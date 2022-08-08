Детская ложь: причины и что делать

Ложь - это механизм адаптации, который позволяет ребенку приспособиться к окружающему миру. Если ребенок обманывает, это зачем-то нужно. Бессмысленно наказывать его, если не разобраться, что за этим стоит. Ложь выступает индикатором того, что в ваших отношениях с ребенком что-то не так.

Думаю, если поспрашивать вокруг людей, вряд ли найдется человек, который бы ни разу в жизни не солгал. Мы можем обманывать, чтобы избежать каких-то неприятных ситуаций или по какой-от другой причине. Дети также нередко прибегают ко лжи. Почему дети обманывают, что родителям стоит делать с этим, и когда ложь уже перешла грани и требуется терапия?

Ребенок обманывает. В чем причина и что делать?

Почему дети лгут?

Прежде чем написать данную статью, я спросила своего 12 летнего ребенка о том, что побуждает детей лгать. Она назвала три причины: избежать чего-то неприятного, получить что-то желанное и выставить себя в более позитивном свете. Я думаю, если поразмыслить в этом направлении, то большинство из нас придут к тем же самым основным причинам. Это общие мотивы, но есть и несколько менее очевидных причин, по которым дети могут не говорить правду - или, по крайней мере, всю правду.

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Для того, чтобы эффективно справляться с детской ложью, необходимо очень точно понимать ее причины. Из этого понимания будут рождаться тактики.

Итак, что еще может лежать в основе детской лжи:

Чтобы проверить новое поведение

Доктор Роуз говорит, что одна из причин, по которой дети лгут, заключается в том, что они открыли для себя эту новую идею и тестируют ее, как и в случае с большинством видов поведения, чтобы посмотреть, что из этого получится. «Они задаются вопросом, а что будет, если я солгу об этом?». "Что я буду из этого иметь? От чего это меня спасет? Что это мне даст?».

Сначала говорят, потом думают

Доктор Кэрол Брэди, доктор философии, клинический психолог и постоянный обозреватель журнала ADDitude, работающая со многими детьми с СДВГ, говорит, что они могут лгать из-за импульсивности. «Одна из отличительных черт импульсивного типа СДВГ - говорить, прежде чем они подумают, - говорит она, - так что часто вы столкнетесь с этой проблемой лжи».

Ложь во спасение

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, в определенных ситуациях родители могут фактически побуждать детей «лгать во благо», чтобы позаботиться о чьих-то чувствах. В этом случае ложь и то, когда ее использовать, подпадают под определение социальных навыков.

Дети не видят грань между фантазией и реальностью

Вы когда-нибудь надеялись, что сможете что-то изменить, просто пожелав этого? Дети не только надеются на это, но и верят, что это возможно. Примерно до семи или восьми лет дети часто видят размытую грань между реальностью и фантазией не знают. Они думают, что выдавать желаемое за действительное действительно работает. Они верят в супергероев, единорогов и их способность проверять факты. Поэтому, когда они говорят, что не делали этого, они имеют в виду, что хотят, чтобы они этого не делали, и пытаются сделать это правдой.

Отдельно хочется сказать о мотиве - повышение самооценки и получение одобрения.

Дети, которым не хватает уверенности, могут говорить ложь о себе, чтобы казаться более особенными или талантливыми, чтобы повысить свою самооценку и хорошо выглядеть в глазах других.

Конструирование новой реальности

В своей работе мне приходилось много работать с детьми с поведенческими сложностями, которые очень много пережили в своей жизни: росли в асоциальной среде, были в детском доме, подвергались унижениям и оскорблениям. Для того, чтобы хоть немного спасти себя от тяжелой правды, они с головой погружались в фантазии о жизни в идеальностях мире, где все их любят, и где у них все получается. Выдавая фантазию за реальность.

Что родители могут сделать с ложью

И доктор Роуз, и доктор Брэди говорят, что в первую очередь важно подумать о функции лжи. Для чего ребенок прибегает к обману.

