Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Детский стресс: чем опасен и что делать? Советы родителям

Детский стресс: чем опасен и что делать? Советы родителям

Автор: Econet 17 сентября 2022 6428
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Родители ошибочно полагают, что стресс и нервное перенапряжение возникают только в зрелом возрасте. Маленькие дети часто испытывают подобное состояние, переживают от случайно услышанной фразы, ссоры между членами семьи. Малыши не понимают причину плохого настроения и апатии, а взрослые списывают хандру на переходный период.

Детский стресс: чем опасен и что делать? Советы родителям

Современный ребенок живет в постоянном потоке информации, которая формирует его внутренний мир. Она подавляет его неокрепшую психику, провоцирует детский стресс. Задача родителей – заметить негативное состояние, помочь справиться с его последствиями, научить правильно реагировать на внешние факторы.

Чем опасен детский стресс?

В любом возрасте психологический дискомфорт опасен для человека. Он присутствует в современной жизни, влияет на настроение и самочувствие. Многие люди просто недооценивают опасность стресса, который запускает серьезные заболевания и патологии в организме.

Детский стресс встречается часто, может перерастать в хроническую форму. Он провоцирует психосоматические нарушения у ребенка. При постоянном нервном перенапряжении надпочечники активно вырабатывают гормон кортизол, влияющий на работу всех органов и систем.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

На фоне стресса у ребенка могут развиваться:

  • аллергия и дерматит;
  • бронхиальная астма;
  • внутричерепное давление и головные боли;
  • приступы эпилепсии;
  • сахарный диабет.

Дети, переживающие стресс, не могут сосредоточиться на учебе. При переизбытке кортизола они отстают в росте и весе, обостряются сердечно-сосудистые заболевания.

Как правильно справиться с детским стрессом: советы психологов

Специалисты выделяют несколько характерных признаков, указывающих, что ребенку нужна помощь и поддержка взрослых:

  • Резкая смена настроения без причины, частые истерики и срывы на крик.
  • Сон становится беспокойным, с частыми ночными кошмарами и слезами. Малыш может разговаривать, плакать и кричать.
  • Дошкольники нередко «впадают в детство», начинают сосать палец, проситься на руки к матери, ухудшается качество речи.
  • В редких случаях появляются проблемы с неконтролируемым мочеиспусканием, что добавляет стресса в жизнь ребенка.
  • Учащаются конфликты на игровой площадке, в детском саду или школе.

Детский стресс: чем опасен и что делать? Советы родителям

Школьники при стрессе жалуются на усталость и головные боли, тошноту, под разными предлогами уклоняются от школы, забрасывают спорт и танцы. Появляется апатия и замкнутость, дети не показывают радость от долгожданного подарка или поездки.

При появлении тревожных симптомов постарайтесь следовать советам опытных психологов:

  • При нарушении аппетита не заставляйте малыша переедать, не боритесь за каждый кусочек, не оказывайте давление.
  • Если стресс влияет на сон, не злитесь, создайте комфортные условия в спальне: красивый ночник, чтение сказки, легкая беседа или чай с мятой расслабят, настроят на отдых.
  • В состоянии перевозбуждения малыши становятся агрессивными. Не давайте сдачи, старайтесь успокоить ребенка и перевести энергию в безопасное русло. Больше общайтесь и беседуйте, не осуждая ситуацию.
  • Рассеянность и невнимание раздражают родителей, поэтому давайте простые и короткие поручения, старайтесь занять детей интересными и активными делами.

Стресс у ребенка не следует оставлять без внимания. Он часто сопровождается раздражительностью, истериками, заиканием. Не ругайте детей, чтобы не усугубить ситуацию. Обратитесь к врачу, который подберет седативные препараты на растительной основе. Не давайте лекарства без обследования, чтобы не замаскировать более серьезные болезни, не применяйте телесные наказания.

Родителям сложно понять ребенка в состоянии стресса. При появлении признаков тревоги и невроза не применяйте ответную агрессию или угрозы, действуйте мягко и ненавязчиво. Не отказывайтесь от помощи психолога: он скорректирует поведение ребенка, подберет безопасное и продуктивное лечение в зависимости от симптомов. опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

дети воспитание семья родители

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Искусство жизни состоит не только в том, чтобы сесть на подходящий поезд, сколько в том, чтобы сойти на нужной станции Андре Зигфрид
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.