы поняли, да?

Люди, воспитанные эмпатическим провалом, обычно не очень умеют сообщать внешнему миру о том, что у них там, во внутреннем мире, происходит. Или – очень не умеют. Нет навыка.

Зачастую они и себе-то не умеют об этом рассказать, хоть сколько-то внятными словами сформулировать. Про что-то отвлечённое – пожалуйста, а про то, что на душе – ни в какую.

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Неспособность распознать и назвать собственные чувства – даже на самом примитивном уровне, типа «мне это нравится» или «мне от этого плохо», не говоря уже о каких-то тонкостях и оттенках переживаний – приводит к тому, что человек остаётся без внутренних ориентиров. Без понимания того, чего ему хочется, и что ему совершенно не нужно.

А, поскольку совсем без ориентиров жить нельзя, то приходится полагаться исключительно на внешние.

Соглашаться потому что предложили, идти потому что позвали, делать потому что попросили…

Поскольку контакт без искреннего эмоционального обмена начинают со временем восприниматься как нечто само собой разумеющееся, то риск оказаться в отношения с манипуляторами и прочими нехорошими людьми увеличивается опционально. А неспособность понять, что «да, мне тут плохо и, нет, это мне не кажется» ещё на ранних стадиях, зачастую приводит к тому, что до выхода из этих отношений доезжают уже ошмётки той личности, что изначально туда входила.

Да и в обычных, непатологических отношениях бывает непросто с тем, кто не может толком определить, каково ему, и хоть как-то внятно со своей стороны процесс регулировать. В этом случае на второго участника отношений ложится двойная нагрузка – регулировать «за себя и за того парня», по неким неявным признакам пытаясь про эмоции и пожелания «того парня» догадываться. Не все могут, не все хотят, да и, в принципе – очень утомительно.опубликовано econet

Автор Елена Лукьянова

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