Детский кризис 7-ми лет

Суть всякого кризиса кроется в перестройке внутреннего переживания. То, что для ребёнка было значимым, становится неважным на следующей ступени его развития. В это время перестраивается детское сознание в смысле отношения его к внешней среде. Чем так важен кризис 7 лет?
Кризис – это сложный, переломный момент в развитии ребенка, отделяющий один возрастной этап от другого. Кризис можно рассматривать как вереницу внутренних детских изменений при слабых переменах, видимых внешне.
Возраст 7 лет - поворотный момент в развитии маленького человека. Получается, что один возраст терпит перестройку, чтобы заложить основу следующему этапу.
Ярким признаком сложностей семилетнего возраста считается появление четко различимых внутренней и внешней граней личности.
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Появляются некие особенности, характерные для кризиса 7 лет.
Ключевое психообразование, которое порождается кризисом 7 лет - возможность и необходимость в социальном функционировании. Ребенок обретает социальную позицию – пока это роль школьника.
В процессе кризиса 7 лет чувства дошкольной жизни меняются на школьные, - появилась общность внешней среды и личности ребенка.
Окружающая ребенка среда становится с позиции развития абсолютно другой с того момента, когда ребёнок вступил в следующую возрастную группу.
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Кризис – неотъемлемый этап развития личности ребенка. Поэтому не стоит паниковать и чрезмерно переживать по этому поводу. Совместными усилиями вы сможете преодолеть этот непростой период.
(по материалам «Вопросы детской психологии» Л. С. Выготского)опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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