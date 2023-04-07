Детское НЫТЬЕ: 5 правильных стратегий реагирования

Детское нытье привлекает внимание родителей и вызывает раздражение и гнев посторонних. Чтобы реагировать на детское нытье с добротой и сочувствием, а не раздражением, следует вспомнить о причинах, почему дети ноют и хнычут.

Исследования показывают, что пик детского нытья приходится на возраст от 2 до 4 лет и нервирует больше, чем скрежет пилы. Нытье привлекает внимание родителей и, поскольку все мы люди, вызывает раздражение и гнев. Родители могут злиться, требуя: «Немедленно перестань ныть!», либо кипеть от молчаливого негодования. Чтобы реагировать на детское нытье с добротой и сочувствием, а не раздражением, следует вспомнить о причинах, почему дети ноют и хнычут.

Почему дети ноют и как правильно на это реагировать

Дети ноют, потому что им нужна помощь или дополнительные ресурсы.

Дети ноют, потому что им нужно больше связи с родителями или позитивных впечатлений.

Дети ноют, потому что им нужно выразить свои чувства.

Дети ноют, потому что они чрезмерно чувствительны или вспыльчивы.

Дети ноют в ответ на переменное подкрепление.

1. Дети ноют, потому что им нужна помощь или дополнительные ресурсы.

Это одна из главных причин, по которой дети ноют. Они чувствуют себя усталыми, измученными и нуждаются в вашей помощи. Иногда, посредством нытья, они говорят вам: «Я больше не могу вести себя как взрослый, пожалуйста, позаботьтесь обо мне, как о маленьком ребенке».

Когда дети испытывают напряжение, стресс, голод, жажду, усталость или перегруженность (часто вызванного изменениями установившегося распорядка дня), они превращаются в капризных нытиков. Они требуют немедленной поддержки в виде ресурсов – поспать, попить воды или молока, перекусить, отдохнуть, сменить памперс.

Тем самым они следуют научно-доказанным фактам: когда вы ноете, вы привлечете внимание людей (и требуемые ресурсы), быстрее, чем если вы не делаете этого. Это просто более эффективно. Люди настроены реагировать на нытье больше, чем на обычную речь или даже плач. Это заставляет нашу кожу покрываться мурашками и отвлекает от любых дел, чем бы мы не занимались.

Правильная стратегия.

Когда ребенок ноет, задайте себе вопрос: «Мой ребенок устал, голоден, хочет пить, испытывает стресс или подавлен?, «Его день был слишком насыщен и перегружен впечатлениями?», «Оно поздно лег вчера ночью?», «Есть ли какая-либо эмоциональная проблема (например, появление младенца в доме или проблемы в детском саду), которая мучает его?», «Есть ли физическая проблема (например, плохое самочувствие, режутся зубы или боль в животе), которая беспокоит его?».

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Спокойно продемонстрируйте нейтральный способ попросить о чем-то, например: «Можно мне попить?». Напомните себе, что детское нытье – это неотложная необходимость в ресурсах или утешении.

2. Дети ноют, потому что им нужно больше связи с родителями или позитивных впечатлений.

Иногда нытье – это сигнал о том, что ребенку нужно почувствовать связь с близкими людьми. Когда дети становятся особенно плаксивыми, им требуется проводить больше времени с родителями, например, за чтением, приготовлением еды или совместной игрой. Дети нуждаются, чтобы родители «повернулись к ним лицом» и чаще выражали эмоциональную связь. Когда ребенок спрашивает: «Ты поиграешь со мной?», родителю важно согласиться: «Да, давай играть! Я люблю играть с тобой!» и найти время для этого.

Дети чаще ноют, когда обстановка в семье негативная или конфликтная. Согласно исследованиям, когда матери проявляли негатив, дети больше ссорились и дрались, а когда негатив демонстрировали отцы, то дети чаще плакали и ныли.

Правильная стратегия.

Когда ребенок ноет, оцените свой уровень стресса, эмоциональности, количество времени, которое вы проводите с детьми и обстановку в семье в целом. Постарайтесь тратить чуть больше времени на укрепление связи с детьми.

3. Дети ноют, потому что им нужно выразить свои чувства.

Иногда именно нытье, а не плач является для маленьких детей способом выразить печаль или раздражение. Родители должны принимать, признавать и поддерживать детей и их чувства, вместо того, чтобы исправлять их, ругать или пытаться контролировать. Чем больше мы готовы признать негативные эмоции детей, тем счастливее они себя почувствуют в конечном счете.

Правильная стратегия.

Напомните себе, что нытье может быть способом выражения эмоций, которые лучше встретить добротой и сочувствием. Если вам тяжело слушать, как дети ноют, глубоко дышите в течение 5 секунд, чтобы успокоиться. Вспомните последний раз, когда вы сами нуждались в том, чтобы поплакать или пожаловаться, испытывая необходимость выплеснуть свои чувства.

4. Дети ноют, потому что они чрезмерно чувствительны или вспыльчивы.

Дети отличаются по темпераменту, а также умственным, физическим и эмоциональным характеристикам. Выделяют три типа детского темперамента (хотя ни один ребенок не вписывается полностью ни в одну из категорий):

легкий и гибкий;

активный и вспыльчивый;

медленный и осторожный.

Правильная стратегия.

Напомните себе, что некоторые дети от рождения обладают более интенсивными реакциями или сильной волей. Некоторые дети более тревожные, чем остальные, и им труднее справиться с новыми впечатлениями и переменами. Они так «запрограммированы» от природы, и если вы сможете научить их эффективным способам управления своими эмоциями, это будет большим прогрессом.

5. Дети ноют в ответ на переменное подкрепление.

Люди будут повторять определенную модель поведения в течение длительного времени при наличии переменного подкрепления. Например, если ваш ребенок ноет, выпрашивая мороженое после обеда, а вы иногда разрешаете ему это, он будет продолжать ныть еще очень долго, чтобы получить желаемое.

Правильная стратегия.

Избегайте подкреплять нытье, будьте последовательным и не нарушайте установленные правила от случая к случаю, когда дети просят «еще немного» поиграть в видеоигры, купить еще одну игрушку в супермаркете, или лечь спать позже. Потакание прекращает нытье на данный момент, но усиливает его в долгосрочной перспективе.

Но родители не хотят испытывать дискомфорт, выслушивая бесконечное нытье, и считать себя «злыми». Многие охотно примеряют на себя образ доброй феи, исполняющей детские желания (это часто приводит к тому, что дети говорят что-нибудь вроде: «Ты самая лучшая мама на свете, поэтому купи мне эту игрушку!»). Но если вы сдадитесь один раз, ожидайте, что за этим последуют несколько недель нытья.

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Для того, чтобы разрушить систему переменного подкрепления, делайте детям сюрпризы «ни с того ни с сего», но не потакайте нытью.

Хотя проявлять понимание, принятие и нежность в ответ на нытье не очень легко, это отличный способ укрепить связь с ребенком. Давая позитивный, любящий ответ, когда ребенок ноет, вы пополняете его «эмоциональный банковский счет», снижая вероятность, что ребенок продолжит хныкать в будущем.опубликовано econet

By Erin Leyba

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