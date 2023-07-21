Для чего нужны отношения с другим человеком?

Отношения между людьми – большая работа, которая является продолжением отношений с самим собой. Инструментом познания себя, как части мира, отдельной и соединенной одновременно.

Отношения с другим человеком могут быть способом встретиться с самим собой или возможностью далеко убежать от себя. Разные люди способны на разное.

Про отношения с людьми и самим собой

Отношения как способ убежать от себя

Убежать от себя в отношения с другим человеком очень просто. Можно не отсоединившись от родителей, переползти к мужу или к жене, оставаясь в том же слиянии. Живя рядом как два ребенка, сбежавших от родителей. Игры в дочки-матери, постоянное перетягивание одеяла на себя.

Не желая прояснять отношения с женой, можно завести любовницу или даже несколько, чтобы сложные темы в отношениях можно было не поднимать. Или просто жаловаться на стороне. Не желая встречаться с собой в отношениях с любовницей, можно завести другую любовницу, с которой еще пока хорошо вместе и не надо ничего выяснять. А потом, как только отношения накаляются, еще одну...

От конфронтации с общественным мнением можно убежать в отношения с детьми, которые вроде бы "у всех должны быть к тридцати годам". А отношения с детьми – это вообще омут, в который можно броситься с головой, не беря на себя ответственность за свои желания и жизненный путь. Нагрузить детей ответственностью за родительское благополучие и жизненные решения. Принять жертвенную позицию, передавая еще не разобравшимся в жизни людям неподъемную ответственность за чужое счастье.

Оставаясь в одиночестве или хотя бы замечая, что возможное уединение (а значит, возможная встреча с собой) маячит на горизонте, можно судорожно хвататься за первого встречного человека, только чтобы "не быть одному".

Все это возможно и привычно в нашей жизни.

Матери с измученными лицами, держащие младенцев на руках. Женщины, считающие себя никчемными всякий раз, когда выходят из отношений. Мужчины, переводящие в секс все, что возможно в него перевести, и потом не знающие, что делать с огромным количеством женщин вокруг. Престарелые родители, обиженные на детей за то, что у тех есть своя жизнь. Дети, безуспешно пытающиеся сделать счастливыми своих родителей, забывая об ответственности за свою свободу.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Отношения как близость

Но как же еще на самом деле можно проживать отношения с другими людьми? Их можно использовать для постоянной и развивающей встречи с самим собой.

Близость между людьми возможна, когда есть граница, потому что близость – это отношения между двумя отдельными людьми. Иначе это не близость, а слияние. Все моменты, когда нет ясности в том, что происходит в отношениях, можно использовать, для того, чтобы по-честному спросить себя: "А чего же я хочу сейчас? Кто я сейчас? Где я сейчас?".

Вместо того, чтобы перекладывать ответственность за ситуацию на партнера, можно взять себе свою часть и разбираться в том, что ты сам делаешь для того, чтобы отношения зашли в тупик. Даже если вам кажется, что вы делаете все правильно, а партнер делает все не так, это повод спросить себя: "А для чего я рядом с таким человеком? Что я тут делаю? И почему я делаю именно это? Как я сам оказался в такой ситуации?".

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Находясь постоянно рядом с другим человеком, можно научиться самому главному и самому сложному: быть вместе с кем-то и одновременно быть отдельным человеком. Быть привязанным и свободным одновременно. Каждый раз, доходя до тупика в отношениях, можно оставаться в них, стараясь продвинуться дальше и понимая, что в следующих отношениях ты застрянешь в том же самом месте.

Встречаясь со сложностями с мужем или женой, не искать любовницу, а иметь мужество признаться в том, что тебе сложно и двигаться дальше с постоянным партнером.

Оставаться в одних отношениях достаточно долго для того, чтобы увидеть реального человека за своими фантазиями и прожить настоящую привязанность к нему, такому другому и несовершенному, но тем не менее достойному уважения.

Родить детей и каждый момент осознавать, что несмотря на ваше плотное взаимодействие, у них своя судьба и своя жизнь с самого момента зачатия. А может даже и до того...

Иметь мужество сказать "нет" своим родителям там, где они вмешиваются в твою жизнь, и выдержать их манипуляции и рассказы про скорую смерть и слабое здоровье.

Отважиться прожить одиночество в тот момент, когда ты понимаешь, что даже при наличии толпы народа вокруг ты всё равно проживаешь свою жизнь самостоятельно и только внутри себя. А другие люди – это всего лишь такие же одинокие путники, встречающиеся на твоем пути. И эта встреча может произойти как подарок. И тогда возможна близость и понимание. А может и не произойти, даже если вы живете вместе и утыкаетесь друг в друга всю жизнь в поисках забвения.

Отношения между людьми – большая работа, которая является продолжением отношений с самим собой. Инструментом познания себя, как части мира, отдельной и соединенной одновременно.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet