Детская психосоматика: Иногда болезни – это просто болезни

В статье мы детально разберемся, что на самом деле из себя представляет детская «психосоматика».

В век научно-технического прогресса современной маме не позавидуешь. Информации навалилось столько, что остаться мамой, не наносящей вред и психологическую травму ребенку, просто нереально. Кормишь грудью больше года – блаженная, кормишь смесью – эгоистка. Спишь с ребенком – сексопатология, оставляешь одного в кроватке – депривация, выходишь на работу – травма, сидишь с ребенком дома – нарушенная социализация, водишь на кружки – перенапряжение, не водишь на кружки – растишь потребителя... И было бы смешно, если бы не было так грустно. Не успела мама пережить и переосмыслить все статьи по психологии развития и воспитания – а тут новинка в обертке прописной истины. Если заболел ребенок, виноватой может быть только мама - не прямо, так косвенно, не физически, так энергоинформационно… И как при всем этом сохранить здравый рассудок, не впасть в депрессию и не превратится в тревожного невротика?

Детская психосоматика

Предлагаю оставить маму в покое, и взвешенно разобраться, что на самом деле из себя представляет детская «психосоматика».

Изначально я предполагаю, что «травля мамы» началась с тех самых времен, когда популярная формула «все болезни от мозгов» вышла на первый план статей популярной психологии. Если мы знаем, что в основе любого заболевания лежит какая-то психологическая проблема, значит нужно ее найти. Но когда вдруг оказалось, что у ребенка нет озабоченности материальными ценностями и достатком, что ребенок не испытывает такой усталости и ограничения ресурса как взрослый, не имеет проблем сексуального характера и пр.

Собственно в силу возраста ребенок еще не вплетен в социальную структуру настолько, чтобы иметь все те комплексы и переживания, которые взрослые наживали годами, сразу обнаруживается незадача - или трактовка причин неверна (но как не хочется в это верить), или проблема в маме (а как объяснить иначе?).

Да. Ребенок действительно во многом зависит от мамы, ее настроения, соответственно поведения и т.д. Часть «проблем» ребенок впитывает с материнским молоком, через гормоны; часть от недостатка ресурса и невозможности дать ребенку то, что действительно нужно; часть от того, что ребенок становится заложником вымещения некоторых проблем, из-за усталости, незнаний, недопониманий и ошибочных трактовок и пр..

И вот когда речь заходит об ангине, больных ушках, энурезе и пр. многое можно обсуждать, решать и делать скидку на то, что не все должны разбираться в медицине или психологии на равне со специалистами. Но современная проблема общества заключается и в том, что акцент со «всех болезней от мозгов», а «детских болезней от мозгов их родителей», сместился на мам с особенными детьми.

В лучшем случае это карма, урок или опыт, в худшем же наказание, воздаяние и отработка… И тогда оставаться в стороне просто губительно. Поэтому, первое, что важно понять тому, кто действительно интересуется «психосоматикой» и хочет работать над собой в этом направлении, это то, что НЕ ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ МОЗГОВ. И даже не 85%, как многие об этом пишут ;)

Иногда болезни – это просто болезни

Бывает так, что стресс снижает иммунитет. Но стресс это понятие не только психическое, а и физическое. Переохлаждение или перегрев, яркий свет, шум, вибрации, боль и пр. – все это тоже стресс для организма, и тем более для детского. Также стресс это не синоним плохого (читай дистресс и эустресс), и истощать и ослаблять организм, могут вполне себе позитивные события, сюрпризы и т.д.

Более того, если ребенок ходит в сад/школу, он постоянно находится в зоне риска вирусного или бактериального инфицирования. Если в саду ветрянка, если в саду коклюш, если на кухне какая-то палочка высеялась в избытке, глисты, вши и пр. говорит ли это о том, что мама ребенка спроецировала на него свои психологические проблемы? Говорит ли это о том, что заболеют только те дети, у которых в семье неблагоприятный психологический климат?

В моей практике работы с аллергическими заболеваниями, был случай мамы, которая долго искала свои «скрытые обиды и спорные чувства» по отношению к отцу ребенка, с которым была в разводе. Связь была очевидна, потому что высыпания на теле девочки появлялись через время после встреч с папой, но чувства не находились, потому что развод был полюбовным. Беседа с родителями не давала никаких зацепок, но беседа с ребенком обнаружила тот факт, что папа, при встречах с дочкой, просто закармливал ее шоколадом, а чтобы мама не ругалась, это был их маленький секрет.

Просто нужно принять как факт, что иногда болезни это просто болезни.

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Иногда болезни являются следствием психологических проблем в семье

Различные семьи, различные условия проживания, уровень достатка, образования и пр. Бывают семьи «неполные», а бывают и «переполненные», с бабушками/дедушками, или когда на одной территории живет несколько семей, н-р, братьев и сестер.

В семьях «переполненных» у детей слишком много разных моделей и вариантов установления взаимоотношений, прав, обязанностей, в неполных – наоборот. Часто, как от переизбытка так и от недостатка этих связей возникают конфликты. Скрытые или явные, они есть практически в любой семье, и могут влиять на здоровье ребенка, как прямо, так и косвенно.

По каким же маячкам можно заподозрить именно психсоматическую основу заболеваний у детей?

1. Возраст ребенка до 3 лет, особенно в случае, когда ребенок находится на грудном вскармливании и большинство своего времени проводит только с одним из родителей (опекунов).

2. Заболевания появляются как будто из неоткуда, без всяких предвестников и соответствующих условий (если это не глисты).

3. Заболевания имеют тенденцию к постоянному повторению (одни дети постоянно болеют ангинами, другие отитами и т.д.)

4. Заболевания проходят легко и слишком быстро или наоборот излишне затягиваются.

Все это может указывать на психосоматическую основу возникновения заболевания, но не обязательно.

Н-р, в семье, где ребенку запрещается проявлять негативные эмоции (плакать, кричать, злиться и т.д.), ангина вполне может быть своеобразным способом показать родителям, что молчание, затрудненное дыхание и затрудненное глотание (то же происходит, когда ребенок должен подавить «истерику») и т.д. – это не нормально, так быть не должно.

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Однако бывает такое, что ребенок болеет ангинами в семье, в которой разрешено проявлять свои эмоции и принято обсуждать и проговаривать свои проблемы. Тогда это говорит о том, что область горла, это просто конституционально слабое место в организме, поэтому любая усталость, перенапряжение и т.д. прежде всего «бьют» туда.

Анализ семейного случая специалистом по психосоматике помогает определить, есть на самом деле психологическая причина у недуга или причина все же физиологическая.

Иногда болезни неосознанно проецируются самими ребенком, для достижения вторичной выгоды

С самого раннего детства ребенок усваивает понимание того, что заболевшему предоставлены особые «льготы», в виде вкусностей, внимания, дополнительного сна и мультиков и пр.

Чем старше становятся дети, тем больше вторичная выгода принимает характер избегания – не ехать к бабушке, не идти в сад, пропустить контрольную, переложить свою работу на кого-либо и т.д.

Все эти варианты слабо зависят от маминого психологического состояния, и вместе с тем легко распознаются и могут быть грамотно объяснены и скорректированы ею.

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Иногда болезни являются проявлением алекситимии или реакцией на табуирование

И это распознать не так просто, но очень важно.

В силу недостаточного словарного запаса, неумения выражать свои чувства с помощью слов и просто элементарным недопониманием каких-либо связей и процессов взрослого мира, ребенок выражает свои переживания через тело.

Обычно такими становятся темы «необсуждаемые» или «тайные», н-р, тема смерти, тема потери, тема секса, тема насилия (психологического, физического, экономического и т.д.) и т.д.. Застраховаться от этого невозможно, и как показывает практика, тому же насилию подвергаются и дети, с которыми родители обсуждали подобные вопросы, и дети, с которыми беседы не проводились. Случается это не только с детьми старшего возраста, но и с малышами. Первыми весточками о том, что что-то идет не так могут быть резкие изменения в поведении, успеваемости, ночные кошмары, ночные недержания и т.д.

Иногда болезни к детям приходят сквозь поколения

От прабабушек и прадедушек, а не от психологического климата в новой семье. Психологические теории о наследственных патологических паттернах, вы скорее всего уже читали. Их легко представить в виде старого анекдота, в котором:

Внучка обрезала крылья индейке, поставила ее в духовку и задумавшись о том почему такие вкусные части нужно выбрасывать, спросила у мамы:

- Зачем мы обрезаем индейке крылья?

- Ну как же, моя мама – твоя бабушка всегда так делала.

Тогда внучка спросила у бабушки, зачем обрезать крылья индейке, и бабушка ответила, что так делала ее мама. Ничего не оставалось девочке, как подойти к прабабушке и спросить, почему в их семье принято обрезать индейке крылья и прабабушка сказала: -

Не знаю зачем вы обрезаете, а у меня была очень маленькая духовка и индейка целиком в нее не влезала.

В наследство от наших предков, мы получаем не только нужные и полезные установки и навыки, а и такие, которые утратили свою ценность и значимость, а иногда даже превратились в деструктивные (н-р, установка предков, переживших голод «есть прозапас», как причина детского ожирения). Поэтому обнаружить связь с конкретным событием прошлого на первый взгляд может быть достаточно сложно, т.к. опять-таки, в семье нет особых конфликтов, мама относительно психически стабильная и пр.. Но возможно)

Иногда детские болезни это просто данность

Случается так, что родители ведут аморальный образ жизни, курят, пьют и т.д., и у них рождаются абсолютно здоровые дети. А бывает, что долгожданный ребенок, выношенный с любовью и заботой, рождается с патологией. Почему происходит так наверняка никто не знает. Ни врачи, ни психологи, ни священники, все только предполагают и часто версии эти исключают одна другую.

Патология может быть явно выраженной, а может быть косвенной, и в таком случае всегда найдется кто-то, кто «объяснит» маме, что она не так думает, не так делает и т.д., потому что «все болезни от мозгов, а детские болезни от мозгов родителей»! Если есть возможность тактично объяснить таким людям, что «худший совет непрошенный» – это был бы самый лучший вариант.

Конечно, мамы особенных детей очень часто могут задаваться вопросами, что они сделали не так. И ответ здесь может быть один – все было сделано так, как должно было быть сделано. Не берите на себя вину, которую вам навязывают «психосоматические доброжелатели».

В психотерапии есть такое направление «позитивной психологии и психотерапии». Оно исходит из понимания, что события, которые происходят с нами изначально не плохие и не хорошие, а просто такие, какие они есть. Любую ситуацию можно принять как данность, просто как случившийся факт «да, это случилось и это так». И любой ситуации можно задать направление развития – «да, это случилось с нами, в этом никто не виноват, я не могла повлиять на это событие ранее, но я могу приложить все усилия, чтобы с теми данными, которые уже есть, направить нашу жизнь в конструктивное русло».

И напоследок, хочу напомнить мамам, что дети которые часто и долго болеют вовсе не обязательно имеют больше психологических сложностей и проблем в семье, чем дети, здоровье которых нам кажется идеальным. Тело, это всего лишь один из вариантов перерабатывания энергии, в том числе психической. Чей-то ребенок решает свои проблемы и проблемы семьи через учебу, чей-то через характер, чей-то через поведение и т.д.

Это, конечно же, напоминание не для злорадства, а для того, чтобы вы понимали, что если детские недуги случаются в ваших семьях чаще, чем в других, нужно не корить себя в родительской несостоятельности, а заручиться поддержкой медиков и психологов.опубликовано econet

Автор Анастасия Лобазова

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