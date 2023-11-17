Достаточно, чтобы на тебя посмотрели любящими глазами.

Красота — понятие гораздо более сложное, чем гармония. Идеальные пропорции — это про симметрию. Красота — про уникальность и обаяние.

Красота в глазах смотрящего.

Треть жизни не понимала этой фразы.

В нашей семье вердикты выносились сразу.

Этот конопатый.

Тот низкий.

У этой ноги короткие, а у той слишком массивная челюсть.

Это называлось правдой и до поры, до времени я верила, что это так и есть.

Конечно, с подобными мерками найти красивого человека было сложно.

Даже в телевизоре.

Не то, что в зеркале.

Пока в 15 лет я не влюбилась в мальчишку.

Прежде была уверена — мне нравятся брюнеты с карими глазами.

А этот был рыжий, да еще голубоглазый.

С трудом раздобыла его фотографию на паспорт и осторожно спрашивала у подружек: «А он красивый?»

Никак не могла этого понять.

Знала одно — от его улыбки у меня просто отключалось сознание.

Помню, как-то на пляже одна мама приговаривала «Ах, ты мой красавчик» и вытаскивала из коляски ребенка.

Мелком глянула в его сторону и замерла.

Худенький, веснушчатый, с большими лопоухими ушками младенец был далек от героев рекламных роликов «Агуши».

Но мама смотрела на него с таким восхищением, что я невольно и сама им залюбовалась.

В двадцать лет я подобрала с улицы котенка.

Через два месяца он вырос, вытянулся, стал худым и нескладным, как все подростки.

Мой дядя, взглянув на фото моей любимицы, не выдержал и протянул: «Ну и страшная же у тебя кошка…»

Страшная?

«Странно», — подумала я. «Разве он не видит, какие красивые раскосые зеленые у нее глаза, какая пушистая мордочка и ослепительно белая манишка?»

Она была красавица — я была в этом уверена.

Дядя просто ничего не понимал в кошках.

В девятом классе я училась вместе со Светкой.

В то время, как большинство девчонок начало победоносное превращение в девушек, Светка словно осталась за кулисами этого перформанса.

Долговязая, худая, с длинными руками, которые висели, как плети вдоль туловища, с длинными, редкими волосами, которые она распускала вдоль спины, Светка была похожа на героя какого-то мультфильма.

Конопатое лицо и слегка оттопыренные уши завершали ее образ.

Однажды на перемене, когда мы с девчонками обсуждали перламутровые помады, Светка открыла портфель, достала оттуда раскладное зеркало, открыла его и глядя на отражение, произнесла:

— Ну, не красавица ли я?

Мы зависли.

Видимо, для того, чтобы усилить эффект, она подняла подбородок и провела указательным пальцем вдоль правой брови.

Никто не понял, что все это значило, но Света начала проделывать этот трюк регулярно.

Сначала мы тихонько подсмеивались, потом крутили пальцем, а затем привыкли.

А еще через время она перестала казаться такой уж белой вороной.

Я обратила внимание на то, что несмотря на веснушки, у нее довольно милый вздернутый нос.

Что брови, хоть и белесые, хорошей формы и густоты. Что на длинных, шарнирных руках красивые пальцы пианиста.

Красота — понятие гораздо более сложное, чем гармония.

Идеальные пропорции — это про симметрию.

Красота — про уникальность и обаяние.

С годами я узнала, что красота — понятие субъективное и чаще всего, когда мы считаем, что человек непривлекателен, это говорит о том, что его внешность не вписывается в НАШИ, представления о миловидности.

Часто девушки выкладывают фото своих благоверных с подписью — «правда, он красавец?», или «правда, он поход на … Джорджа Клуни, Брэда Питта» etc.

Я смотрю на фото и понимаю, что похож, он вероятно, только большим пальцем левой руки, но понимаю, что для той, кто рядом, все именно так.

Она смотрит на него другими глазами.

Любящими глазами.

Правильными глазами.

Поэтому не понимаю, когда говорят:

— Ну, объективно, он не красавец.

Что значит — объективно?

Для меня это означает одно — на этого человека смотрят без любви.

Если отбросить стандарты и устоявшиеся представления о красоте, происходит чудо.

Каждый человек начинает казаться привлекательным.

У одного заразительный смех.

У второго — походка — не оторвать глаз.

Третий имеет выразительный взгляд.

При виде четвертого появляется какое-то умиротворение.

Пятый…

При этом становится совершенно неважно, что у кого-то неправильный прикус или слегка, а, может, и не слегка, кривые ноги.

И если гармония достигается благодаря сложному коктейлю из спорта, моды и косметологии, то красивым можно стать очень легко.

Достаточно, чтобы на тебя посмотрели любящими глазами.

Автор Дарья Исаченко

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