Действие, после которого становится проще жить

Вам знакомо чувство, будто в жизни наступил застой, оцепенение? Это так называемый рептильный мозг портивостоит переменам, движению вперед. Какие привычки помогут выйти из такого состояния и достигнуть успеха? Дополнительно предлагаем полезную технику для развития мотивации.

Если есть ощущение, что застряли на месте, перестали слышать себя, жизнь потеряла краски и ничего не получается изменить... Знайте, изменениям сопротивляется рептильный мозг. Ему выгоднее оставаться в привычном сценарии и продолжать упиваться знакомыми переживаниями, чем прилагать какие-то там усилия и идти, пусть даже в самую прекрасную, но неизвестность.

Есть у “рептилии” мощный козырь на руках

Он любит все обесценивать и обнулять. Любые даже самые большие достижения и успехи.

Ему невыгодны изменения. Помните про зону комфорта?

Купили новое платье, одели разок и радость иссякла, больше не фонтанирует.

Сидели на диете целый месяц, вдруг один день дали слабину и все, накрыло чувство вины, мгновенно стерлись из памяти все достижения.

А внутри что-то едкое и язвительное: “ну, вот, говорили тебе, что ничего из тебя не выйдет, все равно ничего не получится, так все и есть”

Хотите преодолеть это мощное сопротивление и научиться взращивать свой успех?

Обозначьте для себя контрольную привычку и отцифруйте ее.

Выберите самую главную привычку, которая точно будет способствовать вашему успеху. Например, ранние подъемы или ежедневное чтение, правильное питание до 18.00 и т.д.

Это должна быть привычка, которая сработает, как эффект домино, потянет за собой следующие изменения.

У нее должны быть критерии, которые вы сможете посчитать.

Для меня это были утренние подъемы. Научилась раньше вставать - появилось время для прогулок, йоги и саморазвития. За ними прекрасное самочувствие, энтузиазм и много других приятностей.

Заведите простую табличку, где каждый день будете отмечать плюсиками, когда у вас получилось выполнить задуманное.

А потом подводите итоги в конце месяца. Записывайте итоговый результат в отдельную таблицу.

Так вы увидите динамику, мозг больше не сможет слиться, укорить и все обесценить. У вас на руках будут веские аргументы. Изменения есть. Вы это можете. Справитесь и со всем остальным.

Анализируйте каждый раз, почему не получилось и делайте выводы, ищите варианты, как это можно исправить.

Для большей мотивации используйте технику Молодец, когда за каждый плюсик в таблице ставите себе по букве М, О, Л, О, Д, Е, Ц.

Сделали намеченное семь дней подряд - получили дополнительный стимул, хорошую дозу дофамина в кровь и классное осознание - вы МОЛОДЕЦ.

Если придумаете, чем себя за это наградить, эффект будет еще сильнее.

Благодаря этой таблице мозгу придется признать, что изменения действительно происходят, потенциал есть и нет смысла сопротивляться, вы все равно достигните задуманного.

Это мощный ресурс, чтобы прийти к успеху.

У вас появится опыт достижения, получения результата. А это очень много значит.опубликовано econet

Автор Наумова Наталья

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