Два компонента уверенности в себе

Чтобы быть уверенным в себе, нужно на чём-то основываться. Нельзя взрастить это чувство на пустом месте. То есть, объективно понимать свои преимущества и сильные стороны. Уверенность в себе – это сочетание целостного принятия себя и успешного опыта опоры на свои силы.

Обрести уверенность в себе – наиболее частый запрос клиентов к психологу. По своему опыту я могу сказать, что здоровая уверенность в себе состоит из двух обязательных компонентов – принятие себя и правильные действия. Если что-то из этого убрать – не будет уверенности в себе.

Уверенность в себе состоит из двух обязательных компонентов

Начнем с принятия себя. Возьмем вымышленного мужчину. Допустим, он много работает, ходит в спортзал, имеет хорошее образование, недвижимость, отношения, деньги, хобби, друзей. Но при этом он чувствует внутри себя недостойным, жалким, ущербным. Он знает, что на самом деле он слабый и трусливый и на сеансе психотерапии будет говорить именно об этих состояниях. Возможно, так он себя чувствует с детства, либо в институте на первом курсе что-то произошло – не так уж важно. Важно как раз то, что у этого мужчины искаженная картина себя, он воспринимает себя хуже, чем есть на самом деле, верит в свою ущербность. И, конечно же, внутренней уверенности в себе нет – есть осуждение себя, стыд, желание скрыть свои недостатки под внешними достижениями.

Такому человеку важно научиться принимать себя со своим неидеальным прошлым, ошибками, разрешать себе слабости, не осуждая за них. Это не так-то просто сделать– внутренний критик может быть очень сильным и беспощадным, а также одновременно напуганным перспективой позволять себе неидеальность.

Теперь про действия. А точнее, их отсутствие. Обратите внимание, как много сейчас статей и литературы на тему – полюби себя и весь мир тебя полюбит в ответ. Часто люди впадают в другую крайность – стоят напротив зеркал и внушают себе - я сильный, я уверенный, я богатый или что-то там еще. И искренне при этом надеются, что если хорошенько себе внушить, что ты такой классный, то так оно и будет, и другие в это поверят, а добрая вселенная пошлет тебе работу мечты, денег и самого лучшего партнера.

Так вот бесполезно себе что-то внушать, если ничего не предпринимать, не делать конкретные шаги по улучшению себя и своей жизни. И если, например, ко мне на консультацию обращается мужчина 30 лет, который живет с родителями, зарабатывает немного, если вообще зарабатывает, выглядит не очень, из интересов – танчики, но жалуется на плохую самооценку, неуверенность в себе, то не бесконечным принятием себя нужно заниматься. А увидеть свое бедственное положение, начинать действовать. Не будет здоровой уверенности в себе у человека, который не прикладывает усилия к изменению своей жизни.

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Так же и у женщин. Если женщина в затяжном декретном, плохо выглядит, зависима финансово от мужа, не имеет профессии, то самовнушением – «я богиня», она ничего не добьется. Она не станет более уверенной в себе. Ей нужно приложить усилия, чтобы изменить свой внешний вид, получить, например, образование, затем профессию, начать зарабатывать, реализовываться – тогда уверенность придет сама, без лишних самовнушений. А самовнушения на пустом месте, не подкрепленные реальными действиями – очень опасны. Ведь, чем больше ты сидишь в болоте, тем громче внушать себе нужно, что ты королева, чтобы не видеть, как твоя жизнь катится ко дну.

Баланс – наше все. Важно принимать себя в своих слабостях, не прессуя себя за их наличие, но и не утопать в них, а видеть, где ближайшая зона развития, куда надо двигаться, какие конкретные шаги предпринять, чтобы улучшить свое положение. Уверенность в себе – это совокупность целостного принятия себя и успешного опыта опоры на свои силы, а если короче – вера в себя плюс правильные действия.опубликовано econet

Автор Грицышина Алевтина

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