Доверительные отношения: Как стать родителем, с которым захотят поговорить дети

Когда ребенок обращается к вам за поддержкой, советом или помощью, важно не оттолкнуть его неверным поведением или словом. Ведь доверие - это такая хрупкая вещь. Как стать именно таким родителем, к которому ребенок придет в первую очередь, если его что-то беспокоит.

На приеме у детского психотерапевта наиболее часто звучит жалоба родителей: «Он/она просто не разговаривает со мной». Болезненное чувство отчужденности вредит как взрослому, так и ребенку. Эмоциональная и психологическая устойчивость маленького человека связана с уровнем близости в отношениях с родителями. Ребенок в идеале должен делиться почти всеми своими переживаниями, когда его что-то расстроило, огорчило. Если этого не происходит, значит, вы не так близки, как должны быть.

Как укрепить эмоциональную связь с ребенком

В психологии существуют две модели поведения, при которых родители, сами того не осознавая, препятствуют коммуникации и отдаляются от ребенка: это отрицание чувств и стремление утешить, которое замещает истинную эмпатию.

Ребенок ощущает себя несчастным, когда переживает обиду, разочарование, тревогу, растерянность. Он чрезвычайно нуждается в поддержке родителей. Но мама и папа зачастую не замечают негативных переживаний ребенка или не считают их какими-то важными. И их первое побуждение – сказать ребенку, что он не должен испытывать те или иные чувства. Фраз вроде: «Не переживай», «Выброси из головы!», «Не волнуйся» необходимо избегать. Услышав от вас что-то в этом роде, ребенок чувствует стыд от своих ощущений, а это усиливает его болезненные переживания. Кроме того, видя, что родители не могут понять его, он чувствует себя одиноким. И приходит к выводу, что его попытка довериться взрослым только ухудшает ситуацию.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Каких типичных реакций на негативные чувства детей следует избегать:

Не волнуйся ты так!

Не расстраивайся!

Не будь таким грустным!

Не злись так!

Ты слишком чувствительный.

Выбрось это из головы!

Умейте сопереживать ребенку. Относитесь уважительно к его эмоциям. Чувства не могут быть неправильными.

Как выглядит эмпатическая реакция:

Ты встревожен? Я понимаю.

Я бы тоже волновалась на твоем месте.

Ты расстроен? Давай попробуем найти выход.

После проявления вами эмпатии ребенок убедится, что его понимают. Вы укрепите незримую связь с ним. Часто подлинное сочувствие – это все, в чем нуждается ребенок. И ему станет лучше, когда он встретит это сочувствие. Когда он убедится, что родители понимают его, он ощутит себя защищенным, успокоится и сможет спокойно обсудить создавшуюся ситуацию вместе с вами.

Родители часто беспокоятся, что ребенок приучится жалеть самого себя, играть роль жертвы. Поэтому они не торопятся проявлять сочувствие. Но именно уважение к чувствам ребенка удержит его от вседозволенности, нытья и менталитета жертвы. С другой стороны, искушение утешить и взять на себя решение проблемы побуждает родителей ограждать ребенка от негативных чувств вместо того, чтобы научить его самостоятельно бороться со стрессом.

Ситуация: вечером по дороге домой с футбольной тренировки 7-летний сын признается: «Мама, я сегодня играл хуже всех в команде. Я - самый худший игрок. Я почти всю тренировку просидел на скамье запасных».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Вы имеете два варианта: утешение и эмпатия.

Желая утешить, вы проговорите: «Бедненький мой! Я поговорю с тренером. Ведь это не совсем справедливо – не выпускать тебя в игру всю тренировку!».

Эмпатическая реакция несколько отличается: «Я понимаю, как тебе обидно. Неприятно чувствовать себя одним из худших игроков. Я тоже чувствовала подобное. Держись. Ты справишься».

При утешении вы предлагаете изменить существующие для всех правила и сделать уступку ребенку, что постепенно приучит его играть роль жертвы.

Эмпатическая реакция предусматривает, что родитель переключается от того, как он себя чувствует, на то, что испытывает ребенок. Это называется эмоциональная подстройка. Родитель, который помнит, каково это – чувствовать себя худшим, способен понять своего ребенка. Когда вы эмоционально настроены на свое чадо, к нему приходит чувство безопасности. Это позволяет ребенку смело пробовать еще и еще раз. Эмпатия постепенно формирует стрессоустойчивость. Такой ребенок не сломается при первых же проблемах. Будьте духовно рядом с ребенком. Сопереживайте ему, поддерживайте всеми силами и вдохновляйте на новые дела. Награда ваша будет воистину бесценной.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet