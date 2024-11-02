Оказывается, бывают и эмоциональные альфонсы. Такой тип станет любой ценой удерживать внимание выбранной им женщины. А тем временем он поглощает ее позитивную энергию. Для женщины же подобные отношения - иллюзия чего-то серьезного.
Работая с женщинами, которые поддерживают долгое время отношения, не имеющие развития, у меня сложилось впечатление, что существует особый тип мужчин - эмоциональный воришка. Это своеобразная разновидность альфонсов. Только альфонсов интересует материальная выгода, а в данном случае, выгода эмоциональная.
Такой эмоциональный Альфонс даже сам делает подарки. Его главная цель - удерживать внимание женщины любой ценой и максимально поглощать все светлые энергии, которыми женщина готова щедро делиться. А это очень чистые и светлые энергии, не только любовь, но и радость, лёгкость, творческий потенциал.
У женщины появляется иллюзия любви со стороны эмоционального воришки и взамен она отдаёт ему свои самые настоящие чувства.
Как же получается создать такую иллюзию в восприятии женщины?
Для этого существует стандартный джентельменский набор:
И даже... Даже предложение руки и сердца!
И кто же устоит и не расценит такое поведение, как любовь?
Тот, кто смотрит на реальные поступки, а не на тот туман, который создаётся джентельменским набором.
А поступки таковы, что после признания в любви или задушевных разговоров и подарков, или даже предложения, мужчина внезапно исчезает.
А потом появляется "как снег на голову".
И не важно, свободен он или женат.
Свободный может даже успеть жениться за время отсутствия.
А женатый так никогда и не разводится.
Время идёт, а отношения ни к чему не приходят. Ни к союзу, ни к расставанию.
И продолжаться такие отношения могут годами.
Женщина пребывает в растерянности, она же помнит его стремление быть вместе, у неё есть его подарки. Только нет его самого.
Так, что же на самом деле остаётся в теле женщины от этой иллюзии мужчины?
Она ведь отдаёт при каждом его появлении чистые энергии, а что получает взамен?
Это камни, гелеобразная слизь, газ и дым всех оттенков серого.
Вот так, сделает набег эмоциональный воришка, накидает слизи, камней и дыма, и был таков с чистыми и светлыми энергиями влюблённой и всепрощающей женщины. Напитался, насосался, заткнул дыры камнями, и был таков.
И если бы он пропал навсегда, но он ведь появляется вновь и вновь за новой партией ресурса.
И полагаю, что таких поставщиков у него несколько.
Так и живёт, то там подворует, то здесь наследит.
Такова уж его сущность.
Продолжать отдавать свою любовь и ждать нового появления такого джентльмена удачи или закончить уже жить иллюзиями и надеждами на совместное будущее с ним, освободив место в душе и в сердце для настоящей любви - решать только вам, милые женщины!
А я всегда готова помочь вам сделать взаимный обмен - камней на лёгкость и радость в жизни и в любви!опубликовано econet
Автор Наталья Цыбина
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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