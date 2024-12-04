Детские обиды: Как помочь ребёнку преодолеть обидчивость

Практические советы психолога для работы по преодолению обидчивости у ребёнка.

«Мой ребёнок обижается на сверстников», - так звучит один из самых частых запросов родителей на работу психолога с ребёнком дошкольного и младшего школьного возраста. Родители как люди взрослые понимают, что обидчивость способна разрушить даже самые тесные дружеские отношения, поэтому стараются помочь сыну или дочке справиться с обидчивостью.

Обидчивость: как помочь ребенку справиться

Обидчивость ребёнка одинаково беспокоит мам и пап. Поэтому с запросом «Мой ребёнок часто обижается» нередко приходят оба родителя, и это хорошо. Во-первых, возникает возможность в первой же беседе отследить семейные корни обидчивости мальчика или девочки, во-вторых, и мама, и папа сразу могут задать все интересующие их вопросы.

На первой же встрече даю родителям информацию, рассказываю о возможных причинах обидчивости.

Ребёнок обижается не тогда, когда сталкивается с тем или иным поведением другого человека, ребёнок обижается, когда сталкивается с собственными сильными эмоциями, с которыми не может совладать.

В этих случаях он, спасаясь от трудной ситуации, уходит от контакта. Иногда при этом пытается манипулировать окружающими. Так или иначе, обижаются все дети. Да и большинство взрослых время от времени. Но дети - чаще. У ребёнка опыта меньше, ему труднее справляться с вдруг нахлынувшими эмоциями. У детей маловато социального опыта, чтобы с достоинством выйти из той или другой трудной ситуации, приходится обижаться. Если обидчивость не нарушает отношений со сверстниками, бить тревогу не стоит. Но стоит помочь.

Обиду как форму поведения ребёнок берёт из семьи.

На первой же консультации с родителями, озабоченными обидчивостью чада, спрашиваю: "Кто в семье обижается? Кто демонстративно игнорирует ребёнка? Кто лишает ребёнка общения в случае непослушания?" Мне не важно - кто именно. Но такой человек в семье точно есть. Дорогие родители, хотите помочь ребёнку - помогите сначала себе. Это как в самолёте - сначала наденьте маску на себя, потом на ребёнка.

Часто обижаются дети ироничных родителей.

Родители этого типа выделяются в любой череде встреч с мамами и папами. Умные, артистичные, с богатой, образной речью, часто с выразительной жестикуляцией. И при этом с иронией разной степени – от тонкой насмешки до грубого сарказма:

«..Воспитатель стоит передо мной – девочка девочкой. Я, говорю, понимаю, что в своём училище вы были отличницей…»

«Да я, собственно, не то, что не бью сына, я и не кричу! Я просто говорю – ну, ты молоде-ец! Давай вместе подумаем, какого подарка ты за это заслуживаешь!»

«Если бы ты был девочкой – говорю я сыну, - я бы понял твою любовь к этим краскам-карандашам…»

Такие вот они – ироничные! Наверное, в приятельской беседе с такими людьми довольно интересно, но как их собственные дети чувствуют себя среди всего этого непонятного, противоречивого? Дети таких родителей, из моего опыта, либо болезненно обидчивы, либо скрыто агрессивны.

В ироническом высказывании говориться не то, что подразумевается. Фраза «ну, ты молодец!» может иметь противоположный смысл в зависимости от контекста. В течение дня ребёнок может услышать эту фразу, когда сам, без напоминаний убрал игрушки и когда разбил чашку. И только к 11-12 годам мальчик или девочка развит настолько, чтобы понять, похвалили его этой фразой или поругали. В 5-6 лет ребенок этого не может – никакой ребёнок! Просто его мозг ещё не может связать эту информацию воедино.

Что же происходит с ребёнком, с дошкольником или младшим школьником, когда он слышит этого самого «молодца», сказанного с особой интонацией? Он попросту теряется, смысл общения ускользает, и ребёнок уходит от контакта – обижается. Буквально – выключается из общения! И чем чаще ребёнок реагирует обидой дома, тем чаще он будет обижаться, уходить от контакта в садике или на детской площадке.

