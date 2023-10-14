Эффективные психологические трюки: ТОП-14

Знание человеческой психологии поможет вам в общении. Как сделать, чтобы оппонент перешел на вашу сторону, добиться искренности и даже побудить человека выполнить за вас работу? Вот простые психологические трюки, которые действительно работают.

Как завоевать репутацию приятного собеседника и достигать желаемого в переговорах? Вот список простых и эффективных методов.

Трюки для успешного общения

Страдательный залог

Использовать обвинения неэффективно: это провоцирует у «обвиняемого» моментальное отрицание. Для достижения конфронтации подойдут предложения со страдательным залогом. Пример: вместо "Ты не сделал эту работу", можно сказать: "работа была не сделана".

Способ 10 минут

Бывает, что головной мозг "обманывает" человека, вызывая лень. Но в ходе деятельности на смену этому ощущению приходят интерес и активность. Нет мотивации выполнять работу? Заставьте себя начать делать её как минимум в ходе 10 минут. Ваша последующая реакция вас удивит.

Быть уверенным

Люди воспринимают уверенную личность за авторитет. Сделайте вид, что вы поступаете правильно, - и люди доверятся вам.

Способ "дверью по лицу"

Мы чувствуем себя неудобно, отказывая кому-то в просьбе; и с готовностью откликаемся, когда требования значительно снижаются. Это трюк маркетинга: для начала потребуйте от кого-то недостижимого, а потом - того, чего в действительности хотите.

Способ "ногой в дверь"

Если кто-то привык оказывать незначительные услуги, очень просто стимулировать его и к более серьезному делу. И когда вы просите о простых услугах, то со временем человек согласится выполнять и что-то большее.

Молчание - золото

Затянувшиеся паузы в разговоре создают дискомфорт. Хотите получить побольше полезной информации или стремитесь заключить удачную сделку? Используйте молчание. Паузы создадут неловкость, и ваш визави точно захочет прекратить молчание.

Язык жестов

Сигнал открытости - руки, которые разведены в стороны и повёрнуты ладошками вверх. Применяйте в общении открытые жесты и позы, смотрите прямо на собеседника.

Способ "зеркало"

Если начать ненавязчиво подражать собеседнику, можно как бы настроиться "на его волну" вызвать его расположение к себе. Главное – не увлечься чересчур.

Мелкие услуги

Если вы обращаетесь с просьбой к кому-то, или кто-то просит вас, возникает атмосфера благосклонности, которая сближает людей.

Соглашаться

Стройте контакт с собеседником на объединяющих моментах. Это поможет вам, особенно если вы в чем-то не согласны. Важно сразу найти общий язык с человеком. "Я полностью поддерживаю Вас, но…".

Способ Тома Сойера

Мотивировать к работе — отличный способ, применяемый в сфере управления. Персонаж М. Твена как раз применял этот психологический трюк. Суть его вот в чем: если не хотите выполнять работу, притворитесь, что это дело увлекательное и захватывающее. Вдруг кто-то захочет его сделать?

Сохранять нейтралитет

Продемонстрируйте оппоненту свою готовность принять его аргументы, и тот станет вам доверять.

Использование имен

Для любого из нас свое имя звучит как музыка. Если произносить в беседе имя собеседника, это усилит его симпатию к вам.

Позволить собеседникам говорить

Талант внимательно выслушивать всегда ценился. Даже если вы в курсе событий, дайте человеку выговориться. Хотите прослыть приятным собеседником? Дайте кому-то поговорить о себе любимом.опубликовано econet

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