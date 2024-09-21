Детские травмы отравляют нашу жизнь

Многие люди, имеющие комплексы, страхи, угнетенное душевное состояние, не догадываются об истоках возникновения своих неприятностей. Зачастую психоэмоциональные нарушения, проблемы в общении с людьми и даже физиологические заболевания возникают из-за травмирующих факторов, полученных человеком в далеком детстве. Чтобы восстановить нормальное душевное равновесие, необходимо вспомнить прошлое и выяснить их причины.

Согласно статистическим данным, около 80% детей испытывают психоэмоцииональные травмы, еще до достижения пятилетнего возраста. А 20% уже проходят профессиональную терапию в связи с полученными серьезными травмами различной степени тяжести.

Во взрослом возрасте такой опыт часто переходит в посттравматическую патологию, которая способна серьезно ухудшить качество жизни, возможность построить семью, нормальные дружеские и социальные отношения в обществе. Чтобы отрегулировать свои эмоции, память, восприятие событий и научиться выстраивать близкие отношения, необходимо осознать, каким образом детские травмы могут повлиять на формирование личности.

Что мы приносим с собой из детства

Нечеткие детские воспоминания

Полученные в детстве травмы блокируют связные воспоминания о детстве. У таких людей выпадают значительные куски о целых годах, а память возникает вспышками или яркими эпизодами. Многие люди ощущают, как будто детство было кем-то украдено или вырезано из памяти.

Отсечение части личности

Бывает, что человек не чувствует связи с тем ребенком, которым он был когда-то, отделяет себя от него. Таким образом организм борется с психотравмирующими эффектами, намеренно отделяя человека, от травмирующих воспоминаний и размышлений по этому поводу. В таких случаях, отсеченная часть личности все равно будет себя проявлять, обычно негативно в личной жизни. Иногда только квалифицированный психолог сможет помочь заново создать связь и обрести полноценную личность.

Стремление к неподходящим партнерам

Не получившие защиты и заботы от своих родителей, вырастая, люди стремятся во взрослой жизни к деструктивным отношениям в дружбе, любви или профессиональной деятельности. Даже полностью осознавая, что делают неправильный выбор, они раз за разом «наступают на те же грабли». Такие люди выбирают для отношений откровенных абьюзеров, альфонсов, эмоционально холодных или просто неподходящих партнеров. Предупреждения родителей или друзей полностью игнорируются, иногда с ними разрываются все связи, а потом человек остается один на один со своей проблемой, без какой бы то ни было поддержки.

Выбор одиночества

Осознанный выбор одиночества часто бывает либо после череды неудачных отношений, либо как превентивная мера. Человек понимает, что сам делает неподходящий выбор, но ничего не может с этим поделать, поэтому, чтобы избежать очередной боли и разочарований, принимает решение остаться одиноким. Эта логика подразумевает, что если не будет отношений, то не придется испытывать боль потери или предательства. Но с другой стороны, отказ от здоровых позитивных отношений приносит ощущение бессмысленности существования, ненужность и бесполезность, за что он себя же и обвиняет.

Отвернуться от себя

Иногда психотравмирующий фактор был настолько тяжелым, что любое воспоминание об этом приносит сильнейшую боль. Часто люди не могут справиться с ней и наносят себе физические травмы – порезы, синяки, ожоги. Иногда они заканчиваются попытками суицида. Такой человек может полностью игнорировать все предложения разобраться в прошлом и людей, которые его к этому призывают.

Отказ от эмоций

Сильные травмы или насилие серьезно сказывается на эмоциональной составляющей. Такой человек ощущает все эмоции очень неглубоко или вообще не чувствует их. Кроме этого, возможно восприятие самого себя только с негативной стороны. Он будет испытывать неприязнь к комплиментам, ненавидеть заслуженную похвалу и настороженно относится к людям, испытывающим к нему искреннюю симпатию.

Как дальше жить?

Важно осознать, что прошлое, каким бы оно ни было ужасным, уже закончилось. Теперь следует потихоньку собрать в целое разрозненные осколки и заново воссоздать свою личность. Можно обратиться за профессиональной помощью к опытному психологу, есть бесплатные консультации, либо придется самому прочесть статьи и рекомендации по этому вопросу. Это будет долгий процесс, который может быть очень болезненным, но результат точно принесет огромное облегчение и несомненную пользу.опубликовано econet

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