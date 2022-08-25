Детские травмы, которые влияют на нашу личность

Не все, к сожалению, могут похвастаться счастливым и безоблачнывм детством. Часто душевные травмы, перенесенные в ранние годы, оставляют свой отпечаток и на уже зрелой личности, и на жизни вообще. Можно ли забыть трагичные воспоминания и стать вопреки всему счастливым?

Пора детства априори – беззаботный период счастья. Но всегда ли это так? Психологические травмы родом из детства накладывают неизгладимый отпечаток на дальнейшую жизнь и отравляют ее. Но это еще не все. Под влиянием негативного опыта формируется личность. Травмирующий опыт предполагает самые разные психологические травмы, включая насилие сексуального характера, отсутствие заботы и тепла со стороны отца и матери, бытовое насилие и трагичные утраты.

Негативный опыт детских травм

В зрелой жизни все это трансформируется посттравматическое расстройство, негативно влияющее на качество жизни индивидуума и мешает ему воспринимать радости жизни и адекватно функционировать. Имеются ввиду проблемы с контролем своих эмоций, памятью, восприятием себя и окружающего мира, выстраиванием личных взаимоотношений и проч.

Можно ли решить выше означенные проблемы? Для начала нужно разобраться, как конкретно действуют травмы детства на личность.

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Утраченное детство

Те, кто пережил в детские годы сложные травмы, зачастую не в состоянии вспомнить определенные промежутки того времени, но ярко и хорошо помнят обрывочные фрагменты (воспоминания-вспышки). Если предложить такому субъекту рассказать о своем детстве, он не в состоянии будет внятно изложить историю в хронологическом порядке, а будет озвучивать подобным образом: «Детство обычное, как у всех, но был один момент…» Персоны, с которыми в детский период произошло плохое событие, нередко ощущают, что их детство будто украдено неизвестно кем.

Расщепление личности

«Мне кажется, что там, внутри меня, чего-то важного не достает, но не понимаю, чего конкретно» – примерно так характеризуют чувства личности, пережившие определенную драму в детские годы. Ведь психика человека имеет свойство защищать его от травмирующих дум и трагичных воспоминаний. Бывает, что ребенок просто не в состоянии справиться с кошмаром того, что с ним случилось, и подобное «расщепление» – выступает в роли своеобразного механизма выживания. Поэтому, описывая прошлые трагичные события, люди склонны отделять свою персону от того ребенка, которым они являлись, будто говорят вовсе не о себе.

Оставшаяся часть личности может продолжать нормально функционировать, но определенные сферы бытия все равно станут как бы «провисать». К примеру, субъект может быть классными специалистом на работе, но в частной жизни терпеть крах. Отсеченная составляющая личности время от времени проявляется, и происходят ситуации, когда она проявляется наиболее ярко – тогда это нет возможности игнорировать. Воссоединение с «зачеркнутой» стороной себя – сложный и необходимый процесс, ведь только он в состоянии трансформировать личность в здоровую и цельную.

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Тенденция к деструктивным отношениям

Родители априори основные защитники собственных детей. Дети, не видевшие указанной заботы, или испытавшие взамен нее психологические травмы, в зрелой жизни бессознательно выбирают не те отношения (дружеские, личные) и/или не ту работу.

Такие персоны выбирают нарциссичных, деспотичных спутников жизни. Они искренне стремятся к «хорошим», нормальным отношениям, но бессознательно тяготеют к известным с детских лет паттернам. Все время ввязываясь в нездоровые отношения, эти личности в конце концов остаются в полном одиночестве.

Избегание отношений

«Мне более комфортно одному». Подобный выбор выступает следствием ряда неудачных взаимоотношений или предшествует им – в качестве превентивной меры. Нет отношений – нет боли. Вроде бы, логика понятна. Отказ от здоровых, нормальных отношений, являющихся неотъемлемой частью полноценной жизни, в конце концов ведет к тому, что субъект считает себя никому не нужным.

Избегание себя

Если нанесенная в детские годы травма была решающим моментом в важных отношениях (мать, отец, брат, сестра), естественно, что любое, самое незначительное напоминание об этом провоцирует довольно болезненную реакцию. И практически как вариант справится с этим – отвернуться от себя самого.

Непонимание эмоций, отказ от таковых

Понимание и контроль собственных эмоций напрямую связаны с полноценностью личности. Это влияет и на возможность принимать взвешенные решения.

Перенесенные в детские годы травмы (тем более, если подразумевается любой тип насильственных действий) отражаются в перспективе на эмоциональной сфере человека. Такая персона может переживать эмоции «притуплено», или не ощущать ни негативных эмоций, ни позитивных. Он может переживать по отношению к себе только отрицательные эмоции – подобному субъекту трудно принимать похвалу в свой адрес, он с подозрением относится к тем, кто выражает ему симпатию, нередко выбирает маску интеллектуальный персоны, отталкивая людей высокомерием или странностями в поведении.

Как с этим жить?

Необходимо уяснять, что какой бы трагичной не являлась прошлая травма, – это не конец жизни. С этим важно работать. Реальным выходом из сложного положения выступает терапия.

Если человек чувствует, что в силах самостоятельно бороться с последствиями детских травм, он, в первую очередь должен признать существующую проблему, а не пытаться укрыться, уйти от нее.

Осознать, что травмы детских лет отравляют вам существование, – это уже большой шаг на пути к осознанности. Собирать по осколкам собственную личность, позволить себе отогреться, восстановиться и проч. – длительный и довольно болезненный процесс. Но со временем результат будет. Поверьте, всегда есть шанс вновь ощутить краски жизни и увидеть то хорошее, что она нам может подарить.опубликовано econet.ru.

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