Часто подобная информация о причинах детской обидчивости даёт самим родителям материал для семейной коррекции. Родители отслеживают те случаи, когда сами готовы обидеться, исследуют собственную обидчивость, ищут другие, более конструктивные формы выражения эмоций.

На индивидуальных занятиях с детьми мы учимся говорить о «трудных» чувствах, рисуем комиксы про обиду, совместно придумываем способы конструктивных выходов из тех ситуаций, в которых мальчик или девочка раньше реагировали бы обидой.

Важная часть работы по преодолению обидчивости – работа со специально написанной сказкой. Например, с такой:

Клубок обиды

Дело-то не в том, что Миша хотел обидеться на Пашу и Кирилла, дело как раз в том, что Миша и не хотел обижаться, просто так само вышло. Честное слово!

Кирилл первый вышел на улицу и Мише по домофону позвонил, гулять позвал. Миша собрался быстренько – дома сидеть не хотелось, - взял мяч и на улицу выскочил. Кирилл, а с ним его двоюродный брат Паша ждали на скамейке.

- Давайте в футбол! – крикнул Миша.

- Да ну, неохота! – сказал Кирилл, он вообще любит командовать! – Лучше в прятки.

«Снова рекомендовался! Ему надо, чтобы всё было, как он сказал! А я не хочу!» - подумал Миша. Обижаться-то не хотел, просто так подумал.

- А я в прятки не хочу! – сказал Миша, отвернулся и отошёл.

И вдруг… Оно, то самое, лежало прямо около бордюра и напоминало маленький серенький мячик. Миша вообще мячики любил, поэтому наклонился и поднял тот самый мячик. Он оказался на удивление тёплым и мягким, в руке он был больше похож на клубок толстых серых ниток. И вот этот самый клубок завозился в Мишиной руке, словно бы устраивался поудобнее.

- Ой! Ты что, живой? – шепнул ему Миша.

- Ага! – шепнул в ответ клубок, - Я знаю, что тебя Миша зовут, а я – Клубок Обиды. Это ты правильно сделал, что не стал с теми мальчишками играть. Пусть знают! А то, ишь, раскомандовались! Будут знать, как без тебя! Без тебя-то ску-учно!

- Да-да, Клубочек, это ты всё правильно говоришь! – и Миша с клубком в руке отошёл к другой скамейке и уселся спиной к ребятам. А Клубок Обиды продолжал свою речь:

- Ещё прибегут! Еще позовут! Вот подожди, как миленькие прибегут! А ты им скажешь, что вообще не хочешь играть, пусть поуговаривают!

Мише было очень приятно слушать Клубок! Кажется, Клубочек понимал его даже лучше мамы.

Так Миша сидел и слушал Клубок Обиды несколько минут. Душу заполняла тёмная обида, он одновременно жалел себя, злился на Кирилла и хотел, нет, мечтал, чтобы его позвали играть. Он, конечно, сначала откажется, а потом согласиться.

А играть очень хотелось! За спиной кричали и смеялись ребята. К Кириллу и Паше присоединились девочки-близняшки Алина и Полина. Полина Мише особенно нравилась. Или Алина? Ну, он ещё толком не разобрался, они ведь совершенно одинаковые. Так вот, дети смеялись, звали друг друга, играли, а о Мише совсем забыли!

И вдруг Миша почувствовал себя очень-очень одиноким, как будто он один на всём белом свете! Клубок Обиды всё шептал своё:

- Правильно, что обиделся! Тебе и без них хорошо!

- Да не хорошо мне без них! Мне плохо! – крикнул Миша, размахнулся и кинул Клубок Обиды в кусты – чтобы больше никто не нашёл. Избавился от обиды – и стало легко-легко! Солнце светит, друзья рядом, в общем – хорошо!

- Кирилл! Паша! Девочки! И я с вами буду играть! – закричал Миша и побежал к друзьям.

На занятии мы не только читаем и разбираем сказку, но и на символическом уровне избавляемся от обид, например, кидаем «клубки обиды» в корзину. Эта часть работы обычно очень нравится маленьким клиентам и проходит шумно и весело.

В заключение семья получает для дальнейшей работы с сыном или дочкой персональную сказку и задание – дома, в кругу семьи, на символическом уровне попрощаться с обидами.опубликовано econet

Автор Лариса Кононова

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