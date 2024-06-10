Динамика отношений «спасатель – жертва»

В романтический период модель отношений "спасатель - жертва" не имеют ярко выраженной белезненности. Это появляется позже, когда жертва становится все более тревожной и зависимой, а спасатель берет на себя всё больше и больше обязательств. В результате дисбаланс власти приводит к тому, что отношения напоминают детско-родительские.
Как развиваются отношения «спасатель – жертва»? По завершении романтического периода отношения приобретают более четкие черты. Появляется возможность их увидеть, заметить некоторые закономерности.
Если в период влюбленности жертвовать своим временем, интересами ради любимого человека – признак настоящей любви. Для совместной жизни – это тревожный сигнал.
Собственно динамика «спасатель – жертва» характерна для романтических отношений, вопрос в том, что по завершению периода романтики она должна уменьшиться.
Далее, если этого не происходит:
Оставаясь наедине с собой, жертва очень тревожится. Может звонить спасателю по много раз в день, для принятия самых незначительных решений. Встречаясь с раздражением спасателя, может даже заболеть, начать избегать социальных контактов. То есть еще больше демонстрировать зависимость.
Огромный дисбаланс власти приводит к утрате страсти, отношения больше похожи на детско-родительские. Жертва может начать страдать от заниженной самооценки, возникают проблемы с телесным образом, увеличивается токсичный стыд. Становится сложно быть спонтанным и беззаботным. Спасатель находиться так близко к истощению, что интимность перестает быть жизненным приоритетом.
В таких отношениях вы начинаете себя чувствовать все более одинокими. Вы лишены интеллектуально и эмоционально «равного», с которым можно было бы общаться.
Оказывается забота о другом или забота о вас, это не все чего вы хотите. Особенно с появлением детей, которые также нуждаются в заботе и требуют ее.
И спасатель, и жертва чувствуют себя неловкими родителями. Спасатель понимая что вся ответственность лежит на нем, становиться контролирующим родителем – на другое нет сил. Жертва пытается больше дружить с детьми, чем быть для них родителем.
Это похоже на «День сурка», как будто нет выхода, все повторяется снова и снова, и никому не понятна ваша трагедия. Но это не так, и выход парадоксальным образом находиться в руках пары. Чтобы измениться, обе стороны должны начать общаться, сотрудничать и развиваться. Временная петля исчезает и вы становитесь свободны. И уже по собственной воле, возможно, остаетесь жить вместе.
Потенциально помочь может также семейная терапия и/или коучинг отношений. Понимание того, что происходит, – это верный первый шаг, подлинные изменения происходят в результате практики.опубликовано econet
Автор Соловьев Слава
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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