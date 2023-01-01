Должен ли ребенок помогать по дому?

В любом возрасте у ребенка должны быть свои домашние обязанности: убрать игрушки, сложить свои вещи, вымыть тарелку... Наши дети должны понимать, что впереди взрослая жизнь, где их обслуживать и опекать никто не будет. А еще помощь по дому воспитывает ответственность, самостоятельность, дисциплинированность.
Вечер. Женщина уставшая пришла с работы, по дороге зашла в магазин. Сил готовить ужин нет, купила в кулинарии котлеты по-киевски и салат, вроде ничего такой, в прошлый раз съели. К чаю взяла круассаны с шоколадом и пироженки.
Уже неделю живёт по такому сценарию. На работе сложный период, приходит домой поздно, на готовку совсем нет сил.
«В выходные надо что-то приготовить домашнее, чтоб на несколько дней хватило» - подумала она.
- Маааам! Когда ужин? Есть охота. Чего ты так долго? - раздался голос из комнаты.
«И правда, чего это я завозилась совсем. Уже почти девять, кушать пора»
Она стала быстренько накрывать на стол, предварительно положив сладкий сюрприз к чаю в холодильник.
Спойлер - сладенькое к чаю в данном случае это не что иное, как компенсация за чувство вины перед домашними за еду из кулинарии.
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Поели. Сюрприз удался - разговор за чаем душевный был. Осталось со стола убрать и посуду помыть.
«А может на завтра оставить? Что-то устала. Нет, не люблю посуду грязную. Минут 15 посижу и помою»
И вот сейчас внимание!
Голос из комнаты: «Маааам! Когда ужин? Есть охота. Чего ты так долго?» - принадлежит 16 летней дочери...
Как вам такой поворот?
И на вопрос, почему у ребенка должны быть обязанности, первое, что я отвечу:
Потому, что вы НЕ ломовая лошадь и НЕ прислуга! А как вас в этой ситуации назвать? Самые подходящие определения.
Следующее, на что я хочу обратить внимание - обязанности учат детей:
Продолжить список? На мой взгляд - это характеристики успешного человека, согласны?
Отсутствие домашних обязанностей превращает ребенка в потребителя, манипулятора, инфантильного и безответственного человека, которому крайне сложно будет реализоваться профессионально и в личной жизни тоже гарантированы сложности.опубликовано econet
Автор Поликарпова Марина
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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