Ложь уровня 1

Когда дело доходит до лжи, направленной на привлечение внимания, доктор Роуз говорит, что, вообще говоря, лучше ее игнорировать. Вместо того, чтобы резко сказать: «Это ложь. Я знаю, что с тобой такого не случалось», - он предлагает мягкий подход, при котором родители не наказывают, но также не уделяю этому много внимания.

Это особенно верно, если ложь исходит из заниженной самооценки. «Так что, если они говорят:«Я забил 10 голов сегодня на футбольном матче, и все подняли меня на руки, и это было потрясающе», и вы думаете, что это неправда, тогда я бы посоветовал не задавать кучу последующих вопросов " Для такой низкоуровневой лжи, которая на самом деле никому не причиняет вреда, игнорирование и перенаправление на то, что более основано на фактах, - это путь.

Ложь уровня 2

Если это не сработает, говорит доктор Роуз, родители могут быть более откровенными, сделав мягкий выговор. «У меня бывали ситуации, когда это была раздутая фантастическая ложь», - говорит он. «Я попрошу родителей обозначить это и называть небылицей. Если ребенок рассказывает одну из этих историй, родитель мягко скажет: «Эй, это звучит как небылица, почему бы тебе не попробовать еще раз и не рассказать мне, что на самом деле произошло?»». Речь идет о том, чтобы указать на поведение и подбодрить ребенка попробовать рассказать еще раз.

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Ложь уровня 3

Если что-то более серьезное, например, дети постарше лгут о том, где они были или сделали ли они домашнее задание, родители могут подумать о наказаниях. Дети должны понимать, что такая ложь будет иметь последствия. Как и все последствия, доктор Роуз рекомендует, чтобы это было чем-то недолгим, что дало бы ребенку шанс исправиться. Некоторые примеры: забрать телефон на час или работа по дому.

Кроме того, в зависимости от серьезности, также должен быть компонент обращения к тому, о чем они лгали. Если ребенок сказал, что у него не было домашних заданий всю неделю, а затем родитель узнает, что у него было домашнее задание каждый день, это должно иметь какие-то последствия, и он также должен сесть и выполнить всю работу. Если он ударил другого ребенка и солгал об этом, это должно иметь последствия как за ложь, так и за нанесение ударов.

Ложь уровня 4

Если степень лжи уже приобретает угрожающий масштаб, а воспитательные меры не помогают. Помимо обмана все усугубляется протестами, непослушанием или агрессией, то имеет смысл подумать о возможном оппозиционно-вызывающем поведении или даже расстройстве поведения. О них подробнее можно почитать в моих предыдущих статьях. Это те случаи, когда имеет смысл подумать об обращении к специалисту, чтобы разработать специальную программу помощи.

Чего не следует делать родителям

Не загоняйте ребенка в угол

Если поставить ребенка на место, он может солгать. Доктор Брэди рекомендует, если родители знают правду, они должны сразу перейти к вопросу и обсудить его. Вместо того чтобы спрашивать ребенка, не делал ли он уроки, родитель может просто сказать: «Я знаю, что ты этого не делал. Давай поговорим, почему это плохая идея».

Не называйте своего ребенка лжецом

Доктор Брэди утверждает, что называть ребенка лжецом - большая ошибка. Ребенок думает: «Мама мне не поверит». Это заставляет его плохо относиться к себе и может создать шаблон лжи.

В заключение хочется написать о том, что ложь - это адаптационный механизм, который помогает ребенку лучше приспособиться к этому миру. Если ребенок врет, это для чего-то нужно. Нет смысла наказывать его, если нет понимания, что за этим стоит. Ложь может быть индикатором того, что в отношениях с ребенком что-то не так, тогда нужно думать в этом направлении - а все ли хорошо между нами? Может ли ребенок мне доверять? Может, мне проще, чтобы меня обманывали, потому что не знаю, что делать с правдой? В любом случае - никаких резких движений, сначала исследование этого поведение, понимание его, а потом уж и предпринимать что-то.опубликовано econet.ru

Автор Бурыка Мария